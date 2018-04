Dvojí miniaturní genialita. Test Sony Ericsson Xperia X10 mini a mini pro

Švédsko-japonský Sony Ericsson v poslední době vsází na mobilní telefony s operačním systémem Android a podle všeho dělá dobře. Xperia X10 mini a mini pro jsou po dlouhé době modely, které v naší redakci způsobily rozruch. Jdou totiž tak trochu proti proudu a na první pohled jsou neobvyklé. A to prosím zcela v pozitivním slova smyslu. Dobrou zprávou je i dobrá cena obou přístrojů.

Rodina Xperií s operačním systémem Android. X10 mini, X10 mini pro a velká X10.

Malé dotykové telefony s operačním systémem Android a velmi dobrou výbavou.

Jestliže velká Xperia X10 pomohla v potížích zmítanému výrobci k návratu do černých čísel, s modely X10 mini a mini pro může pomýšlet ještě výše. Třeba i na ukousnutí dalšího podílu na trhu. Sony Ericsson dokazuje, že jeho síla vždy byla v zajímavých telefonech vyšších tříd.

Výhodou malých Xperií je fakt, že prozatím nemají na trhu žádného přímého konkurenta. Jsou to opravdu neobvyklé telefony, které přitom jasně dokazují, že v jednoduchosti je síla.

Vzhled a konstrukce – co je malé to je hezké

Malé Xperie si opravdu jen tak s něčím ze současné produkce nespletete. Design obou modelů sice jasně reflektuje současný stylistický směr Sony Ericssonu, jinak to jsou originální kousky. I mezi sebou jsou velmi snadno rozeznatelné, ale k tomu se teprve dostaneme.

První, co vás totiž na Xperii X10 mini a mini pro zaujme, jsou rozměry. Nepamatujeme si, že bychom v rukou drželi tak malé plnohodnotné smartphony. Jediný přístroj, který se nám vybavuje, je neobvyklý Neonode N2. Ten byl ale smartphonem jen napůl a rozhodně neposkytoval takový uživatelský komfort.

Abychom byli konkrétní: model X10 mini měří 83 x 50 x 16 mm a váží doslova kolibřích 88 gramů. Na smartphone s plnou výbavou bez výrazných kompromisů jsou to neuvěřitelné hodnoty. V dlani, do které X10 mini vklouzne jakoby nic, je telefon pocitově těžší. Model X10 mini pro s vysouvací klávesnicí je o něco větší. Rozměry jsou 90 x 52 x 17 mm, hmotnost narostla na 120 gramů. Ačkoli se tak hmotnost dostává do dnes zcela běžných hodnot, rozměry jsou stále hluboko pod většinou chytrých telefonů na trhu. Ve srovnání s mini pro ale opravdu vyjdou najevo rozměry verze bez klávesnice.

Malé Xperie se od sebe liší na pohled i jinak než rozměry. Varianta mini pro má více hran, u verze mini přechází přední panel v horní a spodní část elegantním obloukem. X10 mini pro si to zase vynahrazuje tím, že je zaoblená právě vrchní a spodní část. U obou přístrojů pak zaoblení tvoří přechod mezi boky a zády. U modelu mini jsou boky a záda z jednoho kusu plastu, který slouží jako výměnný kryt. Zbytek těla je černý, kryt může mít jednu ze šesti barev, kterou výrobce připravil. O tom, v jaké barvě si telefon můžete koupit, ale rozhodují operátoři a distributoři. Kryty se jistě brzy objeví i ve volném prodeji a dovolujeme si tvrdit, že bude na výběr více barev. Je až k neuvěření, jak barvy dovedou změnit charakter modelu. X10 mini s černým krytem je klasický nenápadný přístroj, červená z něj udělá výrazný a sexy model, zelená veselý kousek. Bílá a šedá jsou možná trochu nudné, růžová zcela jasně dámská.

