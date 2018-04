Dvě nové mobilní klávesničky k Palmům

Accufeel G300

Jako první se představuje klávesnice, jejíž velikost i vzhled připomíná populární klávesničku k telefonům Ericsson. Je opravdu maličká (rozměry 71.5 x 98.0 x 15.5 mm) i lehká (40 gramů). Bude zatím vyráběna jen ve verzi pro Palmy řady V (tudíž i pro IBM workpady C3) a vyžaduje PalmOS 3.3 a vyšší.

Klávesy mají výšku 1mm a zdvih 0,5 mm. Klávesnice je napájena přímo z PDA a nepotřebuje tedy žádné další zdroje napájení, jeho spotřeba je velmi nízká. Tlačítka jsou plastová pogumovaná. K dispozici by mělo být i několik programovatelných "hot keys". Celá klávesnice se zasunuje do sériového portu Palmu.

Je jasné, že na delší psaní je klávesnice asi příliš subtilní, ale na psaní SMS zpráv, emailů, kratších poznámek a zápisů ze schůzek může někomu tento systém vyhovovat víc než používání Graffiti. Klávesnička by se měla začít prodávat asi od 1.června 2001 za $50.

Accufeel G500

Další klávesnicí je G500 - plnohodnotná klávesnice, která se dá přehnutím změnit na polovinu. Rozměry klávesnice v rozloženém stavu je 83 x 264 x 6.8 mm, složená má rozměry 83 x 121.5 x 14.0 mm a vejde se tak pohodlně do tašky, či kufříku. Ani váha (110 gramů) není nijak nepříjemná.

I tato klávesnice bude zatím vyráběna jen ve verzi pro Palmy řady V (tudíž i pro IBM workpady C3) a vyžaduje PalmOS 3.3 a vyšší. Výška kláves je 4,5 mm, zdvih 2,0 mm. Cena klávesnice by neměla přesáhnout $90.

Klávesnice svojí funkčností i cenou bude konkurovat klávesnici Palm Portable Keyboard.

Firma nyní na svých stránkách inzeruje soutěž o pět klávesnic z každé řady pod heslem "Win it before you can buy it!"