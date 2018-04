Dvě akční pecky od Astraware

Hry od Astraware představujeme často a rádi. Málokterý hráč si s Palmem v ruce nikdy zběsile nezastřílel v Zap!2000, chytlavá je i námi popisovaná logická hra Bejeweled.

Police Range

Obdoba známých stříleček ze stolních počítačů. Máte zbraň (pistoli) a vašim cílem je trefit nebezpečné gangstery, kteří se porůznu objevují v oknech na displeji, zákeřně se v nich střídajíce s nevinnými holčičkami.

Abyste si procvičili vaši obratnost i střelhbitost před ostrou akcí, máte možnost si jít nejdříve zastřílet na terče na cvičnou střelnici - zde nemusíte přemýšlet nad tím, která silueta je přítel, či nepřítel - jde o rychlost reakce a ostrou mušku! Dostatečně vycvičeni se můžete vrhnout do obrazovky Crime Alley, kde již musíte rozlišit zločince od nevinné holčičky.

Jako v každé správné hře tohoto typu se obtížnost stále zvyšuje - terče i zloduši se objevují stále rychleji a na stále kratší dobu a požadavky na vaše soustředění se dostávají postupně do hladiny, do níž kdysi samotného Ramba (a ten to s kvéry nějak uměl!) dostával jen jeho ZEN-budhismus...

Tradiční tabulka vítězů, zvukové efekty, barevná grafika, reporty po každém kole, prostě řemeslná kvalita od Astraware - to je Police Range za $9,95.

Galaxy Ranger

Jmenujete se Frank Nebula a budete plnit různé hrdinné úkoly, jako třeba zachraňovat jednu dívku a celé lidstvo plus další kousky, nad jejichž udatností se bude všem tajit dech!

K dispozici máte laserovou pušku, která se ovládá jednouduše pomocí tužky - tou střílíte po nepřátelích, kteří vám pochopitelně brání ve splnění vaší mise. Puška se vybíjí (pravý dolní sloupec), nepřátelé rovněž nelení a jdou po vás - likvidujíce tak vaše zdraví (levý dolní sloupce). Víc k ovládání nepotřebujete vysvětlovat.

Před každou misí je animované intro, ve které se vám vysvětlí situace a váš úkol. Můžete je ale přeskočit.

Ve hře je spousta vesmírných nepřátel (vetřelečků), kteří jsou hezky animovaní (jednomu až přijde líto, že do nich musíte naprat dávku z vaší laserové pušky, ale "no remorse", v této bitvě musíte být opravdu tvrdí!).

Hru Galaxy Ranger pořídíte za $12,95.