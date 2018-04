Dva nové Samsungy - SGH-X120 a SGH-X610

Samsung připravuje nástupce svých dvou populárních modelů. Samsung SGH-X120 by měl pomalu nahradit veleúspěšný model nižší třídy SGH-X100 (recenze zde) a model SGH-X610 u nás nakonec neprodávaný model SGH-X600 (recenze zde).

První připravovaný model SGH-X120 se oproti svému předchůdci SGH-X100 o něco zmenšil. Rozměry připravované novinky jsou 105 × 45 ×15 milimetrů, předchozí model má rozměry 110 x 45 x 19,9 milimetrů. Viditelnou změnou je nový design, který trochu připomíná připravované konkurenční LG G1600. Telefon tak míří k propracovanějšímu stylu a eleganci. Hlavní inovací připravovaného Samsungu je jeho displej. Ten by měl být vyroben technologií OLED a mít rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a podporu zobrazení 65 000 barev. Displej má ovšem „nadstavbu“ v podobě dalšího OLED displeje, který ukazuje čas, sílu signálu a stav baterie, i když je hlavní displej neaktivní. Celkové rozlišení spojených displejů tak je 128 x 160 obrazových bodů. Výbava nového Samsungu je zatím zahalená tajemstvím, neboť tento telefon výrobce prozatím oficiálně nepředstavil. Očekávat můžeme stejné nebo pouze mírně vylepšené funkce oproti předchůdci Samsungu SGH-X100. Jasná je pouze podpora dvou pásem GSM (900 a 1800 MHz), GPRS třídy 10, podpora multimediálních zpráv MMS, podpora Javy a Wap 2.0. Telefon oproti předchůdci nabídne čtyřiašedesátihlasé polyfonní vyzvánění.

Samsung SGH-X120.

Samsung SGH-X610.

Druhý připravovaný model patří do skupiny multimediálních telefonů a to díky přítomnosti integrovaného fotoaparátu. Oproti předchozímu modelu SGH-X600 je vzhled připravované novinky podle nového vkusu asijských designerů, který je nyní výrazně hranatý. Unikátní je tloušťka nového modelu SGH-X610, která činí pouhých 11,8 milimetru. Ostatní rozměry jsou naopak oproti předchůdci o něco větší - výška 111 milimetrů (SGH-X600 102 milimetrů bez antény), šířka 46 milimetrů (SGH-X600 42,5 milimetrů). Stejně jako předchozí model, disponuje připravovaný nástupce otočným fotoaparátem na vrchu telefonu. Fotoaparát nabídne maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a přítomen by měl být také blesk. Anténa je již, oproti předchůdci, integrovaná. Samsung SGH-X610 nabídne aktivní TFT displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporu zobrazení 65 tisíc barev. Stejně jako u první novinky, ani u druhého modelu výrobce nepředstavil všechny parametry a telefon zatím oficiálně nepředstavil. Jasná je podpora dvou pásem GSM (900 a 1800 MHz), GPRS třídy 10, podpora MMS, Javy a Wapu 2.0. Telefon také nabídne čtyřiašedesátihlasé polyfonní vyzvánění.

Kdy se připravované novinky dostanou do prodeje zatím nevíme. Jakmile budou k dispozici přesnější informace budeme vás o nich informovat.