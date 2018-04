Dvě sítě v jednom mobilu?

To, že jsem podlehl návalu vášně a zakoupil jsem si Nokiu 6110, jsem již avizoval. Také jsem varoval, že první, co s ní provedu, bude důkladná prohlídka, abych věděl, co jsem si to vlastně pořídil. A jelikož jsem člověk neposedný, trošku jsem pokusoval.

Výsledek mého pokusování vidíte na fotografii - stačil referenční manuál, propojení s počítačem a se čtečkou, trošička hraní a trošička pokusování. Jak vidno, jde o celkem zajímavý výsledek.

Kontrolní otázka (říkaval politruk Troník): jak jsem toho, vážení přátelé, docílil? Kdo z vás první správně odpoví na můj email, bude odměněn tričkem Mobil serveru (a zveřejněn!).

23/1 13:48 Právě se ing. Miroslavu Slavíkovi z Computerhelpu podařilo uhádnout, jak jsem to s tou Nokia 6110 našvindloval. A jak že to bylo? Nokia 6110 umožňuje definovat uživateslké profily nastavení telefonu, které identifikuje na displeji. Mě stačilo profil přejmenovat. Je vidět, kdo pečlivě čte recenze... Zbyňěk z NetMagu se rozčílil, že je to ode mne podraz, který nutí lidi si ten telefon koupit, takže kdo stojíte ve frontě na Nokia 6110, tak se omlouvám. Cenu získali ještě dva další lidé, kteří mi poslali fotku, kterak to dokáží se svým mobilem - přineseme v pondělí! Tangero

Doplněno ráno po mnoha neúspěšných odpovědích: nejde o fotomontáž, ani jsem nepřejmenoval jméno sítě - jde o poměrně specifickou vlastnost Nokia 6110, uznávám, je to těžké, proto jsem taky nasadil hned ostrou cenu - tričko :) Není to také uvítací pozdrav - to by tam nebyla nabídka menu a po straně ty báry s nabitím baterie a signálem!

