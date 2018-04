Dyad nabízí neomezené telefonování po České republice i do zahraničí za měsíční paušál

Alternativní operátor Dyad nabízí u nás již několik měsíců telefonování po internetu za výhodných podmínek včetně možnosti paušálu na místní nebo i meziměsstké hovory po Spojených státech a Kanadě. Nyní Dyad uzavřel alianci s dalšími operátory a jako první na našem trhu nabízí neomezené volání na telefoní čísla v Evropě, Americe, Asii a Austrálii za měsíční paušál v řádu několika tisícikorun.

Uživatelé si mohou pátku 9. ledna zvolit tarif Unlimited Europe, Unlimited America a Unlimited Asia, každý z těchto tarifů přijde na 3490 Kč měsíčně. Libovolné dva kontinenty je možno zkombinovat v rámci tarifu Unlimited Duo za 3990 Kč měsíčně, všechny tři kontinenty nabízí tarif Unlimited World za 4490 Kč.

Speciální zeměpis

Jména kontinentů v názvech tarifů je třeba brát s mírnou rezervou. Tarif Unlimited Asia zahrnuje Japonsko, Malajsii, Jižní Koreu, Tchaj-wan, Singapur a Hong Kong. V rámci asijského tarifu je možno volat i do Austrálie a na Nový Zéland. Unlimited Europe obnáší neomezené volání po České republice a také do Británie, Francie, Rakouska, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Německa, Řecka, Irska, Izraele, Itálie, Lucemburska, Holandska, Norska, Polska, Ruska (pouze Moskva a Petrohrad), Španělska a Švýcarska. Unlimited America pokrývá Spojené státy a Kanadu. Musíme si tedy zvyknout, že z hlediska telekomunikací leží australský kontinent v Asii a Izrael pro změnu v Evropě.

Do většiny zemí je možné telefonovat jen na pevné linky, mobilní telefony jsou k dispozici pouze ve Spojených státech, Kanadě, Singapuru a Hong Kongu. Omezení souvisí s rozdílnou výší propojovacích poplatků a s tím, zda uživatelé mobilů v dané zemi platí i za příchozí hovory.

Konkurence nespí, pobočkové ústředny se těší

Nové tarify Dyadu jsou odvážným počinem a jistě nenechají jeho konkurenty v klidu. Můžeme tedy očekávat podobné nabídky od dalších světových nebo i českých operátorů. Uživatelé klasických telefonů ve Spojených státech již mají k dispozici nabídku firmy AT&T na telefonování do 17 zemí světa za paušál. V rámci tarifů AT&T Unlimited Contry za 40 až 50 dolarů měsíčně si mohou vybrat jednu zemi, do které budou volat neomezeně. K dispozici jsou rovněž po 80 dolarech měsíčně balíčky AT&T Unlimited Asia Select (Austrálie, Čína, Hong Kong, Jižní Korea, Tchaj-Wan) a AT&T Unlimited Europe Select (Rakousko, Belgie, Itálie, Francie, Španělsko, Holandsko, Německo, Švýcarsko, Británie, Irsko a Izrael). Nabídka Dyadu je však díky internetovému připojení k dispozici z celého světa.

Dyad dodává pro připojení ke svým hlasovým službám adaptér, který se z jedné strany připojí ke klasickému analogovému telefonu a z druhé strany k počítačové síti prostřednictvím standardního ethernetového portu. K adaptéru je tak možné připojit i analogový port pobočkové telefonní ústředny s funkcí směrování hovorů dle nejnižší ceny (Least Cost Routing, LCR). Ústřednu pak lze například naprogramovat tak, aby místní hovory směrovala do telefonní přípojky od Českého Telecomu, hovory na české mobilní telefony do GSM brány a hovory do některých zahraničních destinací na adaptér dodaný Dyadem.

Lze tedy očekávat, že většinou zákazníků Dyadu budou firmy s vlastní pobočkovou ústřednou nebo provozovatelé business center. Provozovatelé business center přitom mají někdy ve zvyku využívat levnější služby alternativních operátorů a nájemcům kanceláří účtovat ceny dle standardního ceníku Telecomu, díky novým tarifům Dyadu se jejich marže může ještě zvýšit.