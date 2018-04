Dynasys Copilot, nádstavec pro čtečku čárového kódu

Je-to logické. SPT1700 je úplně nový výrobek, který svojí konstrukcí a vybavením spadá do zcela jiné kategorie a je určen k jednoúčelovému využití. Z organizeru se stal Palm určený pro nasazení v průmyslové nebo obchodní sféře.

Přesto však existuje ještě jedno řešení, které je elegantní v tom, že PalmPilota nepřetváří na nový výrobek, ale pouze ho rozšiřuje. Toto zařízení se jmenuje Copilot. Těm z vás, kterým slovo Copilot připadá podvědomé musím upozornit na to, že nejde o známý emulátor PalmPilota pro Windows nebo Linux, který dnes již stejně nese označení Palm Emulator.

Popis:

Copilot je nádstavec, připojitelný zespodu k Palm III nebo Palm IIIx podobně jako Pilot modem, GSM adaptér Snap-On nebo PalmPager. Tento nádstavec plní úlohu prostředníka mezi externí čtečkou čárového kódu a Palmem. Obrovsku výhodou tohoto nádstavce je jeho snadné odpojení, takže kdykoliv můžete mít zase svého pomocníka v původním stavu.

Při sejmutí čárového kódu externí čtečkou ze zboží se data pošlou do Copilota, tam se dekódují a přes sériový port posílají přímo do Palmu. Na Palmu musí běžet aplikace, která umí příchozí kódy přijmout a uložit, popřípadě dále zpracovávat, což však není podmínkou. Pokud slouží Palm pouze pro sběr dat, stačí, když Copilota odpojíte od Palmu, který následně zasunete do kolébky a sesynchronizujete data s příslušnou aplikací na PC.

Copilot Dual Port je variantní model, který může plnit funkci dalšího sériováho portu. Pokud máte sériovou tiskárnu, můžete nasbíraná a zpracovaná data z palmu vytisknout.

Copilot je napájen ze dvou 1.5V AAA baterií, čímž nezatěžuje baterie Palmu. Výrobce doporučuje použít alkalické, dají se také použít nabíjecí NiMh. Při četnosti 10 nasnímaných kódů za minutu uvádí vydrž až 16 hodin nepřetržitého provozu.

Copilot podporuje 3 druhy čteček. Tužkové, CCD a laserové.



Dynasys Copilot

Napájení a spotřeba

Typ baterií 2x 1.5V AAA Alkalické (doporučeno)

2x 1.5V AAA NiMH Spotřeba 250 uA. max ve Standby módu

2 mA. max s připojenou čtečkou

20 uA. max je-li vypnut Prostředí Pracovní vlhkost 10% až 90% Skladovací vlhkost 5% až 95% Pracovní teplota 0 až 70 stupňů Celsia Skladovací teplota -20 až 150 stupňů Celsia Ostatní Rozměty 81 mm x 58 mm x 22mm Materiál Plast Barevné provedení Šedá I/O Porty RS-232 Port: 9-pin standardní MiniDin zástrčka RS-232 Port: Sériová čtečka čárového kódu Doporučené čtečky:

- Wand (WA ST2400) s připojovacím kabelem

- CCD (série Densei BCH 5000) s připojovacím kabelem

- Laserová (PSC GP-5385) s připojovacím kabelem

Copilot se čtečkou Welch Allyn ST 2400 Wand

Copilot se čtečkou Densei BCH 5000 série CCD

Copilot s laserovou čtečkou PSC GP-5385