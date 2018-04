Dvě novinky od Českého Telecomu

Sledování tarifikace

Český Telecom s nástupem roku 2001 připravuje zavedení vteřinového účtování, které by mělo nahradit účtování impulsové. V souvislosti s tím dojde ke změnám ve fungování dvou doplňkových služeb, kterými je Přenos tarifních impulsů – 16 kHz a Informace o poplatku AoC.

Tyto dvě služby nebude zákazník moci používat v plném rozsahu, což je způsobeno technickým omezením souvisejícím s přechodem na časovou tarifikaci. Není třeba se obávat. V jistém omezení nabízí Český Telecom dvě možnosti, které umožní sledování tarifikace i pro rok 2001.

První z nich je přechod na novou variatu, která nebude vyjadřovat délku hovoru v impulsech, jako tomu bylo doposud, ale v protelefonovaných vteřinách. Přechod na tuto variantu je zdarma. Sice i v tomto případě se vyskytují malé problémy, ale týkají se jen malého procenta zákazníků. Tuto službu totiž mohou plně využít jen účastníci, jejichž telefonní stanice je připojena na digitální ústřednu, ovšem těch je dnes v síti ČT již valná většina.

Druhou možností je ponechat si službu ve stávající podobě, která bude nadále funkčí, ale vypočtená cena za hovor se bude v průměru poněkud lišit od skutečné účtované ceny. V lednu a v únoru 2001 bude Přenos tarifních impulsů – 16 kHz zdarma a od března za sníženou cenu 20 korun.

Volání do zahraničí

Finální návrh cen za mezinárodní volání pro rok 2001 je tu. Český Telecom jej připravil na základě jednání s Českým telekomunikačním úřadem. Ze strany ČTÚ sice nejsou sazby doposud definitivně schváleny, ale s největší pravděpodobností budou v roce 2001 platit tyto nové ceny.

Tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha uvedl: „Telefonování do všech sousedních zemí bude pro podnikové zákazníky i pro domácnosti výrazně levnější“

Pro podnikové zákazníky to znamená, že sazba za minutu mezinárodního volání poklesne z původních 9,50 korun na 8,30 korun ve špičce a z 8,50 korun na 7,60 korun mimo špičku.

Domácnosti zaplatí za stejné volání ve špičce 8,80 korun a mimo špičku 7,60 korun.

Ke zlevění by mělo dojít i u cen hovorů do západoevropských zemí (Francie, Nizozemí, Španělsko...). Podnikoví zákazníci by měli zaplatit ve špičce 9,50 Kč/min. a 8, 80 Kč/min. mimo špičku. Domácnosti 10 Kč/min. ve špičce a 8,80 Kč/min. mimo špičku.

Zlevnění sazeb za mezinárodní volání v kombinaci s vteřinovou tarifikací je jistě plusem, ale kolik zákazníků ji opravdu plně využije?