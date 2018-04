Telefony pro knihomoly. Bez svaté trpělivosti o nich ani nepřemýšlejte

E-ink displeje využívají čtečky knih a pro tato zařízení to je naprosto ideální zobrazovač. Má malou spotřebu, díky technologii je obraz stále vidět a především je výborně čitelný i na slunci. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se někdo pokusí tento typ displeje implementovat do smartphonů.

Jedním z prvních průkopníků je čínská firma Fmdroid z Šanghaje, která na veletrhu MWC v Barceloně vystavovala hned dva připravované modely: jednodušší a lehčí P400 a lépe vybavený F430.

Oba smartphony běží na upraveném Androidu a mají gigahertzový procesor Cortex A5. Jak je u čínských výrobců obvyklé, detailní specifikaci si určuje zákazník, což platí i o podporovaných mobilních technologiích. Oba přístroje umí GSM a EDGE a podle potřeby různé 3G technologie. V základu je i wi-fi, Bluetooth nebo pohybový senzor.

Přednosti a nedostatky takto koncipovaných smartphonů jsou jasné. Mezi výhodami je jasnou jedničkou výdrž baterie. Podle zástupce značky vydrží vyšší model na příjmu týden při běžném používání (má větší baterii), maximem je 14 dní v pohotovostním režimu. V případě přepnutí do leteckého módu pak telefon poběží až měsíc. To jsou ostatně parametry čteček knih.

Další výhodou e-ink displeje je trvalé zobrazení informací a výborná čitelnost i na slunci. Vyšší model k tomu přidává i příjemné bílé podsvícení.

A teď nevýhody. Tím, že displej zobrazuje informace neustále, tak nelze poznat, že je telefon zamknutý. Displej prostě jen nereaguje. To by šlo vyřešit upozorněním na displeji, ale vzorky to zatím neměly. Problémem je, že i když je displej zapnutý, tak reakce na stisky virtuálních kláves jsou tak pomalé, že běžné ovládání je naprostým utrpením.

Problém samozřejmě není v samotném ovládání, to je kapacitní, ale v pomalém překreslování starší verze e-ink displeje. Jestliže u čteček knih to nevadí, tak u smartphonu je to k uzoufání. Je to velmi nepřirozené, takže máte nutkání zbytečně mačkat klávesu několikrát, což reakce ještě zhoršuje.

Monochromatický displej se šestnácti odstíny šedi samozřejmě limituje i funkce telefonu. Na fotky a videa se nehodí a plno aplikací je s ním nepoužitelných. Naopak exceluje jako čtečka knih a není špatný na prosté čtení článků na internetu.

Fndroid zatím ani jeden z modelů nevyrábí, čeká na reakce zákazníků. Cena by prý měla být výhodná, ale konkrétní částku jsme se nedozvěděli, na to je prý zatím brzy.

Podle našeho názoru je za současného stavu technologie e-ink smartphone s výhradně tímto typem displeje jen obtížně uplatnitelný. Přesto řešení existuje a jmenuje se Yota. Ruský oboustranný smartphone jsme vám představili v tomto článku.