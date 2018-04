Dva nové handheldy Sony - iPAQ 5000 na cestě?

Minulý týden jsme vám představili nové Clié firmy Sony s názvem SL10. Mělo by se stát se svojí cenou $149,99 hvězdou low-endové kategorie - parametry na to určitě má - procesor DragonBall VZ33, 8MB RAM, MemoryStick, USB, monochrom. Displej s Hi-Res rozlišením 320 x 320 pixelů, AAA baterie, jog-dial.

Některé internetové servery ale přinesly o víkendu informace, že Sony chystá na trh ještě další dva podobné modely (je zřejmé, že na světě je nová řada modelů Clié) s názvy PEG-SJ20 a SJ30.

PEG-SJ20 bude dražším bratříčkem černobílého modelu SL10. Stejně jako on bude mít monochromní displej s Hi-res rozlišením 320 x 320 pixelů i ostatní parametry budou s tímto modelem shodné, lišit se mají pouze tím, že SJ20 bude mít nabíjecí baterie, kdežto SL10 má 2 baterie AAA. Cena tohoto modelu ještě není známa, spekuluje se o hladině někde kolem $200.

Dalším modelem by měl být PEG SJ30. I on se představí s Hi-Res displejem, ale ten již bude barevný a parametry má být srovnatelný s kvalitou displejů řady NR. SJ30 by měl stát něco kolem $300 a bude nasazen v kategorii střední třídy PalmOS handheldů, kde spolu zápasí levnější modely s barevným displejem - Palm m130 a Treo90.

Ani jeden z modelů řady SJ by neměl mít boční mini USB slot jako model SL10 - oba budou mít klasický HotSync port na spodu (známý z řady Clié T). Oba modely by měly mít procesor Dragonball VZ33, PalmOS 4.1, Memory Stick a Jog-Dial. Kolik budou mít RAMky (8 nebo 16?) ještě známo není.

Dostupnost nových typů není dosud nijak komentována, pokud se šeptanda potvrdí, vrhne Sony oba modely na trh určitě brzy, protože podzim by měl být vyhrazen už novinkám s PalmOS5.

Komentář:

Inovace Sony jsou pověstné, ale některé stávající uživatele handheldů této firmy již začínají pomalu spíš děsit a ptají se, zda nákupem handheldu firmy Sony, který se konečně dostal do prodejny, už nekupují zastaralý model za pár měsíců stahovaný z výroby.

Jiným problémem jsou periferie - bylo by dobré, kdyby u Sony svůj inovační drive napřeli i tímto směrem - vždyť ještě stále není na trhu MS GPS modul, Bluetooth, nad výběrem klávesnic by jeden zaplakal...

Na druhou stranu je ale nutno přiznat Sony, že rozhodně nepřešlapuje na místě a snaží se stále hledat skulinky na trhu a dostat se se svými handheldy zásadním způsobem na PDA trhy. Posdle posledního průzkumu firmy Canalys prodala Sony ve 2. kvartále kolem 28 tisíc handheldů, co že je 44% nárůst oproti předchozímu roku a stejnému období (Palm, Inc. prodal ve stejném období 145 tisíc handheldů a HP-Compaq dokonce 151 tisíc PDA). Sony dle Canalysu i ve druhém kvartále 2002 zůstala za Handspringem, ale výrazně se na něj dotahuje. Z velkých firem je dokonce jediná, které se podařilo v roce 2002 zaznamenat oproti loňsku nárůst!

iPAQ5000 - fáma nebo skutečnost?

Na serveru Brighthand probíhá v současné době šeptanda o novém připravovaném modelu značky iPAQ řady 5000. Někdo pod jménem AJones uvolnil informace o přípravě modelu s těmito parametry:

- procesor XScale

- další procesor pro video/audio

- 128MB RAM

- 64MB ROM

- vestavěné připojení (WiFi, Bluetooth, popř. GPRS)

- QVGA displej 320 x 480 pixelů, 16bit color

- biometrické zabezpečení (sejmutí otisku prstu)

- SDIO slot

- nové magnetické USB připojení

- uvedení modelu - rok 2003.

Co myslíte - je to opravdu připravovaný model, nebo šikovná mystifikace člověka, který zná a umí odhadnout další směry vývoje handheldů? Skoro bych řekl, že to je až jedno. Prostě v roce 2003 by handheld takové parametry mít prostě mohl (a měl) a to je to důležité!