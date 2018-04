Dvoumegové Sony Ericssony - více zábavy, méně práce

Společnost Sony Ericsson představila v pátek dopoledne na tiskové konferenci svou novou produktovou řadu také novinářům z České republiky. Sony Ericsson pořádá u nás podobné setkání pravidelně jen dvakrát do roka, a tak jsme tam nemohli chybět. Bylo se na co dívat. Mezi novými modely nechybí špičkové telefony pro sítě třetí generace ani zajímavé telefony v kategorii těch nejlevnějších. Největší zájem očekávaně vzbudily dva modely, které budou patřit mezi první mobilní telefony pro Evropu vybavené 2MPx fotoaparátem - Sony Ericsson K750i a W800i.

Fotografie prvního z nich unikly na veřejnost už docela dávno. Sony Ericson K750i byl tehdy ještě znám jen pod krycím jménem Clara, druhý jsme spatřili poprvé ve středu při mezinárodní premiéře obou modelů. Navzdory tomu, že Sony Ericsson W800i obchází image prvního telefonu s logem Walkman a zástupci výrobce hrdě deklarovali, že se konečně zúročily zkušenosti společnosti Sony s výrobou hudebních přehrávačů, oba modely jsou postaveny na identické platformě.

Walkman dvakrát jinak. Který si vyberete?

Sony Ericson W800i - W jako Walkman

Sony Ericsson W800i si tak vysloužil logo Walkman tím, že telefon je možné zapnout do režimu telefon, walkman, nebo fotoaparát. Nebudete-li tedy chtít, aby vás někdo otravoval a přesto byste rádi poslouchali oblíbené skladby, můžete telefon jednoduše odpojit a poslouchat jen MP3. Jedná se samozřejmě o zajímavé vylepšení, ale W800i rozhodně není první telefon, u kterého je možné poslouchat MP3 a odpojit přitom vysílací část. Firmware z W800i navíc určitě půjde nahrát o do K750i.



Sony Ericsson K750i - nový hrdina stáje

Další rozdíly najdete v soupisu základní výbavy. W800i nabídne v základní výbavě paměťovou kartu Memory Stick Duo s kapacitou 512 MB. Oběma modelům zaslouží pochvala za to, že slot je přístupný z boku a při výměně karty tak není nutné restartovat. Společně s W800i najdete v krabici také grabovací software, kterým si budete moci převést oblíbené CD do MP3 s libovolnou kvalitou (tzv. bitrate, v závislosti na bitrate se mění také velikost MP3 souborů). Liší se samozřejmě také design telefonů, po funkční stránce najdete rozdíl už jen u tlačítka nad joystickem, kterým u K750i aktivujete nejpoužívanější aplikace a u W800i přehrávač MP3. Také baterie je u obou modelů stejná a deklarovaných 30 hodin reprodukce dosahuje W800i díky odpojení vysílací části telefonu.

Sony Ericsson K750i bude nabízen v barevných variantách stříbrná a černá. Telefon je samozřejmě z plastu, ale jejich kvalita je na tradičně vysoké úrovni. Tělo přístroje působí velmi bytelně a nikde nevrže. Dokonce i pohyblivý kryt fotoaparátu na zadní části má jen minimální vůli, ačkoliv jeho pohyb je zcela hladký. Oba modely ohromí uživatele skvělým aktivním displejem se schopností zobrazit až 262 000 barev a rozlišením 176 × 220 pixelů. Jeho kvality zvýrazňuje dobře graficky zpracované menu, které už známe ze starších modelů. Po prvním osahání vám ovšem neunikne "vylepšení" spočívající v animaci ikon. Ty totiž při každém návratu do hlavního menu kýčovitě vyjíždí shora. Okolí displeje je zpracováno z leskle černého plastu, který na sobě zanechává otisky prstů, tento materiál je bohužel použit i na horní řadu funkčních kláves.

