Dva měsíce levnějšího volání s Go

Eurotel připravil na období od 11. 2. do 11. 4. 2002 pro všechny své zákazníky s Go kartou nabídku, jak ušetřit pár korun za používání telefonu. Za 500-korunový kredit vyčerpaný během jednoho měsíce Go zákazníci získají zpět 10% z této částky, jejich Go telefon tedy bude automaticky dobit 50-korunovým kreditem.

Go zákazník má možnost vyčerpat svůj kredit využíváním všech Go služeb. Go kredit 50 Kč může zákazník obdržet nejvýše dvakrát za jeden měsíc. Padesátikorunový bonus bude automaticky zaslán nejpozději do 3 dnů na telefonní číslo, ze kterého byl kredit vyčerpán. Jedním měsícem se rozumí období od 11.2. do 11.3. 2002 nebo od 11.3. do 11.4. 2002.

Zároveň Go na stejné období snižuje poplatek za změnu Go tarifu z 95 Kč na pouhých 14,50 Kč.