To X10 mini pro s klávesnicí tak výrazné proměny nečekají. Telefon je přísně rozdělen na dvě části. Vysouvací s displejem je výhradně černá, dělící rovinu tvoří stříbrná linka, která obepíná šedostříbrnou klávesnici. Zbytek pod linkou je opět jeden kus krytu baterie, tentokrát zatím pouze v černé a červené. U nás je prozatím dostupná jen černá verze se soft touch úpravou. Kryt se v případě X10 mini pro snímá trochu obtížně, což ale znamená, že tato konstrukce bude trvanlivá. To si dovolíme tvrdit i o konstrukci vysouvacího mechanismu. Ta je totiž velmi jednoduchá a má jen drobnou vůli. Kolejnice mechanismu jsou kovové, jinak je celé tělo z plastu.

Jedinou nevýhodou konstrukce obou telefonů je fakt, že přední část z lesklého plastu se hodně upatlává otisky prstů a mastnotou. Zajímavé je, že ačkoliv telefony sdílí stejné vnitřnosti, X10 mini má nabíjecí konektor vespod pod krytkou, tak X10 mini pro odhalený na levém boku.

Displej a ovládání – Android na malém hřišti

Xperie X10 mini a mini pro mají displej s úhlopříčkou pouhých 2,55 palce, což je na dnešní poměry opravdu málo, obzvláště mezi dotykovými telefony. Oba telefony mají displeje naprosto shodné a vlastně až na drobnosti je shodný i operační systém.

Displeje mají rozlišení 240 x 320 pixelů, což znamená, že zobrazení je těsně na hranici, za níž by již displej působil zbytečně hrubým dojmem. Pozitivní je fakt, že programátoři aplikací už v drtivé většině berou dané rozlišení v potaz. Není tak problém pro telefony sehnat téměř jakoukoli potřebnou aplikaci.

Modely mini a mini pro jsou poháněny operačním systémem Android 1.6, hardware pro jeho běh mají také celkem obstojný – procesor s taktem 600 MHz a RAM 128 MB. V dohledné době by oba modely měly dostat upgrade na verzi systému 2.1. Ta by měla přinést některé nové funkce, podporu většího množství aplikací a také zrychlení běhu systému.

Obě malé Xperie jsou přitom vcelku svižné přístroje, k žádnému výraznému zpomalování nedochází. Důvodem bude právě nízké rozlišení displeje v kombinaci s vcelku silným hardwarem. Přesto se trochu překvapivě model X10 mini pro občasným zadrhnutím při našem testu nevyhnul. Je zajímavé, že menšímu typu bez klávesnice se tato vlastnost vyhýbala zcela. Jsme zvědavi, jak plynulost systému zlepší nová verze.

Klasický Android v továrním provedení by na tak malém displeji byl asi na hranici rozumné ovladatelnosti. Sony Ericsson ale v telefonech používá své uživatelské prostředí UX Platform, které představil již ve velké Xperii X10. Oproti ní ale došlo k výrazným změnám. Hlavní novinkou jsou čtyři ikony v rohu úvodní obrazovky. Sem si může uživatel přiřadit libovolnou funkci z menu. Úvodní obrazovka s widgety může mít libovolný počet stránek, na každou se ale vejde jen jediný widget. Menu je podobné tomu v iPhonu – mezi jednotlivými stranami se listuje doleva a doprava. Na každou obrazovku se vejde pouze devět ikon aplikací. Výhodou je, že si lze jejich pořadí v menu libovolně uspořádat.

Pokud do telefonu nainstalujete více programů, bude vám listování mezi nimi chvíli trvat. My jsme přístroj například běžně používali se sedmi stranami programů. To nás občas zdrželo při hledání té správné ikony, na druhou stranu si nedovedeme představit u tak malého displeje lepší a funkčnější řešení.

Aplikace Timescape a Mediascape jsou v případě mini Xperií trochu v pozadí. Mediascape vlastně úplně, podobnou aplikaci telefony vůbec nemají. Timescape je jakýmsi widgetem a nemůže tvořit hlavní prostředí pro práci s telefonem.

