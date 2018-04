Dvě nová PDA - Treo 180 levnější - a další aktuality

Londýnské metro jako na dlani...

... budete mít s aplikací London Tube Guide.

Obsahuje:

- interaktivní mapu sítě metra v Londýně (barva, podpora HiRes)

- vyhledání nejbližších stanic metra v různých místech Londýna

- vyhledávání spojení mezi dvěma místy - nejrychlejší i nejkratší spojení.

Plná verze aplikace stojí $15.

PalmTipSheet 34 - září 2002

Další vydání elektronického měsíčníku pro PalmOS uživatele a nadšence přináší obvyklý příděl aktualit a novinek. Hlavní článek je o VFS - co to je a k čemu je to dobré. Interview je s Jamesem Seahem ze Singapuru.

Kdo dává přednost němčině, může si stáhnout nové číslo měsíčníku beam-magazin.

Dva nové PocketPC handheldy

První je z Francie od NovaTeku z Francie a jmenuje se PPC640. Zařízení má StrongARM procesor od Intelu na frekvenci 206 MHz a tyto ostatní parametry:

- OS: Pocket PC 2002

- 16 bit color LCD displej

- 32MB Flash ROM, 64MB SDRAM

- CF type II a SecureDigital/MMC slot

- baterie Li-Polymer 1200 mAh

Cena zařízení v̈by se měla pohybovat někde okolo $380. Zdroj: Pocket PC NEwswire.

Druhý handheld se objevil na TchajWanských serverech jako první PDA od FIC (First International Computer, Inc.). Je to stříbřitý elegán s Bluetooth a těmito parametry:

- procesor 206MHz StrongARM

- 32 nebo 64 MNB RAM, 32MB flash ROM

- USB rozhranní

- OS: WinCE 4.0/Pocket PC 2002

- integrovaný Bluetooth

- rozměry 132x76x18mm, váha 200 gramů

Bohužel nejsou na serveru informace o dostupnosti, ceně, ani o případných slotech. Zdroj: Computex

" Tlustý prst" na PalmOS

Úspěch velkých virtuálních klávesnic na PocketPC handheldech nedává spát ani výrobcům PalmOS software. Možnost psát na displeji PDA prsty se jeví mnoha lidem jako zajímavá alternativa k ostatním způsobům psaní.

Avaion nyní představil aplikaci FatFinger 1.0 pro PalmOS. Umožní vkládat znaky pomocí jedné z tří klávesnic (písmena, čísla, symboly), klávesnice je klasická QWERTY, či alfabetická. V našich končinách ale budou problémy tradičně s diakritikou Je to hack a stojí $14,95.