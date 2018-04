Dvě simky na příjmu za 3 000 korun. Recenze Samsung C6112 Dual SIM

Používání dvou SIM karet v jednom telefonu není žádnou novinkou. Pamětníci si možná vzpomenou na různé adaptéry, kde se jednotlivé karty přepínaly vypnutím a zapnutím. Později se na trhu objevilo hned několik modelů, u nichž mohou být obě karty aktivní současně. Ve většině případů to ale byla neznačková čínská produkce a přístroje měly (mírně řečeno) trochu podivné ovládání. Jedním z prvních hlavních výrobců, kteří zařadili Dual SIM telefony do své produkce, je Samsung.

Možná je trochu škoda, že dvousimková varianta vniká obvykle z o generaci starších modelů. To je bohužel dost vidět i na C6112. Ne, že by to byl úplně špatný telefon. Ve své cenové kategorii určitě patří i dnes k nadprůměru, ale od Samsungu jsme přece jen už zvyklí na něco jiného. Tenhle přístroj byl in tak před rokem či dvěma. To ale nemusí řadě lidí vadit, pořád má totiž v kapse trumf v podobě dvou slotů pro SIM kartu a tudíž i možnost být na příjmu na dvou telefonních číslech současně, aniž by člověk potřeboval dva přístroje.

Vybíráme z katalogu

Dvousimkový telefon Noble prodávaný pod českou značkou Emgeton, starší Samsung D980 DualS a jeden z prvních dvousimkových přístrojů na našem trhu - Mivvy Dual.

Kapitoly recenze

To je v současnosti možná aktuálnější než kdykoli předtím. V řadě firem se totiž pod tlakem krize dostaly do centra pozornosti i účty za soukromé hovory z mobilu. Stále více lidí s tak k firemní SIM kartě pořizuje tu soukromou. Se Samsungem GT-C6112 je máte pěkně v jednom telefonu a ještě si můžete vybrat, ze které budete volat. Nakonec ani výbava tohoto přístroje není úplně špatná, pro běžného uživatele tak může jít o docela přijatelný kompromis.

Vzhled a konstrukce

Chtělo by se říci klasický Samsung. Jedná se samozřejmě o slider, tedy vysouvací telefon. Tahle konstrukce už téměř úplně vytlačila véčka, přece jen vysunutí telefonu je snazší než jeho otvírání. Také rozměry jsou v podstatě odpovídající, snad jen tloušťku očekáváme u Samsungu obvykle menší. Ovšem i tak je 16,5 mm na trhu velmi slušné číslo. Dílenské zpracování je tradičně na vysoké úrovni, všechny části telefonu do sebe přesně zapadají a žádné vrzání a skřípání neočekávejte.

Perfektně drží také zadní kryt, možná vám dokonce bude chvíli trvat, než přijdete na grif, jak jej sundat. Vysouvací mechanismus má přiměřený odpor, takže přijetí či ukončení hovoru je pohodlné a zároveň samovolné otevírání není časté. Na český trh se telefon dodává ve vínové barvě označované jako Deep Red. Tuhle barvu budou asi volit především ženy, ale ani muži se za ni zřejmě stydět nebudou. Přece jen je docela uměřená.

Jak už jsme naznačili, celkově se nelze ubránit dojmu jistého retra. Telefon má sice příjemně oblé hrany, dobře padne do ruky a kombinace černé s vínovou nevypadá úplně špatně. Nicméně na telefonu je patrné, že byl zkonstruován už před nějakou dobou. Takže pokud hledáte nějaké supermoderní výstřelky, asi vás neuchvátí. Ale zároveň si přiznejme, že budete muset také sáhnout poněkud hlouběji do kapsy.

Displej a klávesnice

Jedním z retro prvků, alespoň z pohledu současných trendů, je displej. Ne snad rozměry, 2,4" není zase tak špatné, či rozlišením 240 x 320 bodů, ale především pouhými 262 tisíci barev. Minimálně papírově to vedle dnešních displejů s téměř sedmnácti miliony vypadá jako slabota. Nesmíme ale zapomenout na to, že Samsung má tradičně velmi dobré displeje, takže i když je rozdíl oproti novějším displejům patrný, při používání telefonu jej zřejmě vůbec nezaznamenáte. Displej je poměrně kontrastní a barvy na něm vypadají přirozeně.

