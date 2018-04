Dvojčata k nerozeznání - recenze navigací Mio C520 a C720

Společnost Mio snad není ani třeba představovat. Dnes je v oblasti navigací stejně známá, jako zvučná jména TomTom či Garmin. Matně si však vzpomínám na doby, kdy jsem se s Miem, potažmo MiTecem, poprvé setkal na veletrhu CeBIT před více jak čtyřmi lety. V té době u nás o této značce téměř nikdo nevěděl.

Lze tedy říci, že Mio zaznamenalo nemalý úspěch. Po prvních vlaštovkách na českém trhu v podobě kapesních počítačů a chytrých zařízení vtrhla tato značka dosti razantně do oblasti navigací. Tento krok se ji nadmíru vyvedl a dnes může těžit z velké oblíbenosti zákazníků.

Minulý rok slavila úspěchy se svými modely C510 a C710, pro letošní rok si tato firma připravila pro své zákazníky širokoúhlé displeje, minimalistický design, slušnou výbavu a navíc i fotoaparát.

Stručná charakteristika:

Velmi slušně vybavené navigátory za rozumnou cenu

Dvojčata k nerozeznání

Obě navigace jsou doslova k nerozeznání. Mají stejný geometrický design, stejné rozměry 126 × 81 × 20 mm, stejné displeje (úhlopříčka 4,3", rozlišení 480 × 272 bodů, aktivní TFT technologie) i stejné miniaturní diody vedle nich informující o stavu zařízení a aktivní funkci Bluetooth. Jen váha se nepatrně liší, kdo by ale o 20 gramů lehčí C520 (C720 - 190 gramů) rozeznal?

Pro ujasnění, který model tedy držíme v ruce, bude nutný bližší pohled. Ten odhalí další společné rysy (levá strana se slotem pro SD/MMC karty a konektorem 2,5 mm Jack pro připjení sluchátek / TMC antény a spodní se systémovým a standardním miniUSB konektorem), ale i podstatné odlišnosti. Zatímco horní strana C520 nabídne jen hlavní vypínač, C720 přidá i spoušť fotoaparátu.

Právě ten je jedním z hlavních rozdílů mezi oběma modely. C720 na zádech nosí objektiv integrovaného 2Mpix fotoaparátu společně s konektorem pro připojení externí antény. Ten nalezneme i u nižšího modelu. Drobnou odlišností jsou i nepatrně jiné barvy čelního rámečku - C520 je tmavší, než vyspělejší sourozenec.

Fotoaparát v modelu C720 má rozlišení 2Mpix a automatické zaostřování. Pro pořízení momentek je dostačující, k tvorbě domácího alba již méně. Přitom nám spojení navigace a fotoaparátu nepřijde zas až tak hloupé - když už si totiž bereme na pomoc navigace, jedeme někam, kde jsme nikdy nebyli. Většinou někam, kde je to zajímavé. Tak proč si to nevyfotit?

K vyššímu modelu dostanete v základu i o jednu položku bohatší příslušenství. K držáku na sklo automobilu, napíjecí vidlici, cestovní a standardní nabíječce, ochrannému pouzdru, USB kabelu, CD a příručkám tak přibude i anténa pro příjem vysílání systému RDS-TMC.

Zapnutí odhalí rozdíly

Zvenčí jsme si tedy rozdíly popsali, jak se ale navigace liší uvnitř? Opět jde jen o drobné změny. C720 nabídne navíc videopřehrávač a vede i v mapovém pokrytí - obsahuje mapy 34 zemí Evropy. C520 vás provede jen dvanácti evropskými zeměmi, pokud ale zakoupíte model C520F, zbytek zemí do počtu dostanete na přiložené paměťové kartě. Na trhu naleznete i provedení C520FT, které nabídne i již zmiňovanou TMC anténu.