Sony Ericsson K750i řadí výrobce do kategorie telefonů Imaging. Po této stránce mu rozhodně nemůžeme nic vytknout. Displej přenáší obraz velmi rychle a navíc ve výborné kvalitě. Dokonce i ukládání velkých fotografií trvá jen chvilku. Z klasických digitálů pronikl do tohoto modelu autofocus (ostatní fotomobily mají fixfocus). Při zabírání scény tedy nejdříve namáčknete spoušť a až po zaostření vyfotíte domáčknutím. Největší "vychytávkou" je pak malý čtvereček zobrazující část, na kterou je nejlépe zaostřeno. Kromě všemožných nastavení nabídne fotoaparát také LED diodu pro přisvícení scény. Výrobce si je ovšem dobře vědom, že diody jsou u fotomobilů téměř k ničemu, a tak bude dodávat i opravdový externí blesk MXE-60 jako příslušenství.



Stejně dobrý fotoaparát má ovšem také Sony Ericsson W800i. Jako potenciální uživatelé to samozřejmě oceňujeme, ale jinak by podle našeho názoru bylo pro oba modely lepší, kdyby se funkčně více odlišovaly. Skutečnost, že "walkman" fotí stejně dobře jako "fotoaparát" je přeci jen trochu zarážející. Právě Sony Ericsson se přitom vždy chlubil tím, že nehodlá zavalovat trh množstvím podobných telefonu a raději se soustředí na jeden model v každé kategorii. Jak jsme se již zmínili dříve, W800i nemá žádný standardní konektor pro připojení jiných sluchátek než od Sony Ericssonu.

Redukce z FastPort konektoru na standardní sluchátka by měla být k dokoupení jako příslušenství.

Dojem? Málo inovace

Zajímavé bude příslušenství k oběma modelům. Modul do auta HCA-60 umožní pouštět za jízdy do reproduktorů hudbu přímo v telefonu. Díky stanici Media Center MMV-200 zase můžete promítat fotografie z telefonu přímo na televizi nebo pouštět skladby do hi-fi věže. To vše bezdrátově jen díky technologii Bluetooth. Stanice dokáže číst všechny standardní druhy paměťových karet a komunikuje i s jinými telefony vybavenými Bluetooth.

Těšit se tedy můžeme na dva výborně zpracované telefony se skvělým fotoaparátem. Přesto v nás noví šampióni Sony Ericssonu zanechali trochu rozporuplný dojem. Proč? Protože přináší minimum inovace, jakou jsme si zvykli od tohoto výrobce očekávat. V základu se jedná o starou platformu, na které je nyní přidělaný lepší fotomodul. Chybí hlavně dlouho očekávané EDGE, které postupně nasazují všichni naši operátoři. Jak dlouho budete odesílat do e-mailu fotku v nejvyšší kvalitě, když má přes 600 kB? A co když budete chtít na internet? Koupíte telefon za 13 000 korun a budete surfovat třikrát pomaleji jen proto, že v jeho specifikaci chybí čtyři písmenka EDGE?

Zástupci výrobce se také nechali slyšet, že další modely s EDGE budou představeny v polovině roku. Na trh se tedy dostanou nejdřív na Vánoce. Obě novinky s sebou nesou také Černého Petra v podobě nového datového konektoru, který není kompatibilní se starším příslušenstvím. Jeho přítomnost si vynutila potřeba rychlejších datových přenosů spojená s velkými fotografiemi a MP3.

Pro high-end telefony je ovšem horší, že telefonní seznam má kapacitu jen 500 kontaktů. Většina uživatelů limit paměti ani absenci EDGE samozřejmě nepocítí, ale až telefony dorazí na trh, zákazníci budou muset řešit dilema, jestli si koupí telefon s EDGE a velkou pamětí nebo Sony Ericsson s dobrým foťákem. Pro mnoho uživatelů bude samozřejmě vynikající fotoaparát a značka Sony Ericsson dostatečným argumentem, jiní budou Sony Ericssonu zbytečně utíkat ke konkurenci. Jak z toho nakonec novinky vyjdou? Pravděpodobně je budou kupovat převážně uživatelé, kteří se chtějí s telefonem bavit. Kdo potřebuje také pracovat, ten už se dvakrát rozmyslí, nebo bude dál čekat na nástupce Sony Ericssonu P910.

Sony Ericsson K750i by měl být k dostání již v červu za cenu okolo 13 000 Kč, na W800i si budete muset počkat do poloviny prázdnin a připravit o dva tisíce víc. Více se o jejich funkcích dočtete v článku Sony Ericsson K750i- nejlepší mobil současnosti? a Sony Ericsson W800i - mobil, nebo Walkman? Obojí!