Dynavix Cube Alpha - první dojmy z tuzemské navigace

Dynavix Cube Alpha je zařízením společnosti Telematix, která má na svědomí i software pro navigace. Ačkoliv se v případě Alphy jedná o převlečený model Mio C310, Telematix jej vybavil vlastními mapami a prodává pod svojí značkou.

Zařízení jsme se již věnovali při představení, tehdy jsme jej však ještě neměli k dispozici. V dnešním článku se zaměříme na praktický popis, následovat bude podrobná recenze navigace.

Stručný popis zařízení

Cube Alpha hned na první pohled zaujme svým designem. Bíle vyvedené šasi se jen tak nevidí a v záplavě černých, maximálně stříbrných povrchů působí trochu jako zjevení - v dobrém slova smyslu. Zpracování je na velmi dobré úrovni, jak je ostatně u značky Mio zvykem, vyvedený je i design.

Váha činí sympatických 168 gramů, což je hmotnost spíše baculatějších PDA než all-in-one navigací (vzpomeňme například TomTom One s váhou lehce přes čtvrt kila). Rozměry padne navigace hezky do ruky, spíše než tam však bude trůnit na držáku, který je ve shodném provedení možné nalézt i u jiných modelů Mio.

Designu se budeme detailně věnovat v recenzi, rozmístění ovladacích prvků můžete vidět na přiložených fotografiích. Co kromě barvy přístroje zaujme dále displej, respektive jeho kontrast. Obrazovka je při maximálním podsvícení výborně čitelná a to i za slunečného počasí. Barvy působí věrně, kromě map si můžete na displeji zobrazit také fotografie z paměťové karty, na kterou má zařízení SD/MMC slot. Obraz je však poněkud hrubý, zejména při navigaci. Také viditelnost z větších úhlů by mohla být lepší, ze strany až takový rozdíl není, pokud se však obrazovka natočí nahoru, je to na kvalitě znát.

Reproduktor na zadní straně zajistí hlasitý zvuk, který lze za jízdy upravovat pomocí programovatelných postranních tlačítek.

Spuštění a práce s navigací

Jako operační systém posloužil Windows CE .NET 4.2. S trochou napětí jsme očekávali, jak se Telematix vypořádal s implementací svého programu do Mia, po mnoha hodinách a několika stech najetých kilometrech musíme konstatovat, že se mu to povedlo. Hláška o chybě v programu se sice objevila (dvakrát), avšak zařízení nebylo nutné resetovat, informaci stačilo odklepnout a z menu se opět přepnout do navigace.

Spuštění Dynavixu je otázkou několika málo vteřin, totéž je možné napsat také o vyhledání signálů. Ačkoliv prvotní zaměření trvá některým navigacím klidně minuty (někdy i desítky), v případě Alphy bylo mnohem kratší. Následné zapnutí a chycení signálu trvalo jen pár vteřin. Satelity si Alpha našla i uprostřed velké místnosti, ze které bylo k nejbližším oknům zhruba deset metrů.

Mapy netřeba nikterak instalovat, zařízení je prodáváno zatím v jedné verzi a to s detailní mapou Česka a průjezdní mapou Evropy, přičemž v nejbližší době se do prodeje dostane i verze s podporou dalších zemí.

Ovládání programu

Kdo je odkojený TomTomem, může mít zpočátku s navigací Dynavix problémy. Velké ikony vystřídaly malé blešky, je však jen otázkou času, kdy si uživatel přivykne. Programu jako takovému se budeme věnovat rovněž v samostatném článku, Dynavix již testujeme několik týdnů a co se navigace týče, tak to vypadá, že má v ní TomTom zdatného konkurenta. Výpočet trasy je vcelku rychlý, kromě map samotných však vždy záleží také na hardwaru. Přepočítání při přejetí proběhne během několika málo vteřin.

Co by však zasloužilo vylepšení je malý stavový řádek v dolní části obrazovky, na kterém se zobrazuje info o rychlosti či dojezdovém čase (tyto údaje jsou volitelné). Během jízdy nejsou tyto miniaturní údaje příliš čitelné.

Zhodnocení

Dynavix Cube Alpha je povedená navigace s více než slušnými mapami. Během testování jsme nenarazili na nic, co bychom jí mohli zásadně vytknout. Asi největším konkurentem bude pro Alphu navigační zařízení TomTom One, které se prodává za podobnou cenu - Alpha stojí necelých 11 tisíc.

Zařízení k testu zapůjčila společnost Telematix.