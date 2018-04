Dvoujádrová premiéra. Recenze LG Optimus 2X

LG nikdy v oblasti chytrých telefonů neplatilo za výrobce, jehož produkty by udávaly tempo. Plány na vstup SoC TEGRA2 do světa chytrých telefonů a následné uzavření strategického partnerství mezi LG a NVIDIA, ale dávaly tušit, že chystaný top model by mohl poprvé všem ukázat záda.

Po sérii androidových telefonů, které se výbavou řadily přinejlepším do střední třídy, tak přichází telefon mířící do té nejvyšší kategorie. Největším lákadlem je bezpochyby hardwarový modul TEGRA2 a výhody z něj plynoucí. Primárně je to samozřejmě vysoký výpočetní výkon, díky kterým může nový Optimus vybavený těmi nejlepšími herními tituly zastoupit i funkci herní konzole. Takový příměr přitom ještě před rokem z chytrých telefonů snesl pouze iPhone.

Kapitoly recenze: Vzhled, konstrukce a zpracování

Procesor a paměť

Displej a ovládání

Telefonování, SMS, MMS a e-maily

Konektivita

Multimedia a GPS

Bonusové aplikace

Výdrž

Závěr

Konkurence

Bylo jasné, že takto výkonný smartphone potřebuje odpovídající zobrazovací panel. Stal se jím IPS displej LG s úhlopříčkou čtyř palců a jemným rozlišením. V tomto ohledu tak Optimus 2X konkuruje prvnímu Galaxy S nebo většímu HTC Desire HD, jehož proporce ale mohou řadu klientů odradit.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výpočetní výkon

skvělý čtyřpalcový displej

vyladěný systém

podpora DivX

HDMI výstup přiměřená cena Proč nekoupit? chybí spoušť fotoaparátu

Android 2.3 až za několik měsíců

průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 12 500 Kč

Z charakteristik TEGRA2 navíc vyplývají další cenné parametry jako schopnost pořízení Full HD videí a jejich následné přehrávání třeba přes HDMI výstup. To vše a nejen to se v LG podařilo vměstnat do poměrně tenkého a úhledného balení.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Těžko v dnešní záplavě dotykových telefonů designérům vyčítat nedostatek inovací. Telefony této dnes nejběžnější koncepce totiž mnoho prostoru k invenci nedávají. Tedy aspoň pokud nemá vzniknout vzhledově rozporuplné dílo typu hranaté Nokie X7. Navrhnout a zhotovit snadno zapamatovatelný a nezaměnitelný smartphone je dnes proto nesmírně složité a nepovedlo se to ani novému LG, přesto jeho design neurazí.

Čelní strana telefonu je zhotovena z odolného skla, mezi poměrně úzkými okraji na bocích a širšími po dalších dvou stranách se rozprostírá velký dotykový displej. Pod ním je ploška se čtveřicí dotykových tlačítek.

Prostor nad zobrazovačem je viditelně menší, přesto se tam vměstnalo logo LG, sluchátko telefonu a kamera pro videohovory nebo zachycení autoportrétu. Vlevo je pak maskovaná dvojice senzorů, jeden má na povel řízení jasu displeje, druhý pak jeho vypínání při telefonování. Škoda, že se zapomnělo na notifikační diodu, která by signalizovala nové zprávy, emaily či zmeškané hovory. Zajímavým prvkem je mírně zaoblené sklo po bočních hranách, takže netvoří prostou rovinu.



Bok přístroje obepíná plastový rámeček s poměrně věrnou imitací šedé metalízy a vystupuje z něj řada zajímavých prvků. Vpravo je to dvojice tlačítek na hlasitost reproduktoru, jehož dva výdechy jsou na spodní hraně mezi microUSB konektorem. Nenechte se však zmást dvojicí reproduktorových mřížek, levá totiž slouží jako mikrofon a tak při reprodukci jakéhokoli audia logicky zarytě mlčí. Na horní hraně je vypínací tlačítko telefonu, konektor k připojení sluchátek (3,5 mm) a vítaný prvek, který se ve smartphonech nejvyšší třídy objevuje stále častěji, miniHDMI opatřený krytkou s příslušným popiskem.

Lesklé telefony možná vypadají na profesionálních produktových snímcích dokonale, ovšem kdo jednou telefon s takovým povrchem používal, velmi rychle zjistil, že praktický rozhodně není. Povrch neustále sbírá otisky a je tak permanentně upatlaný.

