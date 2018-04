Dvě nová véčka v nabídce T-Mobile

Operátor T-Mobile zařadil do své nabídky dva nové telefony, které mají mnoho společného. Oba jsou to stylové mobily véčkové konstrukce, jejichž cena nepřesahuje hranici šesti tisíc korun.

První z nich je v našich končinách poměrně známý model. Nokia 6103 je inovovanou verzí Nokie 6101, která přidává do výbavy bezdrátový přenos Bluetooth a několik designových změn.

Naopak LG KG225 je poměrně neznámý telefon, který výrobce představil na 3GSM kongresu v Barceloně. Telefon má velmi zaoblenou konstrukci, která by mohla oslovit především něžnější část populace. Jeho elegantní černý vzhled by se hodil do nejedné dámské kabelky. Velkým lákadlem by mohla být také cena telefonu.

Nokia 6103 navazuje na model 6101 a je navíc vybaveno Bluetooth. Pozměněn byl také design telefonu a nové je také červené barevné provedení.

Cena: 5 399 Kč

