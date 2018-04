Dva displeje na smartphonu už dávají smysl. Se zadním vydrží až pět dnů

První YotaPhone byl docela propadák. Na trh (nejen ten náš) přišel relativně pozdě a byť myšlenka druhého e-ink displeje vypadala dobře, v praxi moc nefungovala. Když se u nás začala první generace prodávat, už dávno v Rusku pracovali na generaci druhé, která slibovala mnohem více funkcí.

Poprvé jsme ji viděli v únoru v Barceloně a tehdy nám začal koncept dávat smysl. Ovšem k realizaci bylo stále daleko. Únorové představy se totiž teprve teď promítly do reálného produktu. YotaPhone 2 v sériové podobě byl představen ve středu večer v Londýně a my jsme byli u toho.

Upřímné představení

Už samotná prezentace jasně ukázala, že to není typický mobilní telefon a typická mobilní firma. Tam, kde šéfové mobilních gigantů nudně hovoří hodiny, šéf Yota Devices Vlad Martynov byl docela stručný. Přitom prezentaci nechyběl styl a měla špičkovou technickou úroveň. Ale na rozdíl od mnohých velkých výrobců nepůsobila strojeně a uměle.

Těžko se to vysvětluje, ale když šéf relativně malé (na poměry mobilního světa) firmy odříkává celou prezentaci tak, jak se ji sám naučil (a nesleduje při tom čtecí zařízení) a po celou dobu je z něj cítit upřímné nadšení pro jeho produkt, působí to mnohem lépe než strojená divadla obřích korporací.

To může být určitá vstupenka YotaPhonu mezi smetánku, ale také to může být jeho zkáza. Vlad Martynov totiž svému produktu věří. Ne proto, že by mu to určili akcionáři, ale proto, že mu věří on sám a jeho tým. Otázkou je, jestli z toho vznikne opravdu špičkový produkt s vysokou užitnou hodnotou, nebo věc, o které všichni mluví, ale nikdo pro ni nevidí praktické uplatnění.

Odpověď na tuto otázku najdeme až v budoucnu. Zatímco první YotaPhone byl spíš tím druhým případem, druhá generace se blíží první variantě, ale ještě tam zdaleka není.

Dva displeje, jeden svět

Zásadním problémem prvního YotaPhonu byl fakt, že na hlavním displeji mohl uživatel dělat cokoli, ale na tom druhém, úsporném e-inkovém, už byly možnosti velmi omezené. Navíc se zásadně lišilo ovládání, e-ink displej nebyl dotykový a bylo nutné se učit gesta.

Bez těch se sice uživatel neobejde ani u druhé verze telefonu, ale už se toho nemusí učit tolik. Zjednodušeně řečeno, na úsporném e-ink displeji může mít uživatel totéž, co na hlavním Full HD pětipalcovém AMOLED panelu. Kdo chce, může celý smartphone používat v e-ink módu, a výrazně tak šetřit baterii. Podle zástupců společnosti dovede takové používání prodloužit výdrž až na pětinásobek. To znamená bez problémů pět dnů na jedno nabití.

Jistě, YotaPhone 2 takto asi nikdo používat nebude. Hlavní AMOLED displej bude stále tím hlavním, na kterém uživatel zvládne většinu důležitých a náročnějších úkonů nebo na kterém bude hrát hry. Ale cokoli méně náročného se dá zvládat na displeji druhém.

Zkusili jsme si na dotykovém e-ink panelu napsat SMS, zkusili jsme si přečíst článek u nás na webu, spustili jsme si Kindle aplikaci a otevřeli knihu. To vše jsou případy, kdy e-ink displej i přes pomalejší překreslování funguje opravdu skvěle. Při psaní SMS je potřeba trochu tempu displeje přizpůsobit i tempo vyťukávání znaků, ale bez problémů lze takto SMS napsat.

Funkce z původní verze telefonu, jako možnost zobrazení důležitých informací ve formě screenshotů, zobrazení seznamu aktuálních upozornění a informací z některých aplikací napsaných přímo pro druhý displej, tu zůstávají. Ale je to téměř jedno, YotaPhone 2 prostě můžete používat s hlavním Full HD AMOLED panelem nebo menším 4,7 palcovým e-ink displejem. Na Full HD displeji na nic uživatel nečeká a telefon funguje jako standardní smartphone. U e-ink displeje šetří energii, může si pomocí něj telefon mnohem lépe přizpůsobit svým potřebám, ale občas je potřeba si počkat.

Pořád šedá myš

Myšlenka YotaPhonu 2 je jistě velmi zajímavá a lákavá. Sami jsme zvědaví, jestli druhý displej dovede změnit naše fungování se smartphonem, nebo jestli to pořád bude jen takový detail navíc. To ovšem zjistíme, až podrobíme YotaPhone 2 redakčnímu testu.

Z našich prvních dojmů vyplývá, že to nadějný a dobře myšlený koncept bude i nadále mít velmi těžké. Už třeba jen proto, že tu papírově průměrný hardware doprovází silně nadprůměrná cenovka. U nás se začíná telefon prostřednictvím distributora Agora prodávat za těžko uvěřitelných 19 990 korun. To je ještě mnohem více, než kolik stála první generace, kterou teď někteří prodejci vyprodávají za 4 999 korun.

Ta druhá je sice mnohem lepší a propracovanější, jenže cena je dost mimo. Byla by i v únoru, kdy firma poprvé koncept druhé generace ukázala. Tehdy přitom šlo o opravdu špičkový smartphone s jedinečným nápadem navíc. Dnes nápad zůstává, hardware už přitom nepřekvapí a jinde jej seženete za polovinu.

Navíc i přesto, že je YotaPhone 2 elegantní a v ruce velmi příjemné zařízení, působí trochu obyčejně. U telefonu za 20 tisíc korun bychom očekávali pocit luxusu, který se však nedostavuje. Jen zajímavý nápad v tomto případě podle našeho názoru nestačí.

Přání otcem myšlenky

Přesto se moc těšíme, až si YotaPhone 2 vyzkoušíme v praxi. Hračičkové nás pochopí, podobných technicky a uživatelsky nezvyklých nových smartphonů je opravdu málo. Za poslední roky můžeme v podstatě jmenovat jen dva příklady: ohebné LG G Flex a „přehnutý“ Samsung Galaxy Note 4.

A to už není pro YotaPhone 2 vůbec špatná společnost. Jen je otázkou, jestli může Yota dlouhodobě takový unikát financovat.