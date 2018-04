Dvě zajímavé hands-free sady - do auta a do ucha

Na trhu se každou chvíli objevují nové hands-free sady, jež se snaží pokrýt všemožné potřeby vlastníků mobilních telefonů. Přestože se od sebe různé výrobky liší, v zásadě se jedná o dva typy těchto zařízení. Hands-free do auta, jež vám pomocí reproduktoru a ruchového mikrofonu umožňují telefonovat, jak už z názvu vypovídá, bez použití rukou. Druhou skupinou HF sad jsou takzvané "bondovky" či osobní hands free, sestávající z malého sluchátka do ucha a mikrofonu, umístěného kdesi v okolí vašich mluvidel. Podívejme se dnes na jednoho zajímavého zástupce od každé této kategorie.

Dodržme pořadí, které jsme zavedli v prvním odstavci, a jako první si prohlédněme hands-free sadu do auta s názvem Mobikit. Největší, a vlastně také nejdůležitější součástkou je držák telefonu, jehož hlavním obsahem je především veškeré potřebné zvukové vybavení, tedy reproduktor a mikrofon. Telefonní přístroj usadíme do nastavitelného svěráku a krátkým, několikacentimetrovým kabelem ho propojíme s hlavním tělesem. Právě v tomto malém kabelu se skrývá výhoda této "univerzální" sady. Výrobek je totiž určen pro nejrůznější druhy mobilních telefonů. Pouze vyměníte kabel a můžete zapojit jiný telefon. Rozumné řešení pro podniková auta, ve kterých jezdí několik lidí s různými typy telefonů.

Čistota zvuku této sady sice nedosahuje takových kvalit, jako u HF přímo od výrobce telefonu, ale variabilita a rozumná cena hovoří v její prospěch. K zvuku patří také poznámka, že hlasitost reproduktoru můžeme ovlivnit otáčivým potenciometrem, stejně tak mikrofon má tři stupně citlivosti. K výměnnému kabelu dodejme, že jeho cena se pohybuje do dvou set korun.

K sadě patří ještě některé drobnosti. Zaprvé otáčivý úchyt, který je možné připevnit na různá místa v autě, zadruhé samozřejmě zdroj zapojitelný do autozapalovače. Kromě náhradních kabelů je možné k HF sadě dokoupit ještě sluchátko, připojitelné do konektoru na boku přístroje. Toto sluchátko, také opatřené držákem, potom můžete používat jako klasické telefonní sluchátku u vašeho pevného domácího telefonu.

Sadu zakoupíte u firmy Telmax za cenu menší než 1500 korun.

A teď se dostáváme k hands-free, jež zastupuje druhou skupinu, tedy přenosné HF. Popisovat výhody a nevýhody přenosných HF by bylo zbytečné, proto se věnujme raději konkrétně sadě, která je předmětem tohoto článku.

Zkuste si vzpomenout na taková ta zvláštní vodítka, která si domů v osmdesátých letech s vítězoslavným úsměvem na rtech vozili chovatelé psů ze Západního Německa. Umělohmotná krabička s vysouvacím provazem. Nevíte? Ale vytahovací metr jistě znáte. Přesně tak totiž vypadá a funguje přenosná sada Compact Retractable, jak již její název napovídá.

Kabel z telefonu nevede přímo ke sluchátku, ale jen do malé stříbřité krabičky, na jejíž vrchní straně cudně vykukuje hlavička sluchátka. Když za sluchátko vezmete a zatáhnete, odmotává se z krabičky kabel, a to do délky 80 cm. Sluchátko, jak každý ví, patří do ucha. Mikrofon je zabudován do jeho krčku. Zajímavým vylepšením je tlačítko umístěné přímo na sluchátku, umožňující příjem a ukončení hovoru. Pokud už sluchátko v uchu nepotřebujete, stisknete jednoduše knoflík na krabičce a kabel se sluchátkem se úhledně stočí zpět. Na pouzdře je navíc přichycený klips pro upevnění na opasek, případně jinam. V této chvíli je zatím v prodeji pouze sada pro telefony Nokia 5110/6110/6150/7110, ale verze pro ostatní značky se mají objevit již brzo.

Tuto HF prodává firma Telmax za necelých 400 korun. Tímto bych právě firmě Telmax rád poděkoval za zapůjčení obou sad k testování.