Dva nové mobily se značkou Sendo

O společnosti Sendo, nováčkovi mezi výrobci mobilních telefonů, se na Mobil.cz psalo již několikrát. Představili jsme vám společnost i její produkty i konstatovali, že v České republice nemá oficiální zastoupení, což je škoda. V poslední době se ale telefony Sendo k nám vozí stále častěji šedými kanály a vzhledem k příznivé ceně se zvyšuje jejich obliba.

Společnost Sendo se rozhodla inovovat svoji výrobní řadu a chystá pro nás dvě zajímavé novinky: levný model P200 navazující na S200 a manažerský model S520, který má doplnit řadu produktů Sendo i o telefon vyšší výkonostní a cenové kategorie.

Sendo P200

Sendo P200 oproti svému předchůdci mírně změnilo design, funkčně ale takřka stejné. Podle firmy jde hlavně o přizpůsobení se zájmu odběratelů v oblasti designu.

Preview telefonu Sendo S200

Zajímavostí telefonů Sendo řady 200 (tedy jak P, tak S) je skutečnost, že mohou vyměňovat zvonění s telefony Nokia a zobrazují smajlíky kompatibilně s telefony Philips – Sendo zatím nesáhlo po formátu EMS, ale ani se nesnažilo vyvinout vlastní.

Hlavní vlastnosti Sendo P200:

dualband GSM-900/GSM-1800/EGSM

váha 98g

grafický displej 96 x 64 bodů, až 6 řádek textu

hovorový čas: 2.5 - 3.5

pohotovostní čas: 170 – 360 h

možnost vyměnit přední i zadní kryt a klávesnici

skladatel zvonění s možností posílaní přes SMS a download (Nokia formát)

T9

Animovaná grafika na téma 'Not of this world' (možno zasílat přes SMS)

54 unikátních SMS smajlíků (kompatibilní s Philips telefony)

budík, hodiny.

Vibrační zvonění (jen pro některé trhy)

Rychlé vytáčení

Čtyři hry games: FlippIT, Scizzors, Splash, Quaddro

Dostupné barevné kombinace: půlnoční modrá, inkoustově modrá a lesní zeleň.

Zajímavostí také je, že Sendo nabízí každému možnost vytvořit si vlastní obrázek a jím nechat telefon potisknout – bez poštovného to ve Velké Británii vyjde na 30 liber.

Co ale řadě 200 chybí dosud, je WAP. Proto po ní ostatně většina operátorů sahá jen jako po nejlevnějším telefonu.

Sendo S520

K telefonu Sendo S520 zatím přinášíme pouze neoficiální informace – společnost jej zatím oficiálně nepresentuje a představila jej pouze v úzkém kruhu.

Telefon o váze 75 gramů by měl obsahovat WAP 1.2 a data 14,4 kbps. Co mu chybí, jsou ale rychlá data - a do dnes již dost výrazně. Ty Sendo nabídne až v roce 2002.

Na trh by S 520 měl přijít ještě do konce roku.