Dvě špičkové novinky z Finska: Nokia N81 a N95 s pamětí 8 GB

Nokia N81 – hudební smartphone, jak se patří

Nová Nokia N81 s operačním systémem Symbian S60 by měla splnit sen všem posluchačům hudby a hráčům her. Telefon je vybaven speciálními tlačítky pro ovládání hudby a nechybí ani dvě tlačítka umístěná nad displejem, která slouží k hraní her v horizontálním zobrazení.

Pro uložení dostatečného počtu hudebních skladeb je připravena vestavěná paměť s kapacitou 8 GB. Existovat však bude i verze s menší pamětí (12 MB), kterou bude možné rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Hudbu bude možné nakupovat v novém obchodě Nokia Music Store. Hráčům her vyhoví novinka podporou her N-Gage.

Poslech hudby bude možný pomocí klasických sluchátek díky konektoru Jack 3,5 milimetru. Kdo se raději obejde bez drátů, může k telefonu připojit stereofonní Bluetooth sluchátka. Hudbu bude možné poslouchat i z vestavěného FM rádia. K dispozici jsou i vestavěné stereo reproduktory.

Displej telefonu má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16 milionů barev. K fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát, který zvládá pořizovat videonahrávky v rozlišení VGA při patnácti snímcích za sekundu. Nechybí druhý fotoaparát pro videohovory s rozlišením CIF.

Podpora videohovorů dává tušit, že novinka podporuje sítě třetí generace UMTS. Mimo to zvládá pracovat ve všech čtyřech pásmech GSM. Nechybí wi-fi a připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu (konektor microUSB ve specifikaci 2.0). Telefon nabízí funkci Mass Storage.

Rozměry atraktivního telefonu jsou 102 x 50 x 17,9 milimetru a hmotnost má hodnotu 140 gramů. Neopomnělo se na podporu VoIP, tedy volání přes internet, a telefon je vybaven i hlasovým ovládáním. Vylepšeno bylo menu pro multimédia.

Nokia N81 se bude nabízet ve dvou barevných variantách – modré a šedivé. Hudební novinka se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Cena verze s 8 GB pamětí bude stát okolo 14 000 korun včetně daně, varianta s menší pamětí pak 12 000 korun včetně daně.

Nokia N81 technické parametry:

Rozměry: 102 x 50 x 17,9 milimetru

Hmotnost: 140 gramů

GSM 850/900/1800/1900 MHz

UMTS 2100 MHz

EDGE

Wi-fi 802,11 b/g

Operační systém: Symbian 9.2

Uživatelské prostředí: S60 3.1

Displej: rozlišení QVGA; 16 milionů barev

Fotoaparát: rozlišení dva megapixely

Video: rozlišení VGA; 15 fps

Druhý CIF fotoaparát pro videohovory

Hudební přehrávač: MP3, AAC, eAAC+, AAC+, WMA, M4A

FM rádio

Stereo reproduktory

Konektor Jack 3,5 milimetru

Vestavěná paměť: 8 GB nebo 12 MB (možnost rozšíření pomocí microSD 4 GB)

Bluetooth 2.0 (A2DP)

microUSB 2.0 Mass Storage

Hlasové vytáčení

Hlasové ovládání

Hlasový záznamník

Baterie: 1050 mAh

Výdrž v pohotovostním režimu: až 17 dní

Hovorový čas: GSM 240 minut; 3G 180 minut

Nepřetržité přehrávání hudby: 11,5 hodiny

Nahrávání videa: 3,5 hodiny

Hraní her: šest hodin

Nokia N95 8GB – více než větší paměť

Druhou představenou novinku již dobře známe. Původní Nokia N95 je jedním z nejvybavenějších mobilů na současném trhu, přesto se výrobce rozhodl k inovaci. Nová verze se může pochlubit vestavěnou pamětí s kapacitou 8 GB, větším displejem a také zvýšenou výdrží.

Na první pohled se nová verze liší mírně pozměněným designem a černým krytem. Rozměry zůstaly zachovány, nová verze je o něco těžší. Její hmotnost je 128 gramů.

Displej se shodným rozlišením QVGA je nyní větší, jeho úhlopříčka je 2,8 palce oproti 2,6 palce u původního provedení. Pětimegapixelový fotoaparát zůstal beze změn, pouze zmizela krytka jeho optiky.

Dobrou zprávou je rovněž zvětšení kapacity baterie z 950 mAh na 1200 mAh. To umožňuje telefonu vydržet na příjmu až 280 hodin nebo lze nepřetržitě telefonovat až 300 minut (210 minut v sítích 3G). V praxi však budou dosahované časy o poznání nižší.

Vestavěná paměť nabízí více než dostatečný úložný prostor s kapacitou 8 GB, ten však není možné dále zvětšit pomocí paměťových karet. Zvětšena je i paměť SDRAM z 64 MB na 128 MB. Nová Nokia N95 8 GB má nové menu pro multimédia, stejně jako model N81.

Všechny funkce, které nabídla skvěle vybavená předchozí varianta, zůstaly zachovány. Nechybí tudíž GPS navigace (dle dostupných informací stále stejně (ne)citlivá, pouze podpořená technologií A-GPS), bezdrátové připojení na internet přes wi-fi, Bluetooth 2.0 (A2DP), USB 2.0 (miniUSB konektor) nebo FM rádio.

Nokia N95 8GB se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku za cenu okolo 18 500 korun včetně daně. Recenzi původní varianty Nokie N95 si můžete přečíst zde.