Vzhledem k tomu, že jde o slider, klasická alfanumerická klávesnice se skrývá v dolní části a objeví se až po odsunutí displeje. Klávesy jsou sice v jedné rovině, ale jsou dost velké pro pohodlné psaní. Designéři si určitě zaslouží plusové body za dostatek místa, který ponechali mezi první řadou kláves a hranou horní části. To bývá u sliderů poměrně velká slabina. Další sada kláves se pak nachází pod displejem. I tyto klávesy jsou dobře zpracovány a výborně se mačkají. Totéž bez výjimky platí i o pětisměrné ovládací klávese tvaru lichoběžníku.

Jedno z nejdůležitějších tlačítek tohoto modelu se pak nachází na pravém boku. Vypadá sice nenápadně, ale právě jeho pomocí můžete velmi snadno přepínat mezi aktivními SIM kartami. Volba se pak projeví označením na displeji. Způsobů přepínání karet je na trhu několik, řešení Samsungu je zřejmě nejpohodlnější, i když jeho snadnost může být trochu na škodu, protože občas přepnete karty omylem. Ve většině případů si toho ale snadno všimnete.

Baterie

Výdrž na baterie je dalším z velkých trumfů telefonů této značky. U velké části modelů jihokorejského výrobce není nějakých 10 či 14 dní žádný problém. Vzhledem k přítomnosti dvou GSM modulů se dalo předpokládat, že to bude o něco méně. I tak ale model C6112 zvládne zůstat na příjmu při běžném používání zhruba týden, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Samozřejmě hodně záleží na intenzitě, s jakou budete telefon využívat.

Tady je možná jedna z výhod "retro displeje", který má přece jen menší spotřebu než ty současné. S akumulátorem o kapacitě 960 mAh by měl podle údajů výrobce vydržet 385 hodin v režimu stand-by nebo 576 minut hovoru. Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená zhruba 16 dní, respektive necelých 10 hodin. Reálné výsledky o něco zaostávají, ale i tak mohou majitelé symbianových nokií jen tiše závidět.

Telefonování a zprávy

Zřejmě nejdůležitějším argumentem, který o nákupu tohoto telefonu bude rozhodovat, je současná podpora dvou SIM karet. Znamená to, že v telefonu může mít současně pracovní a soukromé číslo, případně dvě čísla s různými tarify. Mezi čísly se jednoduše přepínáte pomocí tlačítka na boku, lze ale nastavit také automatické přepnutí v určité časové periodě. Pokud tak máte některý z tarifů umožňující levné volání mimo špičku, jednoduše si nastavíte hodinu, kdy se má přepnout na levnější volání a telefon to udělá automaticky.

Aby bylo jasné, aktivní kartu volíte jen pro odchozí hovory či zprávy. Příchozí komunikace funguje na obou kartách zároveň, vždy se přitom ukáže, na kterou kartu hovor či SMS směřuje či směřoval. Při používání telefonu tak máte velmi dobrý přehled. Zvolenou kartu signalizuje podklad ikony se sílou signálu, zároveň si ale pro každou z karet můžete nastavit jinou tapetu. Jako tapeta poslouží běžný JPG obrázek, takže nic nebrání přidat si do fotky například logo operátora. Přepnutí aktivní karty se tak projeví hodně výrazně.

Karty jsou v podstatě rovnocenné, pouze SIM Tool Kit, například GSM Banking, funguje jen u slotu číslo 1. Druhý slot je také pouze dual band, zvládne pouze sítě 900 a 1 800 MHz. První slot si poradí i s americkou sítí 850 a 1 900 MHz. To jsou ale omezení, která zřejmě běžný uživatel ani nezaznamená. V telefonním seznamu se zobrazují současně kontakty z obou SIM karet, a také z paměti telefonu. V té můžete mít u jednoho kontaktu více čísel, případně i obrázek a další údaje.

