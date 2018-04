Dvě SD kamery - PalmOS 5 v červnu - a další aktuality

Spectec: dvě SD kamery

Palmy m500/505/515s SD slotem se záhy dočkají hned dvou kamer, a to od Specteku z Tchaj-wanu.



První se zastrkuje do Palmu shora, má CMOS 300k senzor (640x480 pixelů) a mód preview 160x120 pixelů. Zvládá 16 bitovou grafiku a je testována pro použití v Palmu m505. Hledáček v Palmu má rozlišení 160x100 pixelů. Součástí kamery je baterie L-Pol. Druhá kamera má odobné parametry, ale má baterii s větší kapacitou a hledáček 160x120 pixelů. Rozměry 140x70x28mm a hmotnost 65 gramů.

Bližší informace známy nejsou, snad jen, že s kamerou byste měli zakoupit i programy PhotoSuite Mobile a Image Address Book.

PalmOS5 v červnu?

Podle CW360 se očekává finální verze nového PalmOS 5.0 v červnu tohoto roku.

Nový PocketPC telefon-počítač od MiTAC!

IP-181CSA - to je název nového PPC počítače-telefonu firmy MiTAC - procesor 300-400 MHz XScale, 64 MB RAM, 32 MB ROM, 240x320 displej (16-bit TFT) a SD slot.Trojpásmový GPRS/CDMA telefon, vestavěný Bluetooth a integrovaná kamera - to jsou parametry, nad kterými se přímo tají dech!

PDA HP Translator - jen promluvit...

Zatímco vývoj PDA se zabudovaným systémem rozeznávání hlasu a překladů s hlasovým výstupem ještě probíhá, specializované zařízení s názvem Phraselator se začně v nejbližích dnech již expedovat jednotkám US Army v Afghánistánu.

Proslýchá se rovněž, že Hewlett-Packard testuje zařízení s názvem The Translator, které spolupracuje s PDA Jornada a je propojením tří prvků - kamery, scanneru a překladatelského software - zatímco kamerou sejmete text, scanner jej převede do souboru a odešle do překladatelského software. Výstupem je přeložený text...