Jak jsou na tom navigace s pokrytím? C520: Poland, Czech Rep, Slovakia, Hangary, Romania, Croatia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Ukraine, Greece, Turkey (dostupné během cca 1 měsíce jako bezplatný upgrade) C520F: Poland, Czech Rep, Slovakia, Hangary, Romania, Croatia, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Ukraine, Greece, Turkey (dostupné během cca 1 měsíce jako bezplatný upgrade) plus na paměťové kartě: Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Italy, Ireland, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Norway, the Netherlands, Portugal, San-Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Vatican City C720: Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Great Britain, Italy, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Portugal, Republic of Ireland, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Vatican, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Croatia, Bosnia, Greece, Montenegro, Bulgaria, Serbia, Ukraine, Poland (nové mapy)

Po zapnutí obou navigací na nás čeká rozdíl jen v základní nabídce. C720 přidává položku pro spuštění ovládacího programu fotoaparátu a své multimediální schopnosti má sdruženy pod volbou MioPlayer Pro. C520 se hned na počátku chlubí hudebním přehrávačem a prohlížečem obrázků. Žádné další funkce tyto položky neukrývají. Pamatujte ale na to, že při spuštěné navigace nevyužijete ani jednu z výše zmiňovaných libůstek.

Obě navigace jsou vybaveny i slušným správcem souborů a samozřejmě umí komunikovat s mobilním telefonem přes Bluetooth. Z něj si dokáží načíst kontakty a přebrat tak plnou kontrolu nad hovory uskutečňované při řízení. Novinky podporují dokonce i stereo bluetooth profil, případný spolucestující si tak může poslechnout hudbu z navigace, zatímco vy ze standarního rádia.

Ve smyslu základního nastavení jsou na tom obě navigace úplně stejně. Lze jim nastavit jas displeje, hlasitost, nakalibrovat dotykovou obrazovku, upřesnit chování při slabé baterii, nastavit datum a čas, jazyk či vlastnosti bluetoothové komunikace. Veškerá nastavení pak lze obnovit na tovární hodnoty.

Husí krku, kdepak jsi?

Doteď jsme si s přístroji ale jen hráli, pojďme k praxi. Dodávaný držák se na sklo automobilu připevní snadno, horší je to ale s nastavením ideální pozice navigátoru. Pevné tělo držáku s dvěma klouby zkrátka nalezení ideální pozice ztěžuje. Marně se v myšlenkách vracíme do budoucnosti, směrem k ideálním "husím krkům".

Na držák se instaluje ještě napájecí vidlice, do které se poté zasune nabíječka i samotná navigace. Řešení je to šikovné, při odchodu stačí vyndat pouze přístroj a nestarat se o ostatní věci. Není totiž nic otravnějšího, než po každém příchodu do automobilu opět zastrkovat napájecí kabel do těla navigace.

A propos - když už jsme si postěžovali na absenci husího krku, kam zmizel kroucený pružný kabel nabíječky? Nyní aby jste zdlouhavě vymýšleli, kam s oním klubkem zbylého kabelu tak, aby vám nehyzdil interiér. Občas jisté "pokroky" vážně nechápeme.

Seznamte se - Mio Map v3

Nyní nám již stačí spustit navigační program a po zadání adresy vyrazit. Pojďme si ale k samotnému programu něco říci. Je totiž zajímavé, že si dnes již málokdo vzpomene na primárního výrobce navigačního zázemí - iGo. Mio má dnes takovou pozici na trhu, že pojem iGo zkrátka vytlačilo neznámo kam. Známější je dnes označení Mio Map. V novikách jej nalezneme ve verzi 3.3.

Ptáte se, co tato verze přináší nového? V první řadě byla upravena pro použití na širokoúhlém displeji, mapa je tedy nyní zobrazena na celých dvou třetinách displeje a informační pruh se přesunul zleva doprava. Právě tato část zobrazované plochy pak nabízí největší inovaci. Kromě standardních informací jako je aktuální čas, čas příjezdu, rychlost atp. totiž nově nabízí i další záložky.

V nich naleznete dynamicky se měnící seznam POI (Point Of Interest - body zájmu) vztažených k okolí vaší aktuální polohy, informace systému RDS-TMC či detailní itinerář naplánované cesty. Kvůli těmto informacím tak již nemusíte opouštět zákadní mapový pohled.

Další vlastnosti a bohužel i nedostatky jsou již stejné jako u předchozích verzí programu. V základním pohledu na mapu tak naleznete v pravé části obrazovky čtyři poloprůhledná tlačítka: první nastavuje orientaci mapy, pomocí druhé zobrazíte přehled družic v dosahu, třetí informuje o stavu baterie a odkáže vás na nastavení programu, čtvrté ovládá funkci Bluetooth.