Práce se zprávami je v podstatě standardní. Jak je dnes zvykem, telefon sám rozliší, jestli jde o MMS nebo SMS a typ zvolí automaticky. V nastavení zpráv je možné nechat znaky odesílat včetně diakritiky (pak se jedna zpráva rozdělí do více částí) nebo nastavit základní GSM abecedu. Pak slovník T9 sice nabízí slova s diakritikou, ale do textu je vkládá bez ní. Zpráva tak má při odesílání standardní délku. Maximální délka textu je 12 zpráv, telefon bohužel nezvládne automaticky změnit delší zprávu na MMS. I když vzhledem k tarifům našich operátorů to asi není tolik na závadu.

Data a organizace

Označovat C6112 za manažerský telefon by asi bylo poněkud troufalé. Samozřejmě ale záleží na tom, co od svého telefonu manažer čeká. Pokud jde o plánování času, bude mu zřejmě vadit kalendář, který limituje především délku jednotlivých záznamů. Citelné je to zejména u místa. Jinak ale synchronizace s počítačem probíhá prostřednictvím dodávaného kabelu a softwaru naprosto bez problémů. I tady se projevuje doba vzniku telefonu, používá se totiž starší proprietární konektor místo dnes běžného Micro USB.

Trochu slabší je Samsung C6112 pokud jde o datové přenosy, telefon totiž podporuje pouze EDGE, což je na dnešní poměry hodně málo. I v této cenové kategorii se už 3G pomalu stává samozřejmostí, ale opět je to zřejmě daň za minulou generaci. Při práci s e-maily musíme vzít za vděk standardním POP3/IMAP4 klientem, případně stáhnout nějakou aplikaci v Javě. Prohlížení internetu zajistí osvědčený NetFront. Ten patřil svého času k naprosté špičce, dnes už ale trochu ztrácí. Řešením je opět Java a Opera Mini.

Zábava

Asi jen těžko bychom si mohli představit Samsung bez hudebního přehrávače. Takže ani v tomto modelu nechybí, stejně jako slot pro paměťovou kartu Micro SD. Telefon si bez problému poradí i s kartami Micro SDHC, alespoň redakční Kingston s kapacitou 16 GB načetl naprosto bez problémů. Do základní výbavy patří také jednoduchý přehrávač videa a FM rádio. Limitem jsou sluchátka s proprietárním konektorem, takže pokud nechcete využívat dodávané pecky, budete muset koupit redukci.

Slabinou je určitě fotoaparát. Rozlišení pouhé 2 Mpix je dnes už opravdu málo, navíc ani kvalita obrázků není nejpřesvědčivější. Pro MMS případně e-mail to zřejmě bude stačit, nic dalšího ale nečekejte. Za zmínku stojí i sada poměrně užitečných nástrojů pro úpravu obrázků přímo v telefonu. Zázraky neumí, ale občas mohou pomoci.

Shrnutí

Vzhledem k ceně jen těsně přes 3 tisíce korun nelze mít od Samsungu GT-C6112 přehnaná očekávání. Důležité je, že to hlavní – současnou práci se dvěma SIM kartami – zvládá velmi dobře a pohodlně. Oproti konkurenčním přístrojům často hodně exotických značek má velkou výhodu v tradičním menu, které se vůbec neliší od toho, nač jsou zvyklí uživatelé jiných samsungů. Přechod na dvousimkový přístroj je proto snadný a nebudete si muset dlouho zvykat. Když si uvědomíte, že už nebudete muset nosit dva mobily, případně se dohadovat se zaměstnavatelem o soukromých hovorech, jsou to určitě body navíc.

Design telefonu sice neodpovídá současným trendům, ale zároveň vám určitě nebude dělat ostudu. Prostě konzervativní slušně vypadající telefon. Totéž platí o výbavě, která zahrnuje vše, co by mohl běžný uživatel potřebovat. Slabinou je snad jen absence rychlých dat a také pouze 2 Mpix fotoaparát. Jinak nelze telefonu, vzhledem k cenové kategorii samozřejmě, mnoho co vytknout.