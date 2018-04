Důvěrné informace o tendru moc důvěrné nejsou

Množství důvěrných informací, které se okolo tendru vyskytly, zarazilo i většinu pesimisticky naladěných pozorovatelů celého procesu. Pravda, zvykli jsme si v této zemi, že se spisy BIS rozdávají v kufřících na pereonech v metru a obálky s kompromitujícími informace se vynořují odkudsi z mimoprostoru také odedávna. Jenže ani sám DCS-1800 tendr na tom není o mnoho lépe, přičemž počet osob, které přicházejí do styku s informacemi o něm, je poměrně úzký.

Pominu množství informací, které se vynořovaly v průběhu tendru a u kterých se dalo diskutovat o tom, zda jsou či nejsou autentické. V poslední době se ale mezi odbornou veřejnost zcela nepokrytě dostávají materiály, které ledva výběrová komise vytvořila.

Příkladem může být materiál vypracovaný vrchním ředitelem ČTÚ D. Stádníkem pro ministra dopravy a spojů A. Peltráma. Tento dokument se mi dostal do rukou minulý týden a na serveru jsme jej nepublikovali, protože jsem se domníval, že by bylo příliš jednoduché identifikovat zdroj a bláhově jsem si myslel, že jsme jedni z velmi mála, kteří mohli do takového materiálu nahlížet.

Chyba lávky - text z větší části vyšel v časopisu Euro v pondělí a jak se ukázalo, k dispozici jej měla většina redakcí, postupem doby se k němu dopracoval téměř každý.

Není trochu divné, že materiál označený jako Důvěrný, se dá poