Dyad Group vzkřísila telefonování po internetu a nabízí levné mezinárodní volání

Pokusy o liberalizaci českých telekomunikací se ubíraly několika cestami. V roce 1998 tehdejší Radiomobil (dnes T-Mobile) nabídl svým mobilním zákazníkům volání do zahraničí po internetu, službu Paegas Internet Call. Zákazník vytočil číslo se speciálním předčíslím na svém mobilu, hovor pak byl směrován po internetu a Radiomobil se tak snažil legálně obejít tehdejší monopol Českého Telecomu na spojení do zahraničí. Služba byla zakázána (mimo jiné s poukazem na to, že volání porušovalo číslovací plán) a později opět povolena. Na našem trhu začaly některé společnosti nabízet i telefonování po internetu přímo z počítače, v poslední době to byla třeba služba fayn slovenské firmy Voipac.

Callback, dialer, pronajatý okruh

Na našem trhu se objevili poskytovatelé zahraničních hovorů přes zpětné volání (callback), některým zákazníkům se však může zdát používání jejich služeb příliš nepohodlné. Alternativní operátoři přišli s jinými řešeními, které stejně jako callback nevyžadovalo internet a poskytovalo uživatelům nebývalý komfort. Dialer je zařízení, které zapojíte mezi telefon a zdířku ve zdi, toto zařízení naslouchá, jaké telefonní číslo vytáčíte, podle potřeby navolí číslo telefonní ústředny alternativního operátora a telefonní číslo jí tónovou volbou předá. Nastavení dialeru je dokonce možné měnit na dálku díky vestavěnému modemu. Pokud se jedná o většího zákazníka, alternativní operátor se rád propojí s jeho pobočkovou ústřednou pomocí pronajatého okruhu.

Paušál do Ameriky, levně do Evropy i po České republice

Trh telefonních hovorů do zahraničí se zdál v naší zemi být rozdělen, očekává se spíše konsolidace trhu. 27. května však Dyad Group s.r.o. oznámila spuštění telekomunikační služby za zajímavé ceny včetně neomezeného volání do Spojených států za měsíční paušál. V rámci služeb Dyadu získáte americké telefonní číslo, příchozí hovory můžete přijímat zdarma. Platíte měsíční paušál a v něm můžete mít obsažené neomezené místní hovory buď v celých Spojených státech a v Kanadě, nebo v případě nižšího paušálu za místní hovory v dané oblasti. Do západní Evropy můžete volat kdykoli během dne za 1,50 Kč za minutu, na pevné linky kdekoli v České republice za 2,10 Kč za minutu, do mobilních sítí v České republice za 7,20 Kč. Do dalších destinací včetně Izraele je možno volat za 1,8 Kč za minutu. Pokryt je celý svět, podařilo se nám dovolat i do některých afrických zemí. Zákazník si sám může vybrat, kde ve Spojených státech se bude jeho telefonní číslo nacházet, pro český start-up by tak neměl být problém získat číslo v Křemíkovém údolí. Řešení nazvané Dyad Digiphone využívá internet, ale nevyžaduje počítač. Mezi běžný telefon s tónovou volbou a lokální síť je místěno zařízení Cisco ATA 186 (ATA = Analog Telephone Adapter, popis instalace najdete zde). Zařízení si samo získá IP adresu pomocí protokolu DHCP a po internetu si samo stáhne potřebné aktuální konfiguraci. Řešení trochu připomíná klasické dialery, ale díky internetu je pohodlnější pro provozovatele i zákazníka. Telefonní přístroj se chová, jako by byl připojen do americké telefonní zásuvky. Uživatel slyší americký oznamovací tón, do jiných zemí volá pomocí běžného kódu 011 .

Funguje i s faxem

Dyad Digiphone jsme vyzkoušeli v lokální počítačové síti. Problém představoval pouze firewall, při instalaci je proto někdy nutno spolupracovat s oddělením IT. Dyad Digiphone byl úspěšně otestován i na internetové přípojce na rozvodu kabelové televize. Při testech v redakci se nám podařilo prostřednictvím Dyad Digiphone rovněž odeslat fax, což u řešení pro telefonování po internetu není vždy pravidlem. Mnoho firem bude zřejmě připojovat k telefonním ústřednám v rámci směrování hovorů podle nejnižší ceny (least cost routing, LCR).

Bude zajímavé sledovat, jak zareagují ostatní telekomunikační operátoři v České republice.

Cenové tarify

Dyad DigiPhone tarif North America Unlimited je určen zvláště pro podniky a nabízí neomezené volání do USA a Kanady za měsíční paušál 3 490 Kč. Podniky volající zejména do Evropy určitě využijí tarif Dyad Continental a pro domácí uživatele je připraven tarif North America Unlimited Residential.

North America

Unlimited U.S. Regional

Unlimited North America

Unlimited

Residential Continental Měsíční tarif 3490,- Kč/měsíc 2490,- Kč/měsíc 1490,- Kč/měsíc 1490,- Kč/měsíc Uživatel Firma Firma Jednotlivec Firma Volné minuty do USA a Kanady neomezeno neomezené oblastní (regionální) volání neomezené 500 minut U.S. telefonní číslo ano ano ano ano Vlastní výběr oblastního volacího kódu zdarma zdarma zdarma zdarma Příchozí hovory zdarma zdarma zdarma zdarma Více hovorů na lince zdarma zdarma zdarma zdarma Přesměrování hovorů zdarma zdarma zdarma zdarma Hlasová schránka zdarma zdarma zdarma zdarma Volání do hlasové schránky zdarma zdarma zdarma zdarma Zaslání faktury zdarma zdarma zdarma zdarma Aktivační poplatek 990,- Kč 990,- Kč 990,- Kč 990,- Kč

Mezinárodní hovorné