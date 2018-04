Dva nové vysouvací Samsungy: novinky S6700 a C5510 se ukazují

Samsung připravuje dva nové vysouvací modely, které se svojí výbavou zařadí pod model S7350 Ultra S - recenze zde. První připravovaná novinka s označením S6700 bude mít podobný design jako zmiňovaný vrcholný model, výbava však bude o něco chudší.

Širokoúhlý displej s rozlišením 240 x 400 obrazových bodů nahradí klasika v podobě displeje s rozlišením QVGA. TFT displej má úhlopříčku 2,4 palce a dokáže zobrazit 16 milionů barev. Ve výbavě najdeme hudební přehrávač, FM rádio s RDS, Bluetooth 2,1 (A2DP) a UAB 2.0.

Fotoaparát modelu S6700 má maximální rozlišení tři megapixely. Fotoaparát je vybaven automatickým ostřením a nechybí blesk. Vestavěnou paměť s kapacitou 120 MB bude možné zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC. Telefon pracuje ve všech pásmech GSM, podporovány jsou i sítě 3G včetně rychlých dat HSDPA.

Druhá připravovaná novinka s označením C5510 má opět QVGA displej. TFT displej dokáže zobrazit pouze 262 000 barev a má úhlopříčku 2,2 palce. K fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát. Výbava zahrnuje standardní položky, jako je MP3 přehrávač nebo FM rádio s RDS.

Vestavěnou paměť se štědrou kapacitou 512 MB bude možné rozšířit pomocí velkokapacitních paměťových karet formátu microSDHC. Samsung C5510 by neměl podporovat sítě třetí generace, pouze všechna čtyři pásma GSM. Do prodeje by se měly oba připravované Samsungy dostat v průběhu léta.