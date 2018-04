Dva Samsungy T100 jsou stále ve hře, ale jen do neděle!

Kdo by nechtěl luxusní Samsung T100 s barevným displejem, polyfonními melodiemi a dalšími funkcemi úplně zadarmo. A právě na Mobil.cz máte možnost takovýto telefon dostat. Nebudete nic platit, stačí vyplnit soutěžní formulář, kde je šest jednoduchých otázek, ke kterým jsme vám připravili i nápovědu. Pak již jen zaškrtnete několik políček v dotazníku, vyplníte kontaktní údaje a jeden ze dvou Samsungů T100, které věnoval výhradní dovozce mobilních telefonů Samsung do ČR, společnost Kiboon, může být váš. Je to tak jednoduché, ale musíte si pospíšit. Soutěž totiž končí již o nedělní půlnoci. Tak neváhejte a klikněte na tento link:

Vstup do soutěže o mobilní telefony Samsung T100

Pravidla soutěže, její termín a další podrobnosti najdete v soutěžním formuláři.