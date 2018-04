Dva nové palmy, test čtyř messengerů či PDA s airbagem (Týdenní přehled)

Týdenní souhrn článků

období neděle 9. října - pátek 14. října

neděle

Fotografie a specifikace nových palmů TX a Z22!

Na internetu se objevily další fotografie zařízení Tungsten TX, tentokráte z jeho používání. K těm přibyly specifikace tohoto high-end modelu i low-endu Z22 a oficiální snímky se specifikací od Palmu.

pondělí

Windows na palmu, hledač hot spotů či detailní info o stavu paměti (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. iSpin je launcher vzhledem připomínající nejvíce asi Windows XP. MathAce je program pro testování ze základů matematiky, IRCopy umožní pohodlnou a přehlednou výměnu dat s jiným PDA.

úterý

Kecálkové do kapsy (test čtyř Instant Messengerů)

Slovensky - Hledáte pro svůj palm IM aplikaci a standardní ICQ for Palm vám nevyhovuje? Přinášíme vám přehled čtyř programů, ze kterých si náš čtenář vybíral svého favorita. Zajímá vás, co vše umí aplikace za 5, ale i několikanásobně více dolarů?

Zázrak jménem Sony Ericsson P990 konečně představen

Sny mnoha příznivců Sony Ericssonu se včera zhmotnily. Konečně byl představen nový chytrý mobil Sony Ericsson P990. O tom se mluvilo na internetu již pěkných pár pátků, telefon byl znám pod kódovým označením Hermione.

středa

Archer Field PC - kapesní počítač s airbagem (představení)

Nové odolné PocketPC se systémem Windows Mobile 5.0 představila společnost Juniper Systems. Kromě celkem slušné hardwarové výbavy či dlouhé výdrže se může PDA pochlubit tím, že vydrží i nejdrsnější zacházení.

Sunnysoft mAgent Go&Sell - kompletní mobilní kancelář ve vašem PDA (popis programu)

Hledáte řešení, které umožňuje řídit pracovníky v terénu a zároveň efektivně sdílet informace s ústředím společnosti? Pak byste neměli opomenout produkt tuzemské firmy Sunnysoft, která nabízí řešení mAgent. To se skládá ze dvou částí - na počítači lze vést podrobnou agendu, v terénu zase zadávat údaje, které jsou ihned přenášeny na server.

čtvrtek

Palm TX a Z22 - high-endové PDA a první barevný palm pod 100 USD

Palm včera přestavil své dva nové přístroje. Palm TX s Wi-Fi či Bluetooth je nástupce Tungstenu T5 a stojí sice méně, za tuto cenu však přináší pomalejší procesor i nižší paměť. Z22 je klasický low-end s malou pamětí, za to však s barevným displejem a za $100. Známy jsou i doporučené české ceny.

pátek

Ochraňte svět před mimozemšťany či si zaleťte ve vznášedle (Hry do kapsy 165)

V dnešním čísle potěšíme fanoušky bowlingů, protože si dnes představíme hned dvě hry tohoto sportovního žánru. Dále nás čeká záchrana planety Země v pěkné hře MTeam. Pro telefony Symbian si nemůžete nechat ujít novou špionážní akci a v rubrice V přípravě se podíváme na chystaný stolní fotbalek.