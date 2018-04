iPhone X je téměř králem fotomobilů, video ho srazilo na druhé místo

Žebříček DxOMark hodnotící fotoaparáty v chytrých telefonech byl v posledních týdnech svědkem velkých turbulencí. Nejprve se změnila metodika, podle které autoři skóre vypočítávají, což samo o sobě přineslo určité změny. Pak začali redaktoři podle nové metodiky hodnotit čerstvé smartphony, které se v posledních týdnech a měsících dostávaly na trh. Nejprve tedy žebříček ovládl iPhone 8 Plus, následně se mu vyrovnal Samsung Galaxy Note 8, aby se před ně jen o chvíli později dostal nový Google Pixel 2. Pak do souboje promluvil i Huawei s modelem Mate 10 Pro.

A teď přichází hodnocení nového iPhonu X. Že bude mít jeho fotoaparát ambice na příčky nejvyšší, to se očekávalo. Jeho duální optika je totiž o něco lepší než u dostupnějších modelů iPhone 8 a 8 Plus. Otázkou bylo, zda dosáhne na úplně nejvyšší příčku. Test DxOMark přináší odpověď, ovšem jaksi dvojitou. Nový iPhone totiž na nejvyšší příčku dosáhl i nedosáhl. Záleží, z jakého úhlu se na jeho skóre díváme. Je tomu tak podobně jako u Huawei Mate 10 Pro, který jsme za nejlepší fotomobil podle DxOMark označili nedávno.

Pokud totiž jde o skóre v samotné oblasti fotografování, pak je iPhone X novým králem. Získal totiž hodnocení 101 bodů, což je nový rekord. O bod tak „desítka“ překonala právě modely Mate 10 Pro a Samsung Galaxy Note 8, což byly první přístroje, které dosáhly na hranici 100 bodů.

Detailní skóre fotomobilů dle DxO Mark model celkové hodnocení fotografování natáčení videa Google Pixel 2 98 99 96 Apple iPhone X 97 101 89 Huawei Mate 10 Pro 97 100 91 Apple iPhone 8 Plus 94 96 89 Samsung Galaxy Note 8 94 100 84

Ale jakmile vezmeme v potaz natáčení videa, situace se trochu komplikuje. Tady se totiž do hry vrací Google Pixel 2, který u snímků získal 99 bodů a za video si připsal bodů 96, což je do této chvíle nejvyšší video-skóre. Apple iPhone X v natáčení videa trochu zklamal, jeho hodnocení je 89 bodů. To jej po zprůměrování (dle váhy hodnoti dle metodiky DxOMark) dostává na celkové skóre 97 bodů, tedy stejnou hodnotu, jako u Huawei Mate 10 Pro a jen bod za Google Pixel 2, který tedy stále oficiální žebříček DxOMark vede.

Celkový souboj je tedy velmi těsný a všechny špičkové fotomobily současnosti se tak mohou kvalitou fotoaparátů opravdu chlubit. Kvalita snímků u Pixelů 2, iPhonu X, Mate 10 Pro, iPhonu 8 Plus a Galaxy Note 8 je velmi vyrovnaná a totéž platí i pro jejich různé kreativní efekty. Za pozornost stojí, že Pixel 2 je jediným smartphonem v této špičce, který si vystačí s jednoduchou optikou a nemá duální provedení. Každopádně uživatelé těchto smartphonů se mohou těšit ze špičkových snímků. Rozdíly v kvalitě u jednotlivých modelů budou jen drobné a často je otázkou osobního vkusu, které snímky přijdou uživateli jako nejlepší.