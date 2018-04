Dva levní Androidi s plnou výbavou. Recenze Samsungů i5500 a i5800

Samsung i5500 označovaný jako Galaxy 5 nebo Corby Smartphone vítězí nad svým bratříčkem v počtu hardwarových tlačítek, která jsou umístěna pod displejem. U Androidu není vyšší počet kláves automaticky výhrou, ale daleko podstatnější je, že tato tlačítka mají lepší odezvu než použité senzorové klávesy u modelu i5800.

Naopak dvojče známé rovněž jako Galaxy 3 vítězí v rozlišení displeje a přítomnosti videopřehrávače, který si poradí rovněž s formáty jako DivX/Xvid. Vyšší je také rozlišení fotoaparátu. Výsledné snímky mají lepší kvalitu díky přítomnosti automatického ostření. Na druhou stranu je zhruba o pět set až tisíc korun dražší než Galaxy 5.

Ve zbývajících vlastnostech si nemají obě dvě zařízení vůbec co závidět a nabídnou plnou funkční výbavu. Ta zahrnuje kompletní datové přenosy, a to včetně sítí třetí generace a wi-fi, dále třeba i 3,5 mm jack na sluchátka, GPS a FM rádio s RDS. V obou telefonech najdete operační systém Android ve verzi 2.1.

Konkurence v podobě LG Optimus (GT540), LG Optimus (P500) a Vodafone 945. Všechny tyto telefony jsou vybaveny operačním systémem Android.

Stručná charakteristika: Oba telefony nabízí za svoji cenu maximum funkcí a rázem se stávají velkou konkurencí pro stávající modely ve střední třídě. Škoda jen horšího displeje, který může rozhodnout v souboji s konkurencí.

Vzhled a konstrukce – podstatné rozdíly

Po stránce designu se Samsung příliš nevyznamenal. Obě zařízení pokrývají temně černé plasty s několika chromovanými prvky. V případě Galaxy 3 je však patrné vyboulení spodní části zařízení, které trochu připomíná nedávno uvedený model Nexus S. U modelu Galaxy 5 se chromem opravdu nešetřilo a jsou z něj vyrobeny i boky telefonu. Při výrobě obou zařízení Samsung použil velmi lesklé plasty, takže celé zařízení bude neustále pokryto vašimi otisky.

Galaxy 5 vede v počtu hardwarových tlačítek pod displejem, kterých je možná až zbytečně moc. Na druhou stranu mají daleko jasnější odezvu než ta senzorová u modelu Galaxy 3. Ve srovnání se senzorovými tlačítky, které předvedl LG Optimus Chic, si však Galaxy 3 vede velmi dobře.

Důležité je rovněž upozornit, že model Galaxy 5 disponuje čtyřsměrným křížem, který u jeho bratříčka chybí. Vypínací tlačítko je u modelu Galaxy 3 umístěno na horní straně - na rozdíl od jeho spojení s klávesou s červeným telefonem u Galaxy 5. To v konečném důsledku může alespoň zpočátku vést k nechtěnému vypínání displeje.

Oba telefony mají prakticky bezchybnou konstrukci a během našeho testování nikde nic nevrzalo. Škoda jen příliš zapuštěného vypínacího tlačítka u modelu Galaxy 3. Stýská se nám rovněž po spoušti fotoaparátu, kterou začali mnozí výrobci ignorovat. Model Galaxy 5 je daleko menší zařízení, které přesně padne do ruky (108 x 56 x 12 mm). Naopak konkurent je o něco málo vyšší a má rozměry 113 x 55 x 13 mm. Hlavní rozdíl však pocítíte spíše při ovládání mnohem vyššího displeje.

Displej a uživatelské prostředí – horší rozlišení

U obou dvou displejů byla použita kapacitní TFT technologie, ale vzhledem k nižšímu rozlišení a rozmazanosti jednotlivých pixelů si bohužel žádné výjimečné pokoukání neužijete. Je sice pravda, že model Galaxy 3 disponuje vyšším rozlišením 240 x 400 pixelů (oproti 240 x 320), ale pixely se musely rozložit na daleko vyšší plochu s úhlopříčkou 3,2 palce (oproti 2,8). Díky použité kapacitní technologii je ovládání přesné a prakticky není nutné opakovat příkazy. Pozor však na pomalejší procesor s taktem pouze 600 MHz, který nemusí zvládat náročnější aplikace či hry. Běžnou práci se systémem však zvládají na výbornou.

V obou případech Samsung alespoň zčásti překryl běžné uživatelské prostředí Androidu svojí variantou, která se po grafické stránce trochu liší u modelů Galaxy 3 a 5. Menu například není nekonečné, jak bývá u telefonů s OS Android zvykem, ale je rozděleno po jednotlivých obrazovkách se šestnácti ikonami. Tradičních je hned několik dostupných ploch na pohotovostní obrazovce. Těch lze mít v obou případech až sedm.

Výdrž baterie se pohybovala u modelů Galaxy 3 a 5 zhruba okolo hranice tří (a v lepším případě dokonce čtyř) dnů. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu hudby. V prostředí chytrých telefonů s operačním systémem je tento výsledek lepším průměrem.

Funkce – jako vejce vejci

Obě zařízení jsou si podobná jako vejce vejci nejenom díky stejnému operačnímu systému. Obě dvě zvládají datové přenosy přes GPRS, EDGE, wi-fi a sítě třetí generace, a to včetně HSDPA. Nezapomnělo se ani na takové drobnosti jako 3,5 mm jack či FM rádio s RDS. V případě zadávání textu si lze vybrat kromě tradiční QWERTY klávesnice rovněž alfanumerickou variantu nebo dokonce políčka pro ruční zadávání znaků. V nabídce naleznete i Swype klávesnici, která ale nepodporuje češtinu.

Žádné problémy jsme nezaznamenali při používání GPS modulu a přesná poloha byla nalezena do několika málo desítek vteřin. Model Galaxy 3 navíc vede díky integrovanému přehrávači, který si poradí s formáty jako DivX či Xvid. Naštěstí podobných přehrávačů je na Android Marketu velká spousta zdarma. Galaxy 5 však ztrácí, co se týče kvality snímků z 2 Mpix fotoaparátu. Jeho bratříček disponuje celými 3,2 Mpix a navíc nabízí i automatické ostření, které výrazně zvedá kvalitu snímků. V porovnání s konkurencí jsou ale výsledné snímky nanejvýš průměrné.

V horní řadě se nachází fotografie z modelu i5800 a ve spodní snímky z modelu i5500.

Konkurence je veliká

Obě dnes představovaná zařízení jsou v rámci své třídy velmi dobře zpracovanými telefony. Na konkurenci však ztrácejí především v kvalitě displeje, který není ani v jednom případě moc jemný a barvy nejsou výrazné.

Vzhledem k tomu, že v cenové relaci okolo čtyř až šesti tisíc korun je na trhu velmi mnoho telefonů s Androidem, může to být problém. Stačí si vzpomenout na konkurenty ze stáje LG, například LG GT540 nebo Optimus One. Sony Ericsson již delší dobu nabízí svůj model X8. Černým koněm se může stát Vodafone 845 či jeho nástupce model 945. A to ani nezmiňujeme úspěšný HTC Wildfire. Zkrátka je z čeho vybírat.