Dvě zajímavé kalkulačky pro vaše PocketPC

RAPID CALC

Znáte určitě ty situace - jste uprostřed nějakého programu a potřebujete si velmi rychle provést nějaký dílčí výpočet či propočet. Otevřít z menu klasický kalkulátor není zas až tak složité, ale ztratíte přehled o původním programu - tam můžete mít třeba data důležitá pro výpočet.

Firma DeveloperOne nabízí řešení - kalkulačku RapidCalc, kterou vám instalátor umístí do oblasti klávesnic, odkud ji můžete kdykoliv kamkoliv rychle vyvolat. Máte-li freewarový GigaBar, může to být dokonce i v situacích, kdy se vám normálně klávesnice dole nenabízí, protože není co editovat.

Kalkulátor je to poměrně jednoduchý, ale na základní výpočty postačí. Zvládá základní aritmetické výpočty, procenta, odmocninu, převrácenou hodnotu. Má dvě mazací tlačítka C a CE.

Displej je přehledně barevný - numerická část je ve žlutém pozadí, základní operandy světle modré apod.

Kalkulačka nectí priority operandů, tudíž 2+3x2 vám spočte jako 10, namísto správného výsledku 8. Je jednoduše třeba na tuto vlastnost myslet. Taky zamrzí "nekonfigurovatelnost" - určitě bych si chtěl třeba upravit barvy a zvolit "telefonní" styl numerických tlačítek.

Kalkulátor zvládá "papírový výstup" (se zapnutým symbolem a při aktivované aplikaci Word či MemoPad) a v preferencích si ještě můžete nastavit použití základních regionálních číselných nastavení.

Vynikající použití je v PocketExcelu (či jiném používaném spreadsheetu) - jako klávesnička k pohodlnému vstupu numerických dat.

Testovali jsme verzi 3.0, výrobcem je firma Developer One, Inc, kalkulátor stojí $14,95.

Hodnocení + + pohodlné vkládání čísel do různých aplikací

+ kalkulačka je vždy po ruce a neodcházíte ze základního programu - - pouze triviální výpočty

- kalkulátor nelze dále přizpůsobit Inovace, nápad, užitné vlastnosti zpracování - grafika, zvuky, GUI rychlost a stabilita dokumentace, nápověda, podpora poměr Cena/Výkon CELKOVÉ HODNOCENÍ

COOL CALC

Z jiného soudku je CoolCalc (testována verze 3.15s) od Applian Technologies, Inc za $19,95.

Tato kalkulačka již má výraznou aspiraci stát se nejpropracovanějším a nejkomplexnějším PocketPC kalkulátorem, jehož výhodou zůstane jednoduchost používání a zároveň hloubka nabízených výpočtů a propočtů.

Kalkulačka obsahuje celkem 12 dílčích kalkulátorů z nejrůznějších oblastí a problémových okruhů.

Základní kalkulátor

Kombinuje elementární výpočty s pěti dalšími tlačítky, která si můžete plně přizpůsobit vámi používaným základním funkcím. Nejste vázáni ani layoutem, ani počtem tlačítek - jednoduše si zmenšete ty stávající a přidejte nové.

Kalkulačka obsahuje i tlačítko SWP pro přepínání do posledních dvou vkládaných hodnot a jednoduché MEMORY tlačítko.

Základní RPN kalkulačka

Obdoba základní kalkulačky, používá však obrácenou RPN logiku. Má rozšířenou práci s paměťmi STO1 a STO2, funkce EEX, ENT a RPNStack.

Tip kalkulátor

Kalkulačka na propočty spropitného v restauraci, kteréžto jsou velmi oblíbené za velkou louží, v našich podmínkách bude tato část kalkulátoru zřejmě nepříliš využívanou.

Computer Math

Převod různých číselných soustav - dvojkové, osmičkové, desítkové a šestnáctkové. Obsahuje konverze i základní výpočty v těchto soustavách. Rovněž logické operandy NOT, AND, OR a XOR. Můžete přepočítávat čísla v 16 a 32bitovém formátu.

Vědecký kalkulátor, Vědecký RPN

Dobře vybavená vědecká kalkulačka je nutností dobrých kalkulátorů. Naleznete zde základní trigonometrické (včetně přepínačů Arcus a Hyperbolic) i logaritmické funkce, dvě paměti, funkce pro práci s desetinnými částmi výsledků, faktoriál a ostatní obvyklé funkce.

Metric Converter

Velmi komplexní převod jednotek s 28 tlačítky pro převody a jednoduchými operandy v dolní části.

Dates

Základní datové výpočty - počáteční datum, konečné datum, počet dnů - vypočte třetí hodnotu po vložení dvou.

Currency Converter

Měnové výpočty - jen velmi jednoduché - vložíte kurz a kalkulátor přepočte domácí měnu na dolar a opačně.

Loans

Jednoduchá finanční kalkulačka - veličiny jsou výše úvěru, počet měsíců splácení, roční úroková sazba, měsíční splátka - kalkulátor vypočte čtvrtou hodnotu po vložení tří.

Time Value of Money

TVM matematika - veličiny - Roční úroková sazba, současná a budoucí hodnota, počet let. Kalkulátor je dost znehodnocen absencí obvyklé a důležité veličiny PAYMENT(platba).

Margins

Jednoduché výpočty marží (náklady - marže - cena).

Přizpůsobení kalkulátoru

Každou kalkulačku můžete přepnout do tzn. programovacího módu a v něm upravit/přidat tlačítka a přiřadit jim tzv. makro - což je série zmáčknutých tlačítek. U tlačítek můžete měnit jejich rozměr, přesouvat je na libovolné místo na displeji a zarovnávat je s ostatními tlačítky, přiřadit jim písmo, barvu, bitmapu i zvuk při zmáčknutí.

Součástí programu je rozsáhlý HELP v HTML formátu, který obsahuje i přehled všech funkcí.

Cool Calc je výborný kalkulátor, jehož základní přednosti i slabiny jsme rámcově popsali v předchozím textu. Určitě se stane dobrým pomocníkem všech svých majitelů, neboť základní kalkulátor WinCE/PocketOC je dosti chabý. Koupíte-li CoolCalc, můžete si přidělat další tři kalkulačky - Euro Converter, přepočet nominální a efektivní úrokové sazby a sledování váhy.