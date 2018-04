Dva mobily v jednom: test unikátního telefonu na 2 SIM karty Mivvy Dual

Telefon Mivvy Dual schopný fungovat se dvěma kartami SIM jsme vám představili nedávno. Nejde o jediný přístroj svého druhu na světě ani o jediný, který by se u nás měl prodávat. Ale je přístrojem, který se u nás začíná prodávat jako první. Zákazníci si nové telefony Mivvy mohou pořídit již právě v těchto dnech.

Mivvy Dual opravdu není prvním přístrojem svého druhu. Jeden telefon pro dvě SIM karty jsme mohli vidět třeba na letošním CeBITu. Přístroj italského výrobce však dostal cenovku téměř neuvěřitelných 650 Eur. Navíc od jeho představení na CeBITu je jaksi ticho po pěšině. Telefon schopný být na příjmu se dvěma simkami zároveň má na náš trh přinést také česká značka Emgeton. Přístroje bychom se měli dočkat někdy v závěru roku, žádné bližší detaily však neznáme, i cena zůstává otázkou.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

První telefon na našem trhu, který umí být na příjmu se dvěma SIM kartami zároveň.

To u Mivvy je o všem jasno. Prodej začne již velmi brzy a cena se bude pohybovat pod hranicí 6500 Kč. My jsme měli možnost otestovat jeden z prvních přístrojů v České republice vůbec. Telefon zdaleka nebyl ve své finální verzi, neměl ani podporu naší mateřštiny. Prodejní verze se tak od námi testovaného kousku bude trochu lišit – změněn bude například i vzhled uživatelského prostředí, výrobce slibuje i lepší kvalitu vestavěného fotoaparátu. V dnešní recenzi se tak budeme soustředit především na unikátní schopnost zacházení se dvěma SIM kartami, ostatní funkce si představíme trochu stručněji.

Vzhled a konstrukce – šedá myška

Mivvy Dual je na první pohled relativně nenápadné véčko, které zaujme svou větší tloušťkou. Móda dnešních tenkých telefonů je tomuto modelu zcela cizí. Jenže vzhledem ke schopnosti pracovat se dvěma SIM zároveň se od tohoto modelu ani tenká konstrukce očekávat nedá. Přístroj má totiž dvě základní desky, dva sloty pro SIM kartu a dvě nezávislé vysokofrekvenční jednotky. A ty se musí někam vejít. Výrobce to vyřešil tak, že umístil vždy jednu do každé části véčka. Hlavní SIM karta se tak vkládá, jako obyčejně, pod baterii, druhá patří do slotu na levém boku horní části véčka a zasouvá se pod displej.

Design přístroje připomíná některé modely Sharpu nebo Sony Ericsson – může za to úzký vnější displej orientovaný na výšku, výrazný kloub a ostře řezané hrany. Vzhled je poměrně čistý bez výrazných rušivých prvků – nalevo je pouze krytka slotu pro druhou SIM a tlačítka pro regulaci hlasitosti, vpravo spoušť fotoaparátu. MiniUSB konektor, konektor jack 2,5mm a slot pro paměťovou kartu microSD na spodní straně se rovněž schovávají pod nenápadnou krytkou. Mivvy Dual není žádnou módní záležitostí, ale troufáme si tvrdit, že jeho vzhled nikoho neurazí. Zdá se, že to bude vzhledem k širokému zacílení tohoto přístroje správná volba.

I dílenské zpracování telefonu je řekněme na standardní úrovni – kloub nemá žádnou vůli a vše dobře drží pohromadě, jen se z přístroje sem tam ozývají různé pazvuky. Rovněž bychom ocenili kvalitnější použité materiály – ty by však mohly výrazně zvednout hmotnost přístroje. Mivvy Dual už tak není žádné pírko – váží 105 gramů. Jeho rozměry jsou 91 x 46 x 21,5 mm. Vzhledem ke schopnostem přístroje se tyto hodnoty snadno odpouští.

