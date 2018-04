Dvanáctimegapixelový Sony Ericsson Idou ve stříbrné je realitou

Před časem jsme vás informovali o novém barevném provedení připravovaného Sony Ericssonu Idou. K dispozici byl pouze ilustrační obrázek. Nyní server Mobile Cowboys zveřejnil fotografie reálného přístroje ve stříbrném barevném provedení. Sony Ericsson Idou byl původně představen pouze v černé barvě.

Sony Ericsson Idou je první mobilní telefon na světě s dvanáctimegapixelovým fotoaparátem. Telefon používá operační systém Symbian a k ovládání slouží rozměrný dotykový displej. Švédsko-japonský výrobce nový model představil prozatím pouze jako koncept. Ten by se však neměl příliš lišit od finální verze.

Do prodeje by se nový Sony Ericsson měl dostat do konce letošního roku. Více o Sony Ericssonu Idou naleznete v tomto článku.