E-mail na Oskaru - nelehká otázka

Zajímavý a především poučný e-mail, který dorazil od pana Lhotského do redakční pošty, mě přivedl na zajímavou otázku. Z prostého dotazu se nakonec stala zajímavá "Balada o hledání odpovědi" v podání Oskara.

Zmíněný e-mail se kladl otázku, zda, nebo spíše kdy, Oskar zavede e-mailovou adresu pro své zákazníky, ať už ve formě číslo@oskarmobil.cz, nebo jakékoliv jiné. Dotaz rozumný, neboť ostatní operátoři mají tuto službu v nabídce již dávno. Z nám neznámého důvodu napadlo dotyčného tazatele místo zavolání na infolinku poslat operátorovi e-mail. Na stránkách Oskara ovšem není jiný e-mailový kontakt kromě webmastera. Inu, alespoň pokus. Jak se ukázalo, poněkud neúspěšný. Zde bych rád uvedl odpověď, kterou pan Lhotský dostal.

ano priblizne do konce roku.....

Z celkem pochopitelných důvodů se našemu čtenáři zdála tato odpověď natolik podivná (skoro jako by ani nedošla od Oskara, spíš do nějakého diskusního fóra). Pokus číslo dvě znamenal odpověď sice přívětivější, ale jakousi ... při pohledu na onen text jsem si nedokázal vybavit jiné slovo než "divná". S přihlédnutím ke všem okolnostem tuto odpověď neuvádíme, ale věřte nám, že je vážně divná! V každém případě, nedává mnoho smyslu a hlavně, o e-mailu pro Oskarovi zákazníky neříká nic.

Co je důvodem problémů s dotazy přes e-mail? Nejde o žádnou katastrofu, ovšem nedělá to Oskaru právě dobré jméno. Chyba by se možná měla hledat spíše v začátku, a to v neuvedení jakéhokoliv e-mailového kontaktu na odpovídající lidi, na správných místech. Protože, jak ukazuje kompletní podpis pod druhou odpovědí, otázka se dostala jen k specialistovy, který má na starosti Web, nikoliv kontakt s veřejností. Bohužel je to na jeho přístupu znát.

Pro porovnání uveďme, že Paegas na svých stránkách má odkaz nejen na Infomastera, tedy jakýsi tvar mezi Webmasterem a Informacemi, ale také na stránce Public Relations nalezneme mail na tiskové oddělení. I dotazy zaslané na Infomastera jsou vyřešeny poměrně rychle a bez problémů. Eurotel má na stránkách všude uvedený "info-mail", v podstatě e-mailovou obdobu infolinky.

Přestaňme se teď zabývat stylem zpráv a všimněme si spíše obsahu. V první odpovědi se skrývá rozluštění záhady, kdy že bude nasazena e-mailová adresa pro zákazníky Oskara. Prý do konce roku. Já jsem, na rozdíl od pana Lhotského, Infolinku zkusil, a úspěch byl znatelně lepší. Operátorka mi milým hlasem a dokonale slušně odpověděla, že to bohužel není známo přesně (což je až do oznámení zavedení služby celkem pochopitelné), nicméně, mělo by se tak stát do konce léta. Podařilo se mi tedy uspět podstatně lépe, než našemu čtenáři, a stejně tak získaná informace je o něco optimističtější.

Na druhou stranu dokážu pochopit, proč člověk v komunikaci s Oskarem sáhne k pokusu s e-mailem. Pokud je totiž zákazníkem Oskara, vytočí logicky linku 0800 177 100 (respektive ze svého mobilu *608). A tam ho čeká příjemná chvíle ve společnosti klasické hudby, jež mu bude hrát do ucha, než se ho podaří spojit na volného operátora. Po našich zkušenostech se tento koncert může libovolně protáhnout na pět, deset, nebo i na pětačtyřicet minut. Šavlový tanec, Brandenburgské koncerty nebo Yesterday v podání filharmonického orchestru vám pomohou příjemně a kulturně prožít deštivé odpoledne. My jsme uspěli díky pokusu na linku 0800177 117, která je určená těm, kteří Oskara ještě nevlastní, ale chtěli by. Tady se nám operátorka ozvala ještě dřív, než stačil telefon pořádně zazvonit. Potencionálního zákazníka si Oskar hýčká, zatímco již získaná duše si počká.

Doufejme, že tato moucha je jen jedna z těch, které postihují ještě se rozjíždějící síť a bude tedy v brzké době odstraněna. Zatím tedy na *608 volejte kvůli hudbě, zatímco informace v případě spěchu shánějte na druhé lince.

Na závěr ještě potěšitelná zpráva pro ty, kterým právě zavedení e-mailu u Oskara výrazně schází. Řešení tohoto problému naleznete na naší SMSgate, kde již funguje zasílání e- mailů na SMS i pro Oskara. Ani pro techniky Oskara tedy jistě není velkým problémem celý systém rozjet a tak se údaj "do konce léta" jeví jako dosti reálný.