A je to dobře. U malých Xperií je vidět, že tvůrci jejich prostředí si opravdu lámali hlavy nad tím, jak na tak malém displeji zajistit co nejlepší ovladatelnost prsty. To je při použití kapacitního displeje nezbytná nutnost. Jejich přemýšlení mělo očividně pozitivní výsledky. Malé Xperie se ovládají daleko lépe než ta velká a lépe než některé jiné dotykáče s přerostlými displeji. A když něco trvá trochu déle, těmhle kolibříkům to snadno odpustíte právě kvůli jejich rozměrům.

Jednu drobnost ale programátoři nedomysleli. Odemykání telefonu. Standardně jsme zvyklí, že to má na starosti vypínací tlačítko a posuvník na displeji. Na malém displeji by to nemuselo být příliš pohodlné, a proto u Sony Ericssonu zvolili jiný postup. K odemčení je nutné použít klávesu "menu" vlevo pod displejem. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby celé odemykání nefungovalo tak, že lze nejprve stisknout jakékoli tlačítko a potom tuto klávesu. To totiž může vést k nechtěnému odemčení telefonu třeba v kapse. Omylem stisknete celou řadu tří tlačítek pod displejem a telefon se odemkne. Byli bychom rádi, pokud by programátoři zůstali u tradičnějšího prvního kroku a vyžadovali nejprve stisk vypínacího tlačítka na vrchu telefonu.

Baterie – jediný kámen úrazu

Pokud mají malé Xperie nějaký zásadní problém, je jím výdrž baterie. Do malých těl se totiž příliš objemné akumulátory vejít nemohly. Model X10 mini dostal baterii s kapacitou 950 mAh, verze mini pro má ještě o trochu menší kapacitu – 930 mAh. Trochu překvapivý je také fakt, že verze bez klávesnice, tedy X10 mini, má baterii napevno zabudovanou a nelze ji vyměnit.

Malé akumulátory nemohou těmto malým, ale relativně výkonným přístrojům, zaručit obstojnou výdrž na jedno nabití. Většinou jsme s telefonem vydrželi celý perný pracovní den, velmi výjimečně jsme se dostali někam ke dvěma dnům na jedno nabití. Musíme ale přitom konstatovat, že jsme telefony používali opravdu intenzivně. Neustále byla aktivní push synchronizace s Exchange serverem, Gmailem i Facebookem. GPS byla rovněž zapnuta v pohotovostním režimu a relativně často jsme využívali i wi-fi. Obzvláště z Xperie X10 mini pro jsme pak denně poslali desítky e-mailů. A občas jsme si pustili hudbu do sluchátek. Z této perspektivy tak nevypadá výkon obou telefonů tak špatně. Malé Xperie proto musí být u zdroje energie denně, nejsou to rozhodně přístroje na dlouhé výpravy pustinou.

Telefonování a zprávy – chytré klávesnice

S mini Xperiemi se vcelku dobře telefonuje. Opět to má ale jeden malý háček, uživatel si musí zvyknout na přístup k telefonnímu seznamu. Telefonní aplikace, která má ikonu v levém spodním rohu, totiž ve standardu neumí vyhledávat, slouží jen jako seznam posledních hovorů a poskytne číselník pro vytočení čísla. Přístup ke kontaktům zajišťuje ikona v pravém dolním rohu, pak se ale dá mezi kontakty listovat nebo mezi nimi hledat po kliknutí do vyhledávacího pole. Podobně jako u velké Xperie tak pro hledání nejlépe funguje widget vyhledávání Google. My jsme pak ikonu kontaktů při testu vyměnili za ikonu aplikace Gesture Search, která umožňuje snadno vyhledávat psaním prstem na displeji. Je trochu škoda, že ani u modelu X10 mini pro s klávesnicí nelze vyhledávat psaním rovnou z pohotovostního displeje.

Právě klávesnice jsou velmi zajímavými trumfy těchto přístrojů. Nejvíce nás nadchla ta fyzická u X10 mini pro. Na první pohled vypadá, že je velmi malá a na psaní delších textů nevhodná. Jenže opak je pravdou. Klávesnice má vlastně dost místa a díky rozestupům mezi jednotlivými tlačítky a jejich výborné odezvě se na ní píše skvěle. Lépe než třeba na podstatně větším modelu Vivaz Pro. Pro uživatele se širokými prsty tahle klávesnice nebude to pravé, ale to o těchto telefonech platí jako o celku.

