Dvě novinky od Sony Ericssonu, kterých se dočkáme v úterý

V úterý 17. června chystá Sony Ericsson premiéru několika nových modelů. Vedle skvěle vybaveného fotomobilu C905 s osmigepixelovým fotoaparátem (více zde) se dočkáme dvou dalších novinek. Díky blogu USEB víme více o zbývajících novinkách.

Sony Ericsson F305 - kdo si hraje, nezlobí

Model F305 bude prvním herním Sony Ericssonem. Pro hraní her je telefon vybaven pohybovým senzorem a má také speciální tlačítka umístěná nad displejem. Předinstalovány budou tři hry: Bowling, Bass Fishing a Jockey. Hry bude možné nepřetržitě hrát až osm hodin. Komu by to bylo málo, může k telefonu připojit externí baterii CCP-100. Některé hry bude možné hrát v multiplayeru přes Bluetooth.

Svoji výbavou se jinak Sony Ericsson F305 řadí do střední třídy. Displej s úhlopříčkou dva palce má nižší rozlišení 176 x 220 obrazových bodů (TFT; 262 000 barev). Fotoaparát je dvoumegapixelový. Nechybí hudební přehrávač a FM rádio. Telefon disponuje stereo reproduktory a připojit lze i stereofonní Bluetooth sluchátka.

Vestavěnou paměť s kapacitou 10 MB bude možné zvětšit pomocí paměťových karet Memory Stick Micro M2. Vysouvací Sony Ericsson F305 s rozměry 96 x 47 x 14,6 milimetru pracuje ve čtyřech pásmech GSM a podporuje datové přenosy EDGE. 97,5 gramů vážící mobil se začne prodávat ve třetím čtvrtletí v barevných variantách Polar White a Mystic Black.

Sony Ericsson S302 - fotografování pro nenáročné

Další novinkou, která se oficiálně představí v úterý, je první model z řady Snapshot. Tato řada je vyhrazena levnějším fotomobilů. Model S302 se zařadí mezi základ této řady, jelikož je vybaven jen dvoumegapixelovým fotoaparátem, který postrádá automatické ostření. K dispozici bude blesk a přímé nahrávání snímků na internet.

Aktivní (TFT) displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů má úhlopříčku dva palce. Dále telefon ve se výbavě nabídne hudební přehrávač, FM rádio, Bluetooth 2.0 (podpora stereo profilu A2DP), USB 2.0 a internetový prohlížeč NetFront. Vestavěnou paměť s kapacitou 20 MB bude možné zvětšit paměťovými kartami Memory Stick Micro M2.

Tenký Sony Ericsson S302 s rozměry 101 x 46 x 11 až 12 milimetrů pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM a podporuje EDGE. Výdrž 79 gramů vážícího mobilu dosahuje v pohotovostním režimu 300 hodin nebo sedm hodin hovorového času. Do prodeje se model S302 dostane ve čtvrtém čtvrtletí v barevných verzích Thunder Grey a Crystal Blue.