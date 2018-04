E-mail, kam se podíváš (Co se děje ve světě Javy)

Mobile Choice Consumer Awards

Již čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Mobile Choice Consumer Awards zná své vítěze. Ocenění nejlepší hra roku získala hra od Macrospace s názvem „Fatal Force: Earth Assault“. Jedná se o klasickou akční plošinovku, ve které narazíte na spousty nepřátel a projdete různorodé herní lokace. Zároveň se jedná o hru, která jako první přišla s podporou multiplayeru pomocí Bluetooth.

Mezi deseti nominovanými na toto ocenění nechyběly tituly jako FIFA 2004: Mobile International Edition (Distinctive Developments/dbi Games), Splinter Cell: Pandora Tomorrow (Gameloft) nebo Cannons Tournament (Macrospace). Kompletní výsledky ve všech kategoriích najdete zde.

SMS zdarma již i na Eurotel

Na českém internetu se objevily první dva java programy, které umožňují odesílat sms přes GPRS do sítě Eurotel zdarma. Platíte tedy pouze za přenesená data. První z těchto java midletů má název EurotelSMS a najdete ho na stránkách destilapps.wz.cz . Nevýhodou tohoto programu je, že již tak malý počet znaků, které Eurotel dává z internetu k dispozici, ještě snižuje na zhruba 40. Při překročení tohoto limitu jsou zprávy rozděleny a maximálně můžete takto odeslat až desetidílnou sms.

Program se s touto nevýhodou snaží bojovat tím, že nabízí funkci „KteraSetriMezeryMeziSlovy“. Odesílání probíhá pomocí php skriptu umístěného na serverech na internetu, které odesílají text na sms email. Adresu ke skriptu je možno manuálně měnit a tím minimalizovat ztráty způsobené výpadkem některého ze serverů.

Druhý program se jmenuje AbsoluteSMS a již nějakou dobu se těší velké popularitě mezi uživateli. Donedávna však nabízel odesílání zpráv pouze do sítě Oskar. V nové verzi s označením 1.2b již odesílá i do sítě Eurotel. Jedná se zatím o testovací verzi, která nemá ošetřenu délku zpráv na Eurotel, příjemci však dojde plných šedesát znaků. Finální verze by měla vyjít během několika dnů a program najdete zdarma ke stažení na adrese nezbeda.wz.cz. Zprávy jsou odesílány pomocí php skriptu, avšak přímo přes webovou bránu, což by mělo být spolehlivější.

Český emailový klient MailBoss

Tento týden vyšla nová verze java midletu MailBoss, která upravuje kompatibilitu s některými mobilními telefony a zlepšuje stabilitu. MailBoss je český nekomerční emailový klient, který nabízí některé velice zajímavé funkce, jako například práce s několika účty najednou, stahování hlaviček zpráv, prohlížení obrázků v příloze, volitelný spam filtr, zobrazení zpráv ve formátu HTML, přeposílání emailů, stránkování dlouhých textů atd.

Program je stále ve vývoji a tak se máme v budoucnu ještě určitě na co těšit. Přestože je tento program úplně zdarma, autor poskytuje velice dobrou podporu, reaguje na problémy a snaží se přijít s řešením. Bližší informace o programu i samotný program ke stažení, najdete na této internetové stránce.

Něco pro začínající programátory

Pokud máte zájem o programování v J2ME, neměl by vám uniknout pravděpodobně jediný stále pokračující seriál v češtině na serveru Interval.cz. Poslední díl se věnuje optimalizaci zdrojového kódu. Jestliže vám nevadí angličtina, doporučil bych vám zahraniční, také velice dobře aktualizovaný web, Mobile game developer, který najdete zde.

Nové java hry uvedené tento týden

Cartoon Network společně s Macrospace uvedli tento týden novou hru s názvem Wacky races. Jedná se o arkádovou závodní hru, ve které se můžete prohánět na šesti různých tratích. Čeká na vás spousta tunelů, skoků, překážek a samozřejmě zdatní protivníci. Vybrat si můžete z jedenácti závodních týmů, z nichž každý má své přednosti.



V další nové hře s názvem Big Brother od společnosti Overloaded na motivy stejnojmenné reality show, si můžete vyzkoušet soutěž před očima televizních diváků. Samozřejmě pouze obrazně. Čeká na vás spousta různých činností. Cíl hry je ovšem malinko změněn, za úkol nemáte zalíbit se fiktivním divákům, ale dostat se z Big Brother domu pryč na svobodu.