Dva nové vysouvací Samsungy X530 a E250

Samsung připravuje dva nové vysouvací modely patřící do nižší a střední třídy. Výbava obou novinek není příliš bohatá, jejich předností by měla být nízká cena. Oba dva nové Samsungy se do prodeje dostanou v následujících měsících.

Samsung X530 s oblým designem patří v hierarchii modelů výrobce níže než model E250. Ten je svým designem podobný modelu nejvyšší třídy D900 a má také obdobně tenkou konstrukci - tloušťka pouze 13,9 milimetru.

Oba dva telefony mají pouze VGA fotoaparáty a displeje typu TFT dokáží zobrazit 65 000 barev. Model E250 nepostrádá ve výbavě Bluetooth, levnější model X530 si musí vystačit s infračerveným portem. Vybavenější Samsung E250 nabízí datové přenosy EDGE, druhý telefon může využít pouze datové připojení přes GPRS.

Nový Samsung E250 se může pochlubit hudebním přehrávačem s podporou formátů MP3, AAC a AAC+. Pro uložení dostatečného počtu hudebních souborů lze paměť rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD.



Samsung X530.



Samsung E250.