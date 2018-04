Dva nové Siemensy s Push To Talk míří na náš trh

Již nyní známe doporučené maloobchodní ceny většiny novinek. Nejprve by se měl začít prodávat Siemens CX70, což je mírně upravený model CX65, který má navíc podporu funkce Push To Talk, v případě Siemensu nazvanou Push-and-Talk. Telefon by měl stát jako nedotovaný 5 990 Kč včetně DPH. O něco později se začne prodávat model CX70 Emoty, což je předešlý telefon se speciálním krytem s pohybovými senzory. Jinak je výbava obou modelů stejná. Siemens CX70 Emoty bude stát 6 700 Kč včetně DPH.

Jako další přijde na řadu Siemens C70, což je stejně jako v případě modelu CX70, jen mírně upravená verze současného modelu. V tomto případě Siemensu C65. Novinka má navíc opět funkci Push-and-Talk. Siemens C70 by měl na našem trhu stát 4 990 Kč včetně DPH. Poslední novinkou Siemensu, která se začne zanedlouho prodávat, je véčko s otočným displejem - Siemens SF65. Předpokládaná cena tohoto modelu by se měla pohybovat okolo 12 000 Kč včetně DPH.

Zleva: Siemens C70, Siemens CX70 Emoty a Siemens SF65.

Siemens CX70.