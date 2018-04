Dva telefony nebo raději měnit kartu? Dual SIM baterie

Pomyšlení na dvě telefonní čísla v jednom mobilním telefonu lákají jistě každého. Vzhledem k tomu, že žádný náš operátor nepodporuje ASL (dvě čísla na jedné SIM), kromě Oskara, ale tomu tato služba ještě nefunguje, je nutné zvolit variantu dvou mobilních telefonů. Tuto volbu preferují mnozí uživatelé. Někteří jsou nadšenci, jiní zase chtějí mít soukromé a pracovní číslo a jiní potřebují být k zastižení neustále a tam kde vypadne signál jednoho operátora, naleznou jistě signál druhého.

Důvodů pro používání dvou karet od různých operátorů (není podmínkou - mohou být od stejného operátora) je mnoho. Řešení ovšem již moc nezbývá. Nejjednodušším řešením je samozřejmě pořídit dva mobilní telefony. To je ale poněkud dražší varianta. Levnější, ale o to únavnější, je vyměňovat SIM karty v jednom mobilním telefonu. Pohodlí tudíž žádné. Další a nejzajímavější variantou je případ, kdy se do jednoho telefonu vloží dvě různé SIM karty, mezi nimiž lze pak bez větších nároků na zkušenost uživatele přepínat.

Už vidím ty smutné obličeje uživatelů s problémem dvou SIM karet. "Ale na trhu je jen jeden mobil, který se zatím nedodává - Benefon Twin dual SIM." To byla pravda donedávna. Dnes je možné mít dvě SIM v různých mobilních telefonech, které v tuto chvíli používá neskutečné množství "mobilistů".

Zní to jako pohádka, či žert? Apríl je až v sobotu a na pohádku je brzy.

Jak už to bývá, zrodil se v zemích rachejtlí a elektronických blbůstek geniální nápad. Proč nevytvořit inteligentní baterie do telefonů, které by ovládaly 2 SIM karty samostatně? Tloušťka baterie přeci může zůstat jen o trošku větši, ba dokonce stejná.

Je to tak. Společnost China-HK Consultants Ltd se rozhodla distribuovat tento dnes již čínský výrobek, který bude dle očekávání a poptávky na trhu horkým zbožím.

A jakže tedy tento "udělátor" funguje? Na první pohled obyčejná baterie například k Simenes C25, či Nokii 61xx nebo 51xx se po otočení na záda ukáže v pravém světle. Na vnitřní straně je schránka pro 2 SIM karty a pak je zde specificky pro každý typ mobilního telefonu umístěn kontakt, jehož prostřednictvím komunikuje s mobilním telefonem.

V samotné baterii je ale ještě obvod, který ovládá SIM karty a při zapnutí a vypnutí vám na displeji nabídne, kterou SIM chcete právě používat. Ti bystřejší pochopili, že se tedy pro změnu SIM musí vypnout a zapnout telefon.

Baterie jsou k dispozici pro tyto typy mobilních telefonů: Nokia 51xx/61xx, Siemens C25, Alcatel One Touch Easy db (baterie jsou shodné i pro Max a Club - možná i pro View db), Motorola Timeport, Philips Savvy a Ericsson T28.

Malá ukázka baterie je na obrázku níže.

Divím se, že tento výrobek ještě nikdo do České republiky nedováží. Dokonce jej u nás ani nikdo nevyrábí sám! Baterie, do kterých lze vložit dvě SIM lze objednat na adrese: http://www.asiansources.com/chkc.co. Jediná chybka je to, že minimální množství pro objednávku činí 1000 kusů. Kdyby se tudíž někdo zajímal vážněji o koupi tohoto zařízení, tak nesmí zapomenout na tuto hranici počtu objednaných kusů.