Velmi dobrá je i virtuální klávesnice. Vzhledem k rozměrům displeje není QWERTY, oba přístroje v tomto případě dostaly jen klasickou telefonní. Na malém displeji je zobrazeno jen devět tlačítek a po jejich stranách dvě lišty. Z jedné lze vytáhnout numerickou klávesnici a z druhé speciální znaky a třeba smajlíky. Pokud takto vytáhnete například numerickou klávesnici, její místo v liště přebere ta s písmeny. Snadno se tak lze kdykoli přepnout zrovna k těm znakům, které hledáte.

V případě práce s e-maily je trochu škoda, že se Sony Ericsson u těchto telefonů rozhodl použít pro práci s Exchange servery aplikaci RoadSync. Velká Xperia X10 totiž používá méně známý software Moxier, který je ale ve skutečnosti mnohem lepší, zvládá totiž na rozdíl od RoadSync i práci se složkami ve vaší poště.

V diskusi pod preview X10 mini pro se objevily dotazy na funkčnost instant messengerů nebo Skypu. Ani jednu z funkcí telefon standardně nepodporuje, tedy pokud nepoužíváte Google Talk. Pro používání ICQ nebo jiných instant messengerů je však v Android Marketu dostatek aplikací. Skype prozatím na X10 mini ani mini pro nefunguje, změnit by se to mohlo po updatu na Android 2.1.

Organizace a data – pár drobností až po updatu

Po hardwarové stránce malým X10 v oblasti organizace a dat prakticky nic nechybí. Je tu podpora wi-fi, Bluetooth 2.1 s profilem A2DP nebo podpora HSDPA v sítích mobilních operátorů. Až na drobnosti vše funguje naprosto bez problémů, pár drobných nedostatků tu ale přeci jenom najdeme. Třeba přes Bluetooth nejdou standardně odesílat soubory. To lze ale napravit freewarovou aplikací Bluetooth File Transfer.

Stejně tak nelze telefon používat jako modem pro notebook, ať už přes Bluetooth nebo při připojení microUSB kabelem. Opět si lze pomoci bezplatným softwarem, tentokrát aplikací EasyTether, která USB připojení dovolí. Tyto nedostatky by měl v dohledné době napravit update na Android 2.1. Pokud navíc chcete vytvořit z Xperie X10 mini hot-spot, opět budete muset počkat na update. Anebo získat Root a pak nainstalovat program Barnacle Wifi.

Oba malé chytré modely pak spoléhají na shodnou softwarovou výbavu. Internetový prohlížeč je standardní a rovněž se s updatem na Android 2.1 dočká vylepšení, podporu Flashe však nečekejte. Mimochodem, telefon nepodporuje multi-touch, takže jste v browseru odkázání na tlačítka plus a mínus. Na tak malém displeji by multi-touch asi neměl smysl. Je ovšem škoda, že Sony Ericsson do prohlížeče nezabudoval svůj systém zoomu jedním prstem, který používají některé jiné aplikace. Na Androidu oceňujeme dobře řešené budíky. Jak však poznamenala naše čtenářka v diskusi pod preview, nevýhodou alarmu je fakt, že má stejnou hlasitost jako vyzvánění. To je společná vlastnost spousty Android telefonů.

Nechybí kalendář ani poznámky, kalkulačka, stopky ani minutka. K základní navigaci lze použít Google Mapy a jejich itinerář. K plnohodnotné navigaci může sloužit program Wisepilot, v telefonu je ale jen jeho časově omezená demoverze. Velmi příjemnou záležitostí je přítomnost zálohovacího softwaru Backup&Restore. Obsah svého telefonu tak můžete snadno zazálohovat na paměťovou kartu. Naopak chybí souborový manažer, těch ale v Android Marketu najdete spousty.

Zábava – překvapivě zajímavý mix

Android telefony obzvláště se starší verzí systému dost často ztrácí v zábavních funkcích. Sony Ericsson se to snaží u svých Xperií napravit a jde mu to i v případě těchto malých dvojčat. Jedinou výtkou tak může být chybějící podpora přehrávání DivX videí. Tento nedostatek vyřeší přehrávač doinstalovaný z Marketu.

