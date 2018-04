Dva v jednom - MP3 přehrávač v mobilu

Vstupem do nového tisíciletí přichází na pole GSM další novinka - mobilní telefon s MP3 přehrávačem. Opět se tedy můžeme přesvědčit, že uplatnění mobilů je stále větší. Ty tam jsou časy, kdy nám telefon sloužil pouze pro přenos hlasu a k posílání SMS zpráv. Postupem doby se začaly nabalovat další služby, jako například přenosy datových souborů a faxů. Poslední rok starého milénia byl ve zamení WAPu, v druhé polovině roku 2000 se objevily technologie jako GPRS nebo HSCSD (podporující rychlý přenos dat). A teď je tu MP3 přehrávač v mobilu. Koho by to před rokem napadlo?

Doba si zkrátka žádá své, tak proč nosit v levé kapse mobil a v pravé CD přehrávač (walkmana, MP3 přehrávač), když můžete mít oboje současně? Momentálně existují modely Siemens SL45, Samsung SGH-M100 a externí jednotka HPM-10 (MP3 přehrávač) značky Ericsson, připojitelná k telefonům stejné značky. Podobných produktů zatím není více, je však téměř jisté, že telefonů s možností poslechu hudby bude v následujících měsících přibývat jako hub po dešti.

Siemens SL45 a jeho diskotéka

Díky MP3 přehrávači, zabudovaném v útrobách Siemense SL45, máte mobilní telefon a walkmana dohromady. Součástí přístroje je výměnná MultiMediální Karta (MMC) s kapacitou 32 MB. Na tuto kartu můžete uložit 35 - 45 minut hudby v kvalitě blízké CD. Délka hudebního záznamu je ovlivněna kapacitou MMC karty (kromě hudby lze na kartu ukládat i další údaje, jako například telefonní kontakty, SMS zprávy, apod.). Dalším příslušenstvím, dodávaným k SL45, je náhlavní souprava (sluchátka) s výstupním výkonem 2 x 7,5 mW. Samozřejmě nechybí ani datový kabel a CD-ROM, obsahující software. Pomocí kabelu propojíte mobil s počítačem, instalujete software a můžete stahovat a ukládat hudbu ve formátu MP3.

Ovládání a funkce MP3 přehrávače jsou srovnatelné s jednoduchým CD zařízením. Lze využívat funkce Play, Fast Forward (převíjení vpřed), Rewind (převíjení vzad), Stop, Pause, Repeat (opakování), Shuffle (náhodný výběr). Dále si můžete vytvořit vlastní playlist, nebo nastavit úroveň basů a výšek. Na kabelu od sluchátek je dálkové ovládání, pomocí něhož lze vypnout, zapnout či pozastavit přehrávání. Ostatní ovládací tlačítka a funkce (jako převíjení, opakování, náhodný výběr apod.) jsou přístupné z telefonu. Součástí dálkového ovládání je také mikrofon, který umožňuje pomocí hlasového povelu aktivovat MP3 přehrávač. Siemens SL45 by se měl objevit na trhu ještě během tohoto měsíce za 25 tisíc korun (včetně DPH).

Samsung SGH-M100 - jukebox z Koreje

Další přenosným "jukeboxem" je novinka od korejského Samsungu - model SGH-M100. Na tento malý a elegantní mobil uložíte zhruba šest až deset skladeb (cca 50 minut hudby), což se vyrovná délce dnešního průměrného hudebního alba. Záleží samozřejmě na délce jednotlivých písní. Hudba se ukládá přímo do paměti přístroje, která má velikost (stejně jako u SL45) 32 MB. Na rozdíl od svého konkurenta má Samsung SGH-M100 paměť uloženou uvnitř přístroje, nikoliv na přídavné MMC kartě. Je tedy bohužel zcela eliminována možnost rozšířit stávající paměť dokoupením záložní MMC karty.

Součástí balení telefonu je datový kabel, CD se softwarem a stereo sluchátka s ovládáním k MP3 přehrávači, umístěným na kabelu. SGH-M100 je vybaven IrDA portem, data tedy do přístroje můžete nahrávat z počítače přes kabel i pomocí infračerveného rozhraní. Společnost Cellular Star plánovala uvedení tohoto modelu na trh v nejbližších dnech. Na poslední chvíli se však objevily blíže nespecifikované problémy s firmwarem telefonu, proto si na nový Samsung budeme muset počkat, dokud výrobce problémy neodstraní.

Ericsson HPM-10 - externí modul

Zatím posledním kouskem, umožňujícím poslech hudby v kombinaci s mobilním telefonem, je produkt švédského Ericssonu, nesoucí typové označení HPM-10 . Na rozdíl od předcházejících dvou produktů se v tomto případě nejedná o mobil se zabudovaným MP3 přehrávačem, ale o přídavný modul, připojitelný k telefonům značky Ericsson. HPM-10 funguje pouze po připojení k telefonu. Ovšem pouze s modely přístrojů, pracujících na 3V technologii - např. T28, R320, R310. Paměť v modulu zajišťuje opět MMC karta s kapacitou 32 MB.

Společně s MP3 přehrávačem obdržíte také MMC kartu, CD s nezbytným softwarem, samozřejmě sluchátka včetně mikrofonu a dálkového ovládání (spuštění, zastavení záznamu). MP3 obsluhujete pomocí telefonu. V jeho menu se po nahrání softwaru zobrazí nová položka "MP3", kde můžete korigovat výšky, hloubky, hlasitost. Lze také převíjet a přeskakovat v písních vpřed i vzad. MP3 od společnosti Ericsson stojí cca 6000 Kč (jen pro srovnání, cena samotného MP3 přehrávače se pohybuje kolem 8000 Kč).

Společné znaky

Nedostatky

Co mají všechny tři výrobky společné, je možnost použití dodávaných sluchátek také jako klasické osobní hands-free (tzv. bondovka). Příchozí hovor tak můžete poslouchat stejně jako hudbu - a sice stereofonně. Je to velmi praktické, zvláště do hlučnějšího prostředí. Při příchozím hovoru se u Siemense,Samsungu i modulu HPM-10 poslech hudby automaticky vypíná a telefon vás upozorňuje nastaveným vyzváněcím tónem na hovor. Výše uvedené produkty jsou kompatibilní s operačními systémy NT4/Win95/98/2000.Počítejte však s tím, že stahování písní do mobilních telefonů je v současnosti zatím stále velmi zdlouhavou záležitostí. Například stažení 1 MB hudby na Siemens SL45 trvá přibližně čtyři minuty. Stažení písně o kapacitě přibližně 5,0 MB (což je zhruba průměrná délky skladby v MP3 formátu) trvalo telefonu 20 minut. Proto je lepší k nahrávání používat zařízení pro čtení / zápis pomocí USB portu, které však není ve standardním balení mobilních telefonů. Množství skladeb, které můžete uložit do jednotlivých pamětí, záleží na jejich kvalitě a délce. V praxi počítejte s pěti až dvanácti skladbami.

Pokud jste velkými fandy hudby (jakéhokoliv žánru) a zároveň se neobejdete bez mobilního telefonu, měli byste vážně zauvažovat nad koupí jedné z těchto zajímavých novinek (pokud si to ovšem můžete dovolit). Kvalitou hudby, která je velmi blízká CD záznamu, rozhodně nebudete zklamáni.