Naštěstí si toho byli u LG vědomi a proto je zadní část krytu matná. Uprostřed se táhne kovový broušený pásek, který v horní části navazuje na objektiv fotoaparátu s bleskem. Tato boule vyčnívá nad okolní povrch telefonu o necelé dva milimetry.

Ačkoli se kovu dostalo na konstrukci telefonu jen pramálo, po konstrukční stránce nás přesvědčil. Kryty se neprohýbají ani nevržou a poměrně vysoká hmotnost říká, že držíte pořádný telefon a ne jen jakousi maketu.

Procesor a paměť

Telefon ukončil mezi výrobci důležitou bitvu o titul prvního smartphonu s dvoujádrovým procesorem. Již koncem roku přitom bylo pravděpodobné, že ponese logo ne HTC, ani Samsungu, ale právě LG.

Tempo zařízení určuje System-On-Chip TEGRA2, obsahující duo ARM Cortex-A9 mikroprocesorů s maximálním taktem 1 GHz (40 nm proces, L2 cache 1 MB).

Operační paměť je naproti tomu jen běžné velikosti 512 MB. Důležitým prvkem je bezesporu grafická jednotka, kterou je ULP GeForce s osmi jádry. Coby vnitřní úložiště může sloužit jednak vestavěná 8 GB paměť (reálně k dispozici 7,5 GB), připravený microSD slot pak může znamenat dalších až 32 GB uživatelských dat. Nouzi o datový prostor tak zřejmě bude mít jen málokdo.

Výsledky některých benchmarků:

Zařízení Neocore [FPS] Linpack [MFLOPS] Quadrant [-] LG Optimus 2X 78,6 36,45 2489 Samsung Galaxy S 56,2 13,51 1148 HTC Desire HD 59,8 30,41 1890

Uvedené hodnoty jsou průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím lepší výsledek.

Používání nového LG je příjemnou záležitostí, na nic se nečeká. Výkon se naplno projeví až při hraní her nebo přehrávání videa. Obojí si můžete s LG náležitě vychutnat díky HDMI i na velké ploše televize nejlépe s Full HD rozlišením. Z uživatelského hlediska ale při běžném používání prakticky není rozdíl mezi Desire HD, Incredible S nebo právě tímto LG.



Nákup nového Optima je tak z pohledu softwaru jakousi investicí do budoucna, současné aplikace totiž potenciálu použitého hardwaru ještě ne zcela využijí. Důležité ovšem bude, jak dlouho bude LG nový Optimus podporovat a kolika oficiálních systémových aktualizací se uživatelé dočkají. Telefon šel do prodeje s GoogleAndroid 2.2.2 (na některých trzích 2.2.1) a update na Gingerbread by tak měl přijít během několika měsíců.

Název LG Optimus 2X (P990) Rozměry [mm] 63,2 × 123,9 × 10,5 Hmotnost [g] 139 g Platforma Google Android 2.2.2 (FroYo) Čipová sada SoC TEGRA2 - Dual Core ARM Cortex-A9 (každý 1 GHz), 1 MB L2 Cache, 40 nm proces RAM 512 MB FlashROM 8 GB Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, Dualband UMTS Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - typ kapacitní, IPS Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 4,0" (10,16 cm) Barevná hloubka 16 milionů Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 2.1, A2DP FM rádio ano Digitální fotoaparát 8.0 MPix, Full HD videa, detekce úsměvu, geo-tagging Další akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, 3.5 mm audio jack, mini HDMI výstup Baterie 1 500 mAh

Displej a ovládání

Ačkoli to není úplně známá věc, za bravurním IPS displejem iPhonu 4 stojí korejské LG a byla by ostuda, kdyby panel u vlastního top modelu nebyl rovněž špičkový. Použitá technologie IPS zůstala, ovšem na plochu úhlopříčky přes deset centimetrů se rozprostřela matice 480 x 800 bodů (233 DPI). Displej iPhonu je tedy citelně jemnější (326 DPI), což je ale záležitost řekněme estetická a nikoli funkční.



Výborné je barevné podání, kontrast a netřeba se bát ani slunečních dnů, čitelnost je totiž při nastaveném vyšším jasu (případně řízení senzorem) zcela bezproblémová.

Displej tak v porovnání se Super AMOLED u prvního Galaxy S vychází snad i lépe. Panel LG totiž díky běžnému členění pixelů nabízí lepší kresbu, u Galaxy S jsou jednotlivé body snadno viditelné (displej používá matici PenTile). Zobrazovače u současné kolekce Desire HD/Desire Z se pak s LG nemohou měřit, Korejci jsou prostě lepší.

