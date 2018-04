Dva nové Samsungy s operačním systémem Microsoft

Samasung připravil pro americký trh dva nové modely, které používají operační systém Microsoft. Model SCH-i645 véčkové koncepce používá operační systém Microsoft Windows Mobile 2003 for Smartphone Second Edition, model SCH-i730 používá operační systém Microsoft Mobile Windows 2003 for Pocket PC Second Edition. Véčko SCH-i645 má integrovaný megapixelový fotoaparát s diodovým bleskem. Existovat bude i varianta bez integrovaného fotoaparátu s označením SCH-i640. Telefon má vestavěnou paměť 32 MB, kterou je možné rozšířit pomocí SD a MMC paměťových karet. Nechybí možnost rozšíření pomocí SDIO. Nové chytré véčko má dva barevné displeje, hlasitý odposlech, hlasové ovládání a infračervený port. Bluetooth chybí. Ostatní výbava je poplatná použitému operačnímu systému a tak nechybí například MP3 přehrávač.

Samsung SCH-i730 má dotykový TFT displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů s podporou zobrazení 65 000 barev, vestavěnou paměť 64 MB s možností rozšíření pomocí SD a MMC paměťových karet, podporu rozšíření pomocí SDIO, dva stereofonní reproduktory a infračervený port. Podopra Wi-Fi a Bluetooth pravděpodobně chybí. Další výbava je daná použitým operačním systémem. Telefon má vysouvací koncepci, která skrývá QWERTY klávesnici. Oba dva nové Samsungy jsou určené pro sítě CDMA2000 EV-DO.

Samsung SCH-i645. Jako příslušenství se bude nabízet plnohodnotná QWERTY klávesnice. foto: engadget.com

Samsung SCH-i730. foto: engadget.com