DVD-In-One

Funguje to vše na velmi jednouchém principu. Prográmek zobrazuje seznam zadaných titulů. Při zadávání titulu vepíšete jméno titulu, herce hlavních postav, raiting, počet hvězdiček (1-5), studio - kde se natáčelo, status (vypůjčené, vlastní - lze použít i se jménem, od koho nebo komu byl titul půjčen), délka, datum a cena. Nemusíte vepisovat vše, prográmku to vadit nebude.

Dále každý titul má podrobnější informace, do jakého regionu je DVD určeno, jestli je titul barevný, má titulky, typ audio formátu (AC-3 / DTS), formát obrazu. Ještě je k dispozici několik řádků pro poznámky.

Seznam vašich titulů můžete řadit do žánrových kategorií, což vám zjednoduší přehled titulů. Žánrové kategorie můžete libovolně měnit, mazat nebo zakládat. Také můžete seznam zobrazovat i s herci, tedy vedle jména titulu první jméno ze seznamu herců.

Prográmek je co do funkcí jednoduchý, ale velmi praktický. Oceníte především, když máte více titulů a někomu nějaký půjčíte, a nemůžete si vzpomenout, komu to bylo.

Cena je necelých 7 USD, což se mně osobně zdá trochu moc, prográmky těchto funkcí a jednoduchosti spíše patří to freewaru.