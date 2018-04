Největší mobilní bizarnost: NEC slepil dva smartphony dohromady

NEC Medias W můžeme zařadit do kategorie phabletů, tedy kříženců smartphonů a tabletů. Nejvýznamnějším představitelem této kategorie je Samsung Galaxy Note, jehož aktuální druhá generace verze (recenze zde) má displej s úhlopříčkou 5,5 palce. NEC má v tabletovém režimu úhlopříčku 5,6 palce.

Samsung a podobné stroje jsou pořádní obři, kteří se stěží vejdou do kapsy. To NEC na to šel úplně jinak. Na první pohled je to docela normální smartphone s průměrně velkým displejem o úhlopříčce 4,3 palce. Jenže Medias W jsou vlastně dva takové smartphony dohromady. V zavřeném stavu každý z jedné strany. To poněkud ztěžuje orientaci, kde je předek a kde zadek. Poznávacím znamením je především objektiv fotoaparátu s rozlišením 8 megapixelů na "zadní" straně.

Aby se z přístroje stal tablet, stačí telefon otevřít vnějšími stranami k sobě. Pak získáme dvoudisplejové monstrum s úhlopříčkou displeje 5,6 palce, ale samozřejmě také s nepříjemným rámečkem uprostřed. Jinak to zatím udělat nejde.

Ovládání má NEC vymyšleno docela dobře. Přístroj běží na Androidu 4.1 a v zavřeném stavu je to tak docela obyčejný smartphone s jen mírně upraveným dobře známým systémem. Zadní strana (druhý displej) je v zavřeném stavu neaktivní.

Po rozevření se podle aplikace obraz může roztáhnout na oba displeje (třeba u map), nebo se informace rozdělí na oba displeje podle potřeby. Takže například u fotogalerie zůstanou na jedné půlce náhledy a druhá je vyhrazena konkrétní fotografii. Při psaní jsou pak k dispozici oba displeje zároveň. A pokud telefon rozevřeme jen částečně a položíme na stůl, mohou se třeba na film koukat lidé na obou stranách stolu. Obraz poběží současně na obou displejích.

Mechanické zpracování je precizní, ale otázkou je, jestli tomu tak bude i po delším používání. Obě části jsou velmi tenké, v zavřeném stavu má přístroj tloušťku jen 12,2 milimetru. Přístroj tak je rozumně velký, což je bezesporu jeho velká přednost oproti phabletům. Nápad to není špatný, ale v Evropě to v praxi jen stěží posoudíme, protože telefon se zde prodávat nebude.

Výbava není špatná, dvoujádrový procesor s taktem 1,5 GHz a 1 GB operační paměti sice není zdaleka to nejlepší, co lze dnes pořídit, ale jistě postačující. Asi největší obavu máme o výdrž baterie. Především v otevřeném stavu si dva displeje vezmou hodně energie. Baterie přitom má kapacitu průměrných 2100 mAh.

Japonská značka NEC vyrábí smartphony jen pro tamější trh, v Evropě se s nimi nesetkáme. Telefon navíc bude v nabídce operátora DoCoMo tradičně označen N-05E, kde pouze první písmeno N odkazuje na výrobce. Ale to je tamní specifikum a třeba model HW-03E je nový Huawei Ascend D2, zatímco SO-02E je Sony Xperia Z.

Nový dvojitý NEC patří do nejnovější řady smartphonů DoCoMo NEXT, kde vedle výše uvedených najdeme i přístroje od japonských značek Panasonic či Fujitsu. Japonský trh je prostě pestřejší než ten evropský díky lokálním značkám, které ambice na světovém trhu buď vzdaly (Panasonic), nebo na něm působí jen okrajově (Fujitsu).