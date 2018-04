Dva nové super low-endy Alcatelu (první informace)

Alcatel představil na letošním veletrhu CeBIT další tři nové telefony. O modelu OT355 vás informujeme v tomto článku, nyní se podíváme na dva nové nejjednodušší modely v jeho nabídce. Jedná se o modely OT155 a OT156. Telefony se od sebe liší jen použitým displejem, jinak jsou stejně velké, stejně težké, mají i stejnou výbavu a vzhledem se liší jen tvarem tlačítek na klávesnici. Oba telefony jsou vcelku atraktivní, přeci jen, Alcatel low-endy umí a vždy s nimi slavil slušné prodejní úspěchy.

V této chvíli nevíme, kdy přesně se oba modely začnou prodávat, odhadujeme zhruba polovinu roku. Cena taktéž zatím nebyla stanovena, měla by být ale velmi nízká. V obou segmentech by se mělo jednat o jedny z nejlevnějších telefonů na trhu. A to jak mezi telefony s monochromatickým displejem, tak mezi modely s displejem barevným.

Oba nové low-endové Alcately nahradí v nabídce výrobce populární modely OT331 a OT332. Telefony mají jen základní výbavu, jejich hlavní předností bude cena. Rozměry obou modelů jsou 100 x 46 x 21 milimetrů a jejich hmotnost je 85 gramů. Design telefonů je svěží, v tomto směru můžeme Alcatel pochválit. Především klávesnice u obou modelů má velká tlačítka a vzdáleně připomíná klávesnici Nokie 1100. Zajímavostí je, že Alcatel upustil od zdvojeného tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a přešel na obvyklejší dvojtlačítkové uspořádání. Telefony mají i čtyřsměrný ovládací kříž místo zatím běžného joysticku. Zajímavá je i možnost vkládání obrázků pod průhledný kryt na zadní části telefonu. Originální ale toto řešení rozhodně není, první s ním přišel Panasonic GD67.

Výbava telefonů je jen základní. Model OT156 má pasivní barevný displej s 4 096 barvami a rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Alcatel OT155 pak má displej monochromatický a oranžově podsvícený. Jeho rozlišení je menší - 101 x 65 obrazových bodů. Ani jeden z modelů nedisponuje GPRS, vytáčeným připojením se ale lze připojit na Wap. Vyšší model OT156 má paměť na 100 kontaktů, model OT155 si bude muset vystačit s pamětí na kartě SIM. Oba modely pak disponují šestnáctihlasou polyfonnií a mají dvě vestavěné hry. Výrobce uvádí jako přednost ještě prediktivní slovník a dlouhou výdrž baterie. Více od těchto dvou novinek Alcatelu očekávat nelze, pokud budou opravdu levné, jistě si své zákazník najdou.