Méně pochvaly si vyslouží sestava ovládacích tlačítek. Klasické mechanické prvky s jasným oddělením by se podle nás používaly lépe. Prvky sice reagují na dotyk vibrační odezvou, ovšem stejně to není ono.



LG sice nepřidává komplexní uživatelské rozhraní typu Sense od HTC, ale nabízí řadu užitečných widgetů, které může uživatel dle libosti napíchnout na některou ze sedmi pracovních ploch. Zmiňme modul rádia, sociálních sítí, poznámek, hudby nebo fotorámečku třeba přes celý displej.



Při procházení uživatelskými plochami zůstává vespod čtveřice základních ikonek k telefonní aplikaci, kontaktům, zprávám a přehledu všech aplikací. Tam LG nabízí zajímavou věc, a sice členění zástupců do libovolných kategorií. První tvoří systémové (předinstalované) programy, po instalaci prvního titulu z Marketu se automaticky vytvoří kategorie stahování, kam se nové aplikace řadí. I původní názvy kategorií můžete libovolně upravit.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Po svém LG servíruje i telefonní aplikaci, která nabízí opravdu velkou numerickou klávesnici, takže překlepy téměř nepadají v úvahu. Horní lišta slouží k přepínání mezi hovory, kontakty a případně skupinami volajících, pokud si takové vytvoříte. Telefonní reproduktor je dostatečně hlasitý a nedostatky jsme nezpozorovali ani u mikrofonu, druhá strana nás při slušném signálu slyšela dobře.

Samozřejmostí je dokonalá provázanost telefonního adresáře s Facebookem, stačí se přihlásit přes vestavěného klienta s přídomkem LG a během chvilky se vaši přátelé objeví v seznamu. U každé kontaktní karty je historie a fotky, které daný uživatel sdílí na jmenované síti.



Pod klávesnicí je zkratka k psaní nové zprávy, kdy se z obyčejné SMS přidáním rozličných příloh rázem stane MMS nebo v lepším případě email, který není tolik omezen velikosti přiloženého materiálu.

Psaní na virtuální QWERTY klávesnici je díky velké úhlopříčce poměrně přesné, dotyk může navíc doprovázet vibrační odezva coby zpětná vazba. Ještě pohodlnější psaní skýtá klávesnice v režimu naležato. A když se přece nějaký ten překlep povede, leccos může zachránit našeptávač, který může odhadnout, jaké slovo jste chtěli napsat. Přesto se rychlému psaní, jako nabízí Swype, přiblížíte jen těžko, o hardwarové klávesnici nemluvě.

Chválíme tlačítko pro schování klávesnice, která přijde vhod při vyplňování různých formulářů, ať již v nastavení telefonu nebo na webu.

Samozřejmostí je plná podpora synchronizace poštovních schránek na Exchange serverech, push notifikace fungovaly bezproblémově jak přes wi-fi, tak i služby operátora.

Konektivita

Na rozdíl od první verze androidu ta současná dávno podporuje přenos souborů přes Bluetooth, což jsme vyzkoušeli s dalším smartphonem i notebookem. S problémy jsme se nesetkali ani při využívání wi-fi modulu. Novinku lze využít i jako wi-fi hotspot a sdílet tak konektivitu s dalšími přístroji (telefon, notebook).



Co se týká datových přenosů, maximem je technologie HSPA, na "plusko", které nabízí třeba konkurenční Desire Z, se nemyslelo. Pokud ale denně nestahujete telefonem desítky megabajtů, těžko to pro vás bude překážkou.

Tradičně dobrý je vestavěný prohlížeč, který stránky vykresluje stejně jako na PC a navíc podporuje i flash k zobrazování dynamických prvků. Ačkoli se 3G pozvolna dostává i do menších měst, stále je jistější telefon vyzbrojit výbornou Operou Mini, která je datově skutečně nenáročná a i přes EDGE je surfování velmi rychlé.

K počítači lze telefon připojit také drátově, k synchronizaci slouží aplikace LG PC Suite. Synchronizovat s PC můžete kromě PIM (kontakty, zprávy, kalendář) také multimediální obsah telefonu.

