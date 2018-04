Dvě tváře SIM toolkitu v České republice

Inteligentní SIMtoolkitové karty jsou na našem trhu již od poloviny roku 1998. Jejich kouzlo a využití většinou spočívá v tom, že jejich prostřednictvím může operátor, který je nabízí, rozšířit menu telefonu o jisté položky, které nejsou v základní výbavě mobilu a které usnadňují přístup k té či oné službě operátora (nejčastěji informativního charakteru).

Chytré karty zavedl RadioMobil v České republice jako první a nabízí je od poloviny roku 1998. Za tu dobu již vyvinul několik aplikací, které jsou na této technologii založeny. Největší úspěch zřejmě sklidil GSM banking.

EuroTel zavedl SIM toolkit teprve v únoru tohoto roku. Na GSM banking se chystá, jak jsme vás informovali v článku EuroTel chystá GSM bankovnictví nejméně se čtyřmi bankami a stejně tak vyvíjí nové služby se SIM toolkitem spjaté. Na ty si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Prozatím vám nabízíme přehled současných SIM toolkitových služeb dostupných u našich operátorů.

EuroTel

Karta(název SIM toolkitové karty EuroTelu) obsahuje 200 pozic pro jména a telefonní čísla, což je o 100 více než s klasickou kartou tohoto operátora bez SIMtoolkitové aplikace.

EuroTel svůj SIM toolkit nabízí teprve od února, proto má služeb spjatých s inteligentními kartami prozatím pomálu. Nabídka je zatím vlastně pouze zdokonalenou obměnou již déle fungující služby GSM infotext a SMS plus. Do příchodu toolkitu museli zákazníci EuroTelu odesílat klíčová slova formou SMS zprávy na číslo 999111, aby jim poté přišla odpověď ze zvoleného informačního kanálu. SIM toolkit přístup k infokanálům zjednodušil a zákazníkovi dopřál komfort v podobě nabídky jednotlivých kanálů v samotném menu telefonu (stejně jako je tomu u SIMtoolkitu Paegas Info).

Infokanály - Info Easy:

ZprávySportZábavaProgram TVE-mailFaxCestovaníSvátekRejstříkBenefitNa Info Easy si můžete uložit až pět nejčastěji používaných e-mailových adres. V seznamu potom stačí vybrat adresu, na kterou chcete e-mail odeslat, a napsat text zprávy.

Info Easy umožňuje i odesílání faxů. Stačí zadat telefonní číslo a text. O doručení faxu vás informuje SMS zpráva.

Paegas

SIM toolkitová karta od RadioMobilu obsahuje rovněž 200 míst v telefonním seznamu.Stejně jako EuroTel i RadioMobil nabízí informační služby na základě SIM toolkitu - Paegas Info a Paegas Info plus. Informační kanály opět ovládáte přímo v menu, není tedy třeba se vypisovat s klíčovými slovy a odesílat je na číslo 4616, jak tomu bývalo v době, kdy SIM toolkit nikdo neznal.ZpravodajstvíBusinessDopravaZábavaPraktické informacePaegas e-mailPaegas Stejně jako u EuroTelu i u Paegasu najdete možnost odesílání e-mailu nebo faxu, navíc i omezený přístup k www stránkám.Elektronické bankovnictví prostřednictvím GSM bankingu je služba založená rovněž na SIM toolkitu. S mobilním telefonem v ruce tak máte možnost kontrolovat svůj účet nebo provádět jednorázové platební příkazy. Kromě toolkitové karty, na které je navíc nahrána bankovní aplikace, musíte být vlastníkem účtu jedné z šesti bank, které s RadioMobilem v této oblasti spolupracují (eBanka, G.E.Capital Bank, Union banka, Poštovní spořitelna, IPB a ČSOB)

Od 29. března tohoto roku RadioMobil představil navíc tři SIMtoolkitové služby pro zákazníky s Paegas Profi SIM kartou, kterou vlastní uživatelé, kteří mají s RadioMobilem podepsanou rámcovou smlouvu (firemní klientela).

Paegas Locator

Paegas Locator umožňuje zjišťovat zeměpisnou polohu zapnutých mobilních telefonů v terénu.Dispečer, který chce být informován o pohybu svých kolegů v terénu, má na počítači opatřeném GSM modulem nainstalován software s digitální mapou. Pomocí počítače vyšle dotaz na polohu konkrétního telefonu a ta se zobrazí na mapě na monitotru. (Sledovaný mobil musí být pochopitelně zapnutý).

Paegas MobileChange

Prostřednictvím této služby lze přímo z mobilního telefonu ovládat program Microsoft Outlook. Stačí navolit v menu Paegas MobilChange příslušnou položku a program vyšle dotaz k Microsoft Exchange serveru, na němž mají zaměstnanci umístěny složky programu Microsoft Outlook. Podle telefonního čísla identifikuje software MobileChange uživatele a podle jeho přání mu pošle nové e-mailové zprávy, se kterými může zákazník dále pracovat.Tato služba umožňuje nahrát na Profi SIM kartu libovolnou SIM toolkit aplikaci. Společnosti, která o tuto službu projeví zájem, potom RadioMobil vytvoří SIM toolkit menu podle jeho představ. Po vložení takto upravené karty do telefonu se rozšíří jeho menu o ty položky, které byly nastaveny na žádost zákazníka.

Oskar

Přestože Český Mobil své plány se SIM toolkitem stále tají, víme, že se na něj chystá a nebude to dlouho trvat. Uvidíme jak se s ním popere, zatím je jasné pouze to, že ve svém toolkitovém počínání bude muset být značně kreativní. Snad nás příjemně překvapí, stejně jako to udělal před šesti měsíci se svým WAPem.