Oficiálně nejlepší fotomobil? Huawei poráží Pixel i iPhone 8

Organizace DxO Mark, která hodnotí kvalitu fotoaparátů, je v poslední době na poli mobilních telefonů hodně aktivní. Nejdříve předvedla novou metodiku, ve které se na vrchol vyšvihl nový iPhone 8 Plus. Ten ale následně rychle „dorazil“ Samsung Galaxy Note 8 a následně oba překonal Google Pixel 2.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 98 - Google Pixel 2

97 - Huawei Mate 10 Pro

94 - Apple iPhone 8 Plus

94 - Samsung Galaxy Note 8

92 - Apple iPhone 8

90 - Google Pixel

90 - HTC U11

88 - Apple iPhone 7 Plus

88 - Samsung Galaxy S8 (stará metodika)

85 - Apple iPhone 7

83 - Sony Xperia XZ Premium

82 - Samsung Galaxy S6 edge

73 - Apple iPhone 6

61 - Nokia 808 PureView

Ten na špičce žebříčku DxO Mark zůstává i nadále, ale svou pozici před novým Huawei Mate 10 Pro ubránil jen velmi těsně. Zatímco Pixel dosáhl na skóre 98 bodů, Mate 10 získal bodů 97. Jenže to je hodnocení, které bere v potaz komplexní funkce foťáku, včetně natáčení videa. Co se samotného fotografování týče, je to právě Huawei Mate 10 Pro, který patří na špičku. Po Samsungu Galaxy Note 8 je to totiž druhý kousek, který získal v této oblasti skóre rovných 100 bodů. Při fotografování tak Mate 10 konkurenci překonává, teprve výkon při nahrávání videa jej odsuzuje ke druhé příčce v celkovém žebříčku. Podle DxO Mark si ale Huawei vede při nahrávání videa lépe než Samsung, a tak mu patří druhá příčka právě před Notem 8.

To vše potvrzuje, že vylepšení, která Huawei v posledních letech ve spolupráci s firmou Leica připravil, opravdu fungují a přinášejí ovoce. Ještě před pár lety bychom Huawei vůbec do porovnání nejlepších fotomobilů ani nepřizvali, dnes se však řadí mezi nejlepší.

Organizace DxO Mark ovšem upozorňuje, že na skóre 100 bodů není nic tak speciálního: není to tak, že by smartphony Mate 10 Pro a Galaxy Note 8 dosáhly na to nejvyšší možné hodnocení. Metodika dovoluje, aby výsledná známka stoupala i nad onu „magickou“ hodnotu 100 bodů a dříve nebo později k tomu jistě dojde. Adeptem je například iPhone X.

Test Huawei Mate 10 Pro ovšem zároveň ukazuje na to, že je důležité znát veškeré podmínky. DxO Mark totiž neuvádí, s jakou verzí softwaru bylo výsledků dosaženo. Logicky by to měla být produkční verze firmwaru, která byla v době testu k dispozici. Někdy ale testy vycházejí v podstatě ve chvíli představení telefonu, což může vyvolávat určitou nejistotu. Mate 10 Pro máme v redakci již také k dispozici, ovšem zatím ještě s nefinální verzí a na aktualizaci na tu konečnou čekáme. Náš kus přitom fotí výborně, ale ke kvalitě máme v detailech ještě výhrady, a proto čekáme na konečnou verzi softwaru. Ta má mít označení BLA-L29 8.0.0.115, což je podle našich informací i software, který byl použit i v testu DxO Mark.