Displej a ovládání – klasika

Mivvy Dual disponuje jako správné véčko dvěma displeji. Vnější je typu OLED a má rozlišení 104 x 16 pixelů. Zobrazuje se na něm stav baterie, síla signálu obou SIM karet a aktuální čas. V případě zameškaného hovoru nebo došlé sms zprávy uvidíte na displeji patřičné upozornění. Jenže za tímto účelem jej budete muset rozsvítit stiskem některého z bočních tlačítek.

Hlavní displej telefonu má rozlišení 176 x 220 pixelů a podporuje zobrazení 262000 barev. Vzhledem k tomu, že je displej relativně malý (úhlopříčka 1,8 palce), je i při daném rozlišení zobrazení dost jemné. Čitelnost displeje na slunci je řekněme lehce nadprůměrná.

Na displejích přístroje se již nic měnit nebude, ale na vzhledu uživatelského prostředí prý určitě. Malý font písma na displeji, který se nám příliš nelíbí, se totiž nepozdává ani samotnému prodejci. Takže by mělo dojít k nápravě. Přístroj bude samozřejmě plně lokalizován do českého jazyka, včetně slovníku T9 pro psaní SMS zpráv. Trochu kýčovité, i když přehledné menu, by rovněž mělo doznat grafických změn.

Na principu ovládání se však asi již nic měnit nebude. Ostatně, není k tomu nikterak závažný důvod. Ovládání je zcela v duchu dnešní doby. Menu je standardně maticové, vybrat si ale můžete ještě další dva druhy vzhledu. Klávesnici ve stylu Razrů od Motoroly dominuje výrazná navigační klávesa s potvrzovacím středem. Ta je obklopena kontextovými tlačítky, mazací klávesou a tlačítky pro ovládání hovoru. Zelená tlačítka jsou dvě, o tom ale až později.

Baterie – na dva mobily to ujde

Vzhledem k tomu, že Mivvy Dual má dvě vysokofrekvenční části a baterie tak prakticky napájí dva telefony, dá se očekávat, že výdrž v provozu nebude kdovíjak omračující. Jenže Mivvy na to jde již od začátku docela dobře – baterie samotná má kapacitu 1100 mAh. Navíc i při poměrně vysoké zátěži zvládne telefon fungovat zhruba dva dny na jedno nabití. To není vůbec špatné. Bohužel během našeho krátkého testu jsme již neměli dále možnost ověřit, jakou výdrž je přístroj schopen uživateli nabídnou v případě, že je aktivní pouze jedna ze SIM karet.

Telefonování a zprávy – dva mobily u jednoho ucha

Telefonování je samozřejmě činností, která nás u mobilních telefonů zajímá asi nejvíce. Většinou však dnešním telefonům není tak mnoho co vytýkat a snad všichni výrobci si drží v této oblasti solidní standard. S Mivvy je však rázem všechno jinak. Ne že by byl problém s kvalitou hovoru, adresáře a dalších důležitých oblastí. Mivvy si v tomto ohledu s renomovanými výrobci v ničem nezadá. Adresář má kapacitu 1000 vícepoložkových záznamů, kvalita hovoru je vynikající, nechybí vyzváněcí profily s možností nastavení individuálního zvonění pro každou SIM zvlášť a tak podobně.

Na výborné úrovni je třeba seznam hovorů, kde podle malé ikonky vedle čísla či jména okamžitě poznáte, která ze SIM byla při tomto hovoru použita. Bohužel chybí detaily o hovoru, jako čas jeho uskutečnění a jeho délka. Uvidíme, třeba bude vše ve finální verzi napraveno.

To nejdůležitější na Mivvy je však fungování dvou SIM karet najednou. Na rozdíl od různých adaptérů nebo telefonů na dvě SIM, kde je nutné mezi kartami přepínat, u Mivvy jsou na příjmu neustále obě vložené karty. Primární SIM využívá čtyřpásmový modul, druhou kartu má na starosti modul duální, který zvládá naše klasické frekvence 900/1800 MHz.

Ačkoli se u prototypu daly očekávat potíže se spolehlivostí, téměř žádné jsme nezaznamenali. Jen občas telefon nezvládl předání hovoru z jedné BTS na druhou ve chvíli, kdy v něm byly dvě SIM karty stejného operátora. Se SIM různých operátorů nebyl vůbec žádný problém. Navíc i tato menší obtíž by měla být ve finále vyřešena.