Multimedia a GPS

Zachycené snímky můžete svým přátelům nabídnout jednak formou sdílení skrze e-mail nebo Facebook a je-li poblíž televize s HDMI vstupem, pak ji k tomuto účelu můžete také využít. A nemusí zůstat jen u statických obrázků, rozhraní je díky velkému datovému toku schopno kabelem posílat i větší balíky, takže reprodukce filmu v HD rozlišení není pro Optimus žádným problémem.

Nový rozměr takto dostává i hraní 3D her, zejména těch závodních, kdy se vozidla ovládají nakláněním telefonu, a není tak nutné mít na paměti např. virtuální směrovou růžici na displeji. LG na vnitřní paměť přibalilo hned několik her, které výkon telefonu dobře ilustrují, dvě z nich (Spiderman a Shrek Karting) jsou v HD. Hry je ale nutné dodatečně nainstalovat pomocí správce souborů a proto je třeba v nastavení aplikací povolit instalaci z neznámých zdrojů.

Devizou Optima by měl být i jeho vestavěný fotoaparát, který zachytí až osmimegové momentky. Při nedostatku světla vypomůže blesk, který ale bez dodatečné aplikace jako svítilnu nevyužijete.

Možnosti expozice:

Rozlišení: 3 264 x 2 448 pix (8 Mpix), 2 560 x 1 920 (5 Mpix), 2 048 x 1 536 (3 Mpix), 1 600 x 1 200 (2 Mpix), 1 280 x 960 (1 Mpix), 640 x 480 (VGA), 320 x 480 (QVGA)

Ostření: automaticky, makro, sledování obličeje, manuálně (dotykem na displeji)



Režim scény: automatický, portrét, na šířku, sport, západ slunce, noc

ISO: automaticky, 100, 200, 400, 800

Vyvážení bílé: automaticky, žárovka, slunečno, zářivka, zataženo



Barevný efekt: žádné, sépie, černobílý, negativ, modrá, otisk, posterizace, vivid

Samospoušť: vypnuto, 3, 5, 10 s

Režim expozice: normální, sekvence, záběr s vnějším zaostřením, snímek úsměvu, krásy, umělecký, panoramatický a sešívaný



Kvalita: normální, střední, maximální

Stabilizace, zvuk spouště, záznam polohy: volitelně

Úložiště: interní SD, externí SD

Ačkoli jde papírově o jeden z nejlepších fotomobilů, výsledné snímky nejsou až tak ohromující. Telefon zvládne pořizovat i makro fotky, minimální vzdálenost předmětu od objektivu ale nesmí být menší než asi 10 cm. V takových případech totiž optika zaostří, ovšem těsně před zachycením scény dojde k rozostření. Nicméně za optimálních světelných podmínek lze zachytit i povedené momentky.

Pořízené snímky:



TEGRA2 přináší i úplnou podporu full HD videí, která je Optimus schopen nahrávat a samozřejmě následně i přehrát. I to byl jeden z důvodů integrace 8GB paměti, jelikož nahrávky (3GP) takové kvality jsou datově velmi náročné:

60 sekund Full HD (1 920 x 1 088): 72 MB

60 sekund HD (1 280 x 720): 32 MB

Možnosti nastavení jsou podobné jako v případě režimu fotografování. Videosekvence lze pořizovat v následujícím rozlišení:

Full HD (1920 x 1088) při 24 snímích/s

HD (1 280 x 720) při 30 snímcích/s

TV (720 x 480)

VGA (640 x 480)

QVGA (320 x 240)

QCIF (176 x 144)



Pochvalu si rozhodně zaslouží vestavěný přehrávač videí, který spustí snad všechny myslitelné formáty, včetně oblíbeného kontejneru DivX/Xvid. Příjemně překvapila také nativní podpora titulků. Jsou-li k filmu přiřazeny, přehrávač je bez potíží zobrazí.

Součástí čipsetu je i přijímač FM rádia, k poslechu je samozřejmě nutné připojit dodávaná sluchátka, která slouží zároveň jako anténa. Aplikace nabízí automatické vyhledávání stanic v dosahu nebo rychle přesměrování zvuku ze sluchátek na hlasitý odposlech.



Samozřejmou výbavou je také GPS. V základu se nabízí pouze navigace skrze on-line Google mapy, naštěstí je k dispozici celá řada kvalitních turn-by-turn navigací. Vyzkoušeli jsme Sygic Aura, se kterou LG pracovalo zcela bez problémů, fixace polohy ani v městské zástavbě netrvala déle než minutu.

