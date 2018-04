Výborně vybavený dvousimkáč: recenze Lenovo VIBE X3

Lenovo VIBE X3 se řadí do vyšší střední třídy, ale některé aspekty z něj dělají výjimečný telefon. Málokterý výrobce totiž dá zařízení s podporou dvou SIM tak skvělé parametry. Cena se pohybuje okolo 12 a půl tisíce korun.

Co je zač?

Lenovo VIBE X3 je chytrý telefon s operačním systémem Android 5.1, konkrétně jeho nástavbou od Lenova (VIBEUI). Prostředí je široce přizpůsobitelné - umožňuje i výběr s hlavním menu, nebo bez něj (aplikace jsou pak přímo na obrazovkách).

Displej s technologií IPS má úhlopříčku 5,5 palce a disponuje rozlišením Full HD (1920 x 1080), které je pro běžné použití dostačující. Hustota zobrazovacích bodů je slušná (přibližně 401 ppi), v případě využití brýlí pro virtuální realitu je však kvůli čočkám v nich použitých nedostatečná. Pro krytí displeje bylo použito tvrzené sklo Gorilla Glass třetí generace.

Telefon nabízí interní paměť s kapacitou 32 GB (po prvním spuštění dostupných necelých 23 GB), kterou je možno rozšířit s microSD kartou až o 128 GB. Karta bohužel zabere slot pro jednu SIM.

Operační paměť 3 GB (z níž nechávají předinstalované aplikace a systém k dispozici 1,9 GB) je pro běžný provoz více než dostatečná, ale nepatří mezi největší. Společně s ní se o plynulý chod systému stará 64bitový osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 808 s jádry taktovanými na dvě různé frekvence (4x1.8 GHz + 2x1.2 GHz).

Mimo technologie NFC podporuje zařízení všechna v Česku používaná pásma LTE, a to dokonce na obou nanoSIM slotech.

Společně s přístrojem je v balení dodáváno i transparentní plastové pouzdro, kryjící záda zařízení, a ochranná fólie na displej.

Pro koho je určen?

Telefon je určen pro náročné uživatele, zejména pak pro ty, jež vyhledávají podporu dual SIM. Na své si přijdou i milovníci hudby. Díky zabudovanému 32 bitovému digitálně analogovému převodníku (DAC; funguje pouze se sluchátky) je reprodukovaný zvuk pro uši skutečnou lahůdkou. Tento dojem podtrhují i reproduktory, o kterých ještě bude zmínka.

Jak si výrobce poradil s designem?

Pro VIBE X3 využilo Lenovo populární konstrukci unibody - mimo „šuplíčku“ na SIM karty/micro SD kartu by se standardní uživatel do telefonu jinak dostat neměl.

Zabudovaná baterie s kapacitou 3 500 mAh i při běžném vytížení vystačí přibližně den a půl. Pokud si rádi krátíte čas hraním graficky náročnějších her, budete pravděpodobně hledat nabíječku (s konektorem micro USB) už během odpoledne.

Zpracování je skutečně precizní - celá zadní část a okraje přední části jsou vyrobeny z kvalitního plastu, obvodové rámečky pak z hliníku. Jediným rušivým elementem je nevyužitá plocha nad displejem (přední kamera a notifikační dioda spíše podporují dojem prázdnoty) a proužky po stranách displeje, které rozhodně mohly být tenčí.

Zařízení se dobře drží v ruce, neklouže v ní. Hrany jsou příjemně zaoblené, nikde netlačí. Na druhou stranu, manipulace v jedné ruce je neohrabaná, uživatel má strach, aby mu kvůli velikosti telefon neupadl.

Klávesy ovládání hlasitosti nalezneme společně s tlačítkem vypínání na pravé straně telefonu. Reagují skvěle. Vystupují pouze v dostatečné míře, nečouhají, na pohmat jsou dobře rozeznatelná a to i v případě použití dodávaného krytu.

Nad střed horní části zad vystupuje „ostrůvek“ s čočkou zadního fotoaparátu, duální přisvětlovací diodou a čtečkou otisků prstů. Její umístění odpovídá současnému trendu a je praktické, neboť při uchopení telefonu do jedné ruky ukazováček automaticky sklouzne na to správné místo. Při použití dodávaného plastového pouzdra je ale lehce utopená a je třeba prst přitlačit. Identifikace otisku probíhá rychle, výjimečně je ji potřeba opakovat a ještě výjimečněji se stane, že X3 na přiložení prstu nereaguje. Ale stává se to. Poté je třeba telefon odemknout pomocí další nastavené možnosti (gesto, pin atp.).

Pro další ovládání telefonu jsou použity hardwarové senzorické klávesy zabudované pod obrazovkou. Bohužel nejsou podsvícené.

Mimo jacku na sluchátka je v horní části telefonu zabudovaný infračervený port, který umožňuje používat zařízení jako dálkové ovládání. Za tímto účelem je v přístroji předinstalována služba Peel.

Stereo reproduktory umístěné na horní i spodní části přední strany telefonu disponují technologií Dolby Atmos a papírovým výkonem 1,5 W. Kvalita jejich zvuku je přímo ohromující, umístění praktické. I při hraní totiž jen zřídka kdy dochází k zakrytí a tím ke zkreslení zvuku. Reprodukovaná hudba je s ohledem na velikost reproduktorů plná, nevykazuje žádný výrazný nedostatek.

Jak fotí?

Zadní fotoaparát nabízí až přehnané rozlišení 21 Mpx, jako příslušenství k němu slouží zabudovaná dvoutónová LED dioda. Bohužel, opět se nám potvrdilo, že hnát se za zbytečnými pixely je spíše ku škodě. Za běžného světla fotí kamera slušně. Barvy jsou věrné, spíše pobledlé než přesycené. Fotografie jsou ostré, unikají jim však drobné detaily. Kvalita úměrně klesá s kvalitou osvětlení - při horších světelných podmínkách snímky šumí, v noci se ztrácí obrovské množství detailů. Celkový dojem je hluboce pod původním očekáváním.

Přední kamera určená zejména pro autoportréty a videohovory disponuje rozlišením 8 Mpx a trpí prakticky stejnými neduhy jako kamera zadní. Při dobrém světle jsou fotky průměrné, působí lehce matně. Za šera nebo tmy fotkám chybí detaily.

Stojí Lenovo VIBE X3 za to?

Ačkoliv nemíří mezi absolutní špičku, výkon VIBE X3 není zanedbatelný. Výbava je skvělá, i když na fotoaparátech se asi šetřilo. Dle našeho názoru si své zákazníky najde. Konečné hodnocení, jak už to tak bývá, závisí zejména na preferencích uživatele.

Budeme-li pátrat po konkurenci, je potřeba zmínit více přístrojů, neboť X3 patří mezi skutečně variabilní zařízení.

V kategorii dual SIM stojí za povšimnutí například Huawei Mate 8 (cena cca 15 tisíc) nebo Asus Zenfone 2 ZE551ML (cena cca 8 tisíc). Pokud se necítíte být vázaní operačním systémem Android, lze za další varianty považovat i Microsoft Lumia 950 a 950 XL, obě v provedení dual SIM.

Telefonů zaměřených na reprodukci hudby se zatím moc nenajde. Jedním z nich je LG V 10, který sice nenabízí stereo reproduktory, 32bitový DAC čip se však v jeho výbavě nachází. Disponuje obrazovkou o stejné úhlopříčce, ale s podstatně vyšším rozlišením (QHD; 2560x1440). Bohužel, podporu dvou SIM karet bychom u něj hledali jen marně.