Jinak vše fungovalo naprosto perfektně. Na obě čísla se vám může kdykoli kdokoli dovolat a to i v případě, že zrovna s jedním číslem telefonujete. Jen ve vzácný moment, kdy jste ještě hovor na první volané kartě nepřijali a někdo se snaží ve stejnou chvíli dovolat na kartu druhou, spadne druhý hovor do hlasové schránky. Je to poměrně logické – uživatele by nejspíše hodně mátlo, kdyby si měl vybrat mezi dvěma příchozími hovory a navíc je otázka, jak by na ně telefon vůbec upozorňoval. Hovory na obou SIM mohou samozřejmě být aktivní a lze mezi nimi elegantně přepínat. Samozřejmě je tu i možnost přesměrovat hovor z druhé SIM na tu první a připojit jej třeba do konference. Hovory na různá čísla pochopitelně do konference propojit nelze, vždy je aktivní pouze jeden a druhý hovor je ztlumen.

Mnoho uživatelů však nebude Mivvy Dual využívat k tomu, aby z obou SIM karet volalo. Jedna karta třeba bude sloužit k odesílání zpráv, nebo k datování. Tady narážíme na konstrukční limit zařízení, kdy data zvládá pouze primární modul a tedy jen jedna ze SIM karet. Důsledkem toho například na sekundární SIM nefungují ani MMS zprávy ani e-maily. SMS však pochopitelně fungují na obou kartách.

Editor SMS zpráv je opět relativně standardní, zvláštností je opět pouze krok před odesláním zprávy, kdy si uživatel může vybrat, ze které že SIM si to přeje zprávu odeslat. Jinak je zde standardně počítadlo zbývajících znaků a počet napsaných zpráv, chybět ve finále nebude ani český slovník T9.

Organizace a data – stačit musí GPRS

Již jsme se zmínili o tom, že datovat můžete pouze z jednoho čísla. Pouze jeden z modulů telefonu totiž zvládá GPRS. Chybí však jakékoli další technologie, včetně EDGE, což je trochu škoda. Na druhou stranu, přístroj má vestavěný pouze WAPový prohlížeč, chybí mu Bluetooth i infraport, takže jako datový modem rozhodně vhodný není. Telefon můžete k počítači připojit pomocí miniUSB kabelu, bez problémů zde funguje funkce Mass Storage a tak se snadno dostanete k datům ve vnitřní paměti přístroje i na paměťové kartě microSD. Telefon by měl mít 32 MB vnitřní paměti a v balení s ním by měla být 128 MB karta. U prototypu tomu tak nebylo.

Co se organizačních funkcí týče, výbava je vcelku solidní. Nechybí standardní kalendář, úkoly, budíky, poznámky, záznamník, ale ani převodník měn, jednotek, kalkulačka, světový čas a stopky. Snad jen jedna výtka na adresu kalendáře – má pouze měsíční pohled. A ještě něco. Pokud jste zvyklí svůj přístroj synchronizovat se stolním počítačem, tak vězte, že u Mivvy máte alespoň prozatím smůlu.

Zábava – hry, hudba, fotoaparát

Zábavní výbava Mivvy Dual vypadá na první pohled docela kompletně. Přístroji nechybí hry, má hudební přehrávač a vestavěný fotoaparát. Realita už tak veselá není. Hry jsou tři a brzy omrzí.

Javu telefon nepodporuje. Hudební přehrávač je na tom lépe, jenže u prototypu jsme se potýkali s problémovou hlasitostí sluchátkového výstupu. Problém netkví v dodávaných sluchátkách, ta jsou sice na pecky možná až moc velká, ale hlasitost byla nízká i při použití jiných sluchátek. Snad bude opět ve finále vše vyřešeno.

Vestavěný fotoaparát se také prý ještě odlaďuje. Produkuje snímky v rozlišení 1,3 megapixelu, umí však interpolovat na rovné 2 megapixely. Na kvalitě to však příliš nepoznáte. Navíc snímky jako takové jsou prozatím trochu zamlžené a chybí detaily. Výrobce opět slibuje zlepšení.

Závěr – je právě pro vás?