Spodní pravý roh displeje ukrývá malou záložku pro vyvolání příručního menu. Díky němu můžete velmi rychle přidat bod zájmu, případně přizpůsobovat trasu pomocí míst, kde se chcete před cílem ještě zastavit či kolem nich jen projet. K zadání adresy je nutné vyvolat základní menu pomocí podobné záložky na druhé straně displeje.

Ve zmiňovaném menu naleznete možnosti pro úpravu trasy, můžete si zde nechat zobrazit detailní itinerář. Zároveň zde máte možnost rychlého nastavení pohledů či nočního/denního režimu. Dostanete se odtud i k obsáhlé databázi bodů zájmů (POI), která sdružuje nepřeberné množství adres restaurací, benzínových stanic atp.

Bohužel ne vždy se tato databáze trefí do vašeho vkusu, takže pokud chcete například na nějaký hrad ve vašem okolí, vyzbrojte se silnými nervy. Nás totiž navigace chtěla hnát ze Šumavy(!) k nejbližšímu hradu 120 km. Přitom jen kousek od nás byly Velhartice, Kašperk a další hrady, kterých je právě na jihu Čech více než dost. Vše lze ale vyřešit dodatečným nahráním dat pomocí přiloženého softwaru na CD. V základu by ale mohl být seznam přece jen obsáhlejší, alespoň co se Česka týče.

Oproti předchozím verzím si navigátor naštěstí již neudržuje poslední oblast, kam jste zamířili, bohužel se však neustále nezbavil nutnosti stisku tlačítka Navigovat do v příručním menu po zadání adresy. Pokud tak neučiníte, můžete za jízdy ledat tak koukat na vlaječku umístěnou v cíli - navigátor totiž bude mlčet.

Bohaté nastavení bez zbytečných složitostí

Nastavení navigačního programu je velmi pestré a přesto přehledné. V obecném nastavení lze zvolit bezpečnostní režim, který při jízdě nedovolí přístroj ovládat, zapnout automatické přepínání do nočního režimu, varování při překročení rychlostního limitu či zobrazení radarů. Poslední dvě volby mají i svá detailní nastavení.

Na stejném místě navolíte i oblíbené cíle. V základu jde o Domov a Práci, není však problém položky přejmenovat dle vašeho gusta. Poslední možností, kterou zde najdete, je nastavení přepočtu trasy - navigátor vás může buď pevně vést zvolenou trasou, dotázat se na přepočet či přepočíst trasu automaticky.

V nastavení zvuku můžete přizpůsobit hlasitost hlasových povelů, klávesnice a ostatních systémových zvuků. Zároveň lze aktivovat volbu dynamické hlasitosti, která přizpůsobuje sílu hlasových povelů aktuální rychlosti. Před každým hlasovým povelem si můžete také zvolit, zda a kolikrát zazní upozorňovací tón.

Pod položkou Trasy naleznete volby pro upřesnění chování navigátoru. Zvolíte zde formu preferované trasy, tedy nejrychlejší, nejkratší či ekonomickou, která kombinuje obě předchozí možnosti. Zároveň upřesníte typ dopravního prostředku, jemuž navigace přizpůsobí chování (automobil, taxi, autobus, TIR, první pomoc, chodec, kolo). Pozor, u volby TIR navigace nezohledňuje nízké podjezdy atp, pouze preferuje městské obchvaty!

Dále lze povolit vedení po nezpevněných komunikacích, dálnicích a placených dálnicích či možnost navést vás na trajekt a vést vás přes hranice. Zároveň zde můžete zakázat povel pro otočení do protisměru.

Další sekci tvoří jazyková nastavení. Volit můžete jak jazyk prostředí, tak hlasových povelů. Zde máme k navigacím malou připomínku - zaprvé obsahuje jen mužský hlas, který nemusí vyhovovat každému (ženský lze dohrát), za druhé se poměrně často zakoktává. Nezřídka kdy tak uslyšíte něco ve smyslu "Za tři sta metr-r-r-ů opu-pu-sťte dálnici".

Nastavit lze i čas a datum. V rozšířeném nastavení pak volíte formy pohledů (2D, 3D), vzhled základní obrazovky, dobu a sytost podsvícení displeje, barevný profil denního a nočního zobrazení mapy či povolení automatického zoomování mapy při navigaci.

Suma sumárum