Hudební přehrávač Xperií mini je velmi jednoduchý a přímočaře ovladatelný. Opět se povedlo na malém displeji docílit snadné použitelnosti. Telefony podporují i FM rádio. O identifikaci neznámých skladeb se postará služba TrackID. Je tu pochopitelně YouTube aplikace pro přehrávání videí z tohoto portálu a již tradičně telefony tohoto výrobce mají nainstalovaný PlayNow portál, kde lze nakupovat všemožný multimediální obsah.

Sony Ericsson nabízí i překvapivě velký výběr her. V telefonu je zlatokopecká California Gold Rush, jakási podivná kombinace pinballu a arkanoidu s názvem Peggle a zábavná Rollercoaster Revolution. Bohužel první a poslední jmenovaná hra jsou pouze demoverze a pro dlouhodobou zábavu je nutné hry zakoupit.

Při popisu prohlížeče jsme uvedli, že některé aplikace umí využívat zoomování jedním prstem. Příkladem toho je fotogalerie, ve které stačí po otevření fotky chvilku podržet prst a potom tahem jedním nebo druhým směrem fotografii přibližovat nebo oddalovat. I na malém displeji si tak lze prohlédnout detaily na fotografiích.

Jak jsme již psali v preview, dvojice malých Xperií má sice velmi jednoduchý fotoaparát s minimem možností nastavení a ovládání, ale pořizuje velmi pěkné snímky. Nejprve k jednoduchosti ovládání. Fotoaparát má v rozích zobrazení hledáčku čtyři ikony. Ta vlevo nahoře zapíná nebo vypíná blesk, vpravo nahoře přepíná na video, levá dolní vás zavede do fotogalerie a pravá dolní vám dá na výběr jeden ze čtyř režimů focení – automat, makro, šero a sport. Nic víc tu není, žádná kompenzace expozice, digitální zoom, nastavení rozlišení, stabilizátoru, saturace barev a podobně. Ani androidí klávesa menu nevyvolá žádné další skryté volby. Fotoaparát je zkrátka maximálně jednoduchý a nám se to vcelku líbí. Kompenzaci expozice bychom ale občas ocenili. Přítomna je jen dioda a automatické ostření.

Důležité je, že s takto primitivním foťákem vytváří obě Xperie až neuvěřitelně pěkné snímky. Po dlouhé době tu máme kvalitní fotomobil. Malé Xperie kvalitou předčí i velký model X10 a prakticky všechny současné Android telefony. Fotí lépe než iPhone 4 a snímky jsou snad i o chloupek lepší než u pětimegapixelových Nokií z dob největších fotomobilních bojů. Malé X10 tak mohou jako fotomobily nahradit již poněkud letité Nokie N95, N95 8 GB nebo N82. Kvalita videa je už trochu horší, ale i tak VGA rozlišení s 30 snímky za sekundu občas použít jde.

Shrnutí – malé, vybavené a za dobré peníze

Sony Ericssony Xperia X10 mini a X10 mini pro jsou opravdu pozoruhodné mobilní telefony, které si mohou získat řadu příznivců. V dnešní záplavě čím dál tím větších dotykových telefonů jsou příjemným zpestřením pro ty, kdo hledají výkonný, ale přitom malý smartphone. Konkurenci prakticky nemají, snad jen levné přístroje jako je Vodafone nebo LG GT540 Optimus se jim přibližují rozměry, výbavou však nikoli. Jistou alternativou může být i o něco levnější HTC Wildfire, jehož výbava je už na slušné úrovni.

Malé Xperie jsou poctivá střední třída a obzvláště u Vodafonu je seženete za odpovídající cenu. Model X10 mini stojí bez úvazku 5 977 korun a varianta s klávesnicí X10 mini pro pak 6 577 korun. To jsou podle nás přiměřené částky a je jen škoda, že ve volném prodeji jsou oba modely zhruba o tisícikorunu dražší.