Bonusové aplikace



F-Secure

Antivir a antimalware se v dnešní době, kdy se Marketem potuluje neznámé množství škodlivých aplikací, rozhodně hodí. Program po spuštění provede kontrolu vnitřní paměti telefonu i karty a následně testuje i aplikace nainstalované z Marketu.

App Adviser

Z celé široké škály všech aplikací na Marketu vybírá jen ty opravdu užitečné a dobře hodnocené tituly.

Místa

Rychlé vyhledávání restaurací, barů, hotelů, čerpací stanic či bank dle vaší aktuální polohy.

Polaris Office

Velmi dobrý balík k prohlížení kancelářských dokumentů (DOC, .XLS, .PPT, .PDF).

Kindle

Klient pro čtení elektronických knih zakoupených na serveru Amazon, ovšem na tituly v češtině zde nenarazíte.

Smart share

Bezdrátové sdílení multimediálního obsahu telefonu s dalšími zařízeními s certifikátem DLNA (televize, notebooky, tablety atd).

Zprávy a počasí

Předpověď počasí dle vaší aktuální polohy a titulky aktuálních zpráv z předních českých medií. Vybraný článek se po klepnutí zobrazí ve zvoleném webovém prohlížeči.

Výdrž

Velký displej a výkonná čipová sada s dvoujádrovým procesorem. Jen to samo o sobě z 1 500mAh akumulátoru ukusuje spoustu energie. Přidáte-li synchronizaci s Exchange, neustálé připojení k několika sociálním sítím (Facebook, Live messanger, ICQ), pár desítek minut hovoru denně a občasné prohlížení webu přes Operu Mini, dostanete se na jeden den provozu.

Samozřejmě je možné se bez nabíječky obejít třeba i tři dny. V takovém případě ale zapomeňte na vše výše uvedené. Pak ovšem vyvstává otázka, zda má nákup takto výborně vybaveného telefonu smysl, když jeho možnosti pořádně nevyužijete.

Závěr: poprvé na špici

Je to vůbec poprvé, kdy smartphone LG udává tempo, byť jsou mu ostatní tradiční výrobci v patách. Doposud vydané chytré telefony z produkce této korejské značky totiž vždy upozadily právě lépe vybavenější telefony ať už značky HTC nebo od Samsungu. A nemluvíme pouze o současných telefonech s Google Android, nepříliš výrazné byly smartphony LG i za éry Windows Mobile.

V případě nového Optima však po stránce výbavy prakticky neexistuje nic, co by bylo možné vytknout. Nebývale vysoký výpočetní výkon zajišťuje SoC TEGRA2 a výhrady zřejmě nebudete mít ani k displeji, který rovněž patří k tomu nejlepšímu, co mohou současné smartphony nabídnout.

LG Optimus 2X je i po softwarové stránce výborně optimalizovaný a během testování jsme se nesetkali se zamrznutím, které by vyžadovalo vyjmutí baterie. Troufáme si říci, že je nové LG v současné době tím nejlepším, co lze v této kategorii koupit.



Za dveřmi je ale Galaxy S II a v červnu na český trh udeří HTC Sensation. Oba nabídnou dvoujádrový procesor a také větší displej. V případě HTC bude velkým lákadlem také jeho rozlišení qHD.

Jak ale ukazují výsledky některých syntetických testů, TEGRA2 je pro Exynos od Samsungu zdatným soupeřem a v celkovém součtu vychází dokonce lépe. Samsung ale před časem oznámil, že zvýší takt jader na 1,2 GHz, což tyto testy nereflektovaly. Jak si povede dvoujádrové řešení Qualcommu u Sensation zatím není jasné, a tak můžeme jen tipovat, jak dlouho se LG Optimus 2X na pomyslném trůnu dotykových smartphonů udrží.

LG Optimus 2X a konkurence

HTC Sensation (není v prodeji)

HTC Sensation se může pochlubit dvoujádrovým procesorem Snapdragon a obřím displejem s vysokým rozlišením. Vedle skvělého zpracování nabídne také osmimegapixelový fotoaparát s funkcí automatického ostření a GPS navigaci. Telefon by měl být v prodeji v červnu za prozatím neznámou cenu.

Samsung Galaxy S II (není v prodeji)

Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus.

LG Optimus 3D (není v prodeji)

Komunikátor LG Optimus 3D nabízí podporu 3D zobrazení a také vynikající dvojici procesorů Texas Instruments OMAP4. Jako maličkost se již zdá kupříkladu HDMI port, s jehož pomocí můžete pořízený 3D obsah okamžitě pustit na 3D televizi či monitoru.