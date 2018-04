Dvě náhrady za MemoPad

CrsMemo 0.4g

Už podle názvu lze poznat, že tato aplikace pochází z dílny Hiroki Takahashiho, specializujícího se na tvorbu převážně freewarových programů pro Clié série NR, NX... Několik z nich je přizpůsobeno pro ostatní Palmy. Jedním z nich je právě i CrsMemo. Jak už jsem výše naznačil, je CrsMemo náhradou MemoPadu a pracuje s jeho databází. Kromě toho v sobě kombinuje nejen funkce psaných poznámek, ale i aplikací To Do a NotePad (kreslené poznámky). S databázemi těchto programů ale nepracuje, vše je ukládáno do MemoDB. Další užitečnou vlastností je práce s paměťovou kartou. CrsMemo umí přeměnit poznámku v TXT soubor a umístit ho na kartě v adresáři PALM/PROGRAMS/MEMO. Zároveň umí také TXT z karty číst, editovat či přeměnit na poznámku v MemoPadu. Další výhodou je také podpora pěticestného tlačítka (5way navigator) nový Tungstenů a Zire 71.

Úvodní obrazovka nabízí přehled poznámek. U každé z nich je malá ikona označující typ (kreslená poznámka, textová poznámka, To Do poznámka (checklist), TXT soubor) a případné uzamknutí poznámky (Private). V dolní části displeje je pak standardní sada nástrojů: new - nová poznámka; další tlačítko může mít dvě podoby podle nastaveného modu (viz níže): view - označenou poznámku otevře, ale nelze ji editovat / edit - označenou poznámku otevře a je možna její editace; info - zobrazí informace o poznámce; delete - vymaže poznámku; export - exportuje poznámku do TXT souboru na kartu; move - přesun poznámky nahoru/dolů v seznamu poznámek. V horní části displeje se nachází číselný údaj prozrazující pořadí označené poznámky, přepínač kategorií a ikona pro přepínání mezi interní pamětí a kartou. V nastavení lze upravit, jestli se má poznámka otevřít hned po prvním nebo až po druhém kliknutí na ni, jestli lze poznámku otevřenou kliknutím editovat nebo jen číst. Dále se zde nastavuje Fn.button (tlačítko s funkcí enter) a BackButton (tlačítko pro návrat do seznamu poznámek).

Při editaci nebo čtení textové poznámky se v dolní části displeje nacházejí ovladače různých funkcí: done - návrat do seznamu poznámek a zároveň v Edit mode i uložení změn; vedle je ikona pro přepínání mezi dvěmi sériemi ovladačů. Standardně je zobrazena první série: funkce find - hledání v textu, tlačítko P - paste (vložit text). Druhá série se skládá z tlačítek: info - informace o poznámce; D - Date - vloží aktuální datum; T - Time - vloží aktuální čas; X - vymaže označený text; C - kopírovat označený text do schránky; P - Paste - vložit text ze schránky. Kreslenou poznámku lze kreslit jen černobíle a u tloušťky čáry si můžete vybrat ze dvou možností. Pokud kreslené poznámce nebo poznámce typu To Do nezadáte název, tak její jméno bude obsahovat čas a datum vytvoření. Co se týče poznámek To Do, tak jednoduše pomocí tlačítka Add přidáváte nové položky, ty lze pak libovolně horizontálně posouvat nebo je zařadit na jiné místo v seznamu položek.

Každý program má nějaké mouchy, ale Crs Memo jich má naštěstí minimálně: problém je se zabezpečením poznámek. Pokud totiž nastavíte v Security Mask records, tak budou sice poznámky zamknuté, ale jejich první řádek (který slouží jako jejich jméno) se nezamaskuje. CrsMemo není žádný žrout místa - zabere jen 37 kB. Crs Memo je zajisté výborný program, pokud ale chcete MemoPad s důrazem na zabezpečení poznámek, tak vyzkoušejte CryptoPad.

CryptoPad 4.09

Freewarový CryptoPad lze stáhnout ve dvou verzích - pro HandEru 330 a pro ostatní Palmy. CryptoPad sice nenabízí tolik možností jako CrsMemo, ale jak jsem již výše napsal, soustředí se více na bezpečnost vašich poznámek. Pro zamknutí poznámek můžete použít klasické zabezpečení známé ze standardního MemoPadu: označení záznamu jako Private. Ty se pak dají zamknout (odemknutí za pomocí hesla ze Security - používané i pro odemknutí Palmu) a zamaskovat, nebo úplně "zneviditelnit". CryptoPad navíc nabízí uzamknutí poznámky individuálním heslem (pro každou poznámku lze mít jiné heslo). Potom se v seznamu poznámek vedle názvu poznámky objeví malý klíček. Kromě individuálního hesla můžete použít i globální heslo, které se nastavuje v Preferences. Při aktivním globálním hesle nelze samozřejmě použít uzamknutí pomocí individuálního hesla. Nevýhodou je to, že abychom mohli poznámku pomocí globálního nebo individuálního hesla zabezpečit, musí být delší než jeden řádek. Důvod je prostý - CryptoPad neumí první řádek zamaskovat (tedy kromě Private records/záznamů). CryptoPad také nabízí možnost uzamknout celou kategorii (každou poznámku v ní).

Další vylepšení oproti MemoPadu spočívá v možnosti v poznámkách vyhledávat. Vlastníky barevných Palmů jistě potěší i možnost měnit barvy a typ fontu poznámek. Barvu textu a typ fontu se nastavuje buď pro všechny poznámky, nebo pro každou zvlášť - viz obrázky. K aplikaci CryptoPad také existuje desktopový program pro správu poznámek (bohužel se mi ho zatím nepodařilo zprovoznit). Škoda je, že zatím CryptoPad nepodporuje pěticestné tlačítko nových Palmů - 5way navigator. V paměti zabere kolem 50 kB, takže nejde o nic strašného.