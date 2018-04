Dva chytré mobily od Asusu (první informace)

Taiwanskou společnost Asus zcela jistě není třeba sáhodlouze představovat. Přestože se chytré mobilní telefony s touto značkou na pultech našich prodejen nejspíš nepotkáte, na stránkách nejen našeho magazínu jsou smartphony a kapesní počítače MyPal častým námětem.

Podle prvních dostupných informací se rodina těchto chytrých mobilů brzy rozroste o další dva kousky. Zatímco první z nich – model A716 – je podoben více současným kapesním počítačům, druhý model A8100 jako by vzhledově kopírovat dvojici chytrých mobilů Sony Ericsson P800 / P900. Oba Asusy jsou triální a podporují GPRS v konfiguraci 4 + 1 timeslost.

Více méně kapesák

O konvenčně řešeném mobilním telefonu MyPal A716 máme k dispozici většinu základních informací. Celé zařízení váží necelých sto sedmdesát gramů a svými rozměry 133 x 77 x 18 milimetrů nepatří rozhodně mezi kapesní drobečky.

O svižný běh operačního systému Microsoft Windows Mobile 2003 for PockePC se stará osvědčený procesor Xscale PXA225 taktovaný na frekvenci čtyř set megahertz. Z celkem čtyřiašedesáti megabajtů operační paměti máte k dispozici pouze padesát osm mega, zbytek je rezervován pro potřeby operačního systému, který sídlí v dvaatřiceti megabajtech přepisovatelné FLASH paměti.

Rozšiřitelnost paměti i komunikačních rozhraní je zajištění dvojící rozšiřujících slotů pro karty SD i CompactFlash. Ze síťových technologií nabídne tento model plnou podporu bezdrátových WiFi sítí (i když pouze jejích pomalejší varianty IEEE 802.11b), o komunikaci se stolním či přenosným počítačem a dalšími periferii bude zajišťovat bezdrátové Bluetooth propojení.

Dostupné informace hovoří o ceně pohybující se v přepočtu mírně pod hranicí třiceti tisíc korun za nedotovaný přístroj. Přestože se tato částka může zdát závratná (vždyť pouze o pár tisícovek dráže zaplatíte za zbrusu nový notebook), odpovídá cenám konkurenčních přístrojů v této třídě.

Kde se asi inspirovali?

Daleko více je však tajemným nový model MyPal A8100. Tento přístroj již na první pohled překvapí svou podobností chytrém mobilům Sony Ericsson P800 a především novému P900. Asus má stejně jako ony provedenu klávesnici (podle našich informací jsou tlačítka pouhými plastovými trny tisknoucími příslušné místa dotykového displeje), která zakrýva přibližně dvě třetiny displeje, podobně jsou řešeny také ovládací prvky.

Narazíme však na mírné rozdíly. Zatímco oba Sony Ericsson obsahují integrovanou anténu, Asus MyPal A8100 stále překvapuje anténou externí. A to je v dnešní době až podezřelé – že by v Asusu technologie vestavěných antén ještě nezvládli?

Rozměry tohoto přístroje jsou 117 x 60 x 25 milimetrů, tedy ve všech směrech o pár milimetrů větší než SE P900. Hmotnost obou zařízení je však stejná – položíte-li oba smartphony na váhu, měla by se její ručka zastavit vždy na hodnotě sto padesáti gramů.

Použitý operační systém je stejný jako u modelu A716 a stejný je také procesor – Intel Xscale taktovaný na 400 MHz. Operační paměť o velikostí čtyřiašedesáti megabajtů (z toho využitelných pouze 55 MB) lze rozšířit prostřednictvím SD paměťových karet, přičemž jejich slot podporuje také karty komunikační. O bezdrátovou komunikaci s okolím se bude starat technologie Bluetooth.

Více informací o tomto modelu není bohužel známo – víme jen, že s největší pravděpodobností nebude model A8100 schopen komunikovat prostřednictvím bezdrátových WiFi sítí. Cena by se v přepočtu na české koruny měla pohybovat mezi pětadvaceti až třiceti tisíci korunami.

Nebudou? Co se dá dělat.

Stejně jako u ostatních chytrých mobilních telefonů společnosti Asus nemůžeme zřejmě očekávat, že by se některý z těchto přístrojů objevil některým z oficiálních kanálů také v naší republice. Žádný z distributorů počítačových komponentů této značky totiž nebude příliš ochotný investovat finanční prostředky do zařízení, jejichž prosazení na našem trhu by bylo spíše bojem s větrnými mlýny než výnosným byznysem.