BlackBerry uvede dva nové modely, oba s Androidem. Vlastní systém umírá

Dvě letošní novinky od BlackBerry budou spadat do střední třídy. Serveru The National to řekl sám šéf BlackBerry John Chen. Jedna bude celodotyková, druhá bude mít i fyzickou klávesnici. Prozatím nejsou o novinkách k dispozici žádné další informace, známé není ani datum uvedení.

Cena loňského špičkového modelu Priv se ukázala pro větší rozšíření příliš vysoká. Šéf BlackBerry připustil, že přijít s tak drahým prvním smartphonem se systémem Android nebylo příliš chytré. Priv stojí okolo 700 dolarů, nové modely by s cenou okolo 400 dolarů měly zaujmout širší spektrum zákazníků.

Obě novinky s Androidem mají být určeny především pro podnikové použití. V tomto segmentu trhu by mělo zaujmout proklamované zabezpečení operačního systému od Googlu. Sám šéf BlackBerry tvrdí, že jsou jediní, kdo opravdu zabezpečil Android.

Podle Chena stále platí, že pokud nebude výroba smartphonů pro značku BlackBerry výdělečná, tak s produkcí hardwaru skončí. Za první tři měsíce letošního roku BlackBerry celkem prodalo 600 000 chytrých telefonů. Očekával se ovšem prodej 850 000 smartphonů.

BlackBerry by se po skončení výroby smartphonů stalo čistě softwarovou společností. Software je pro kanadského výrobce výdělečný. Očekává se, že softwarová divize BlackBerry poroste v příštích 12 měsících o 30 procent.

Podle šéfa BlackBerry se nechystá žádný nový smartphone s vlastním systémem BlackBerry 10 OS. Systém bude nadále dostávat aktualizace, ale časem podle všeho zcela zmizí. Konec podpory aplikací pro systém BlackBerry 10 OS už oznámil Facebook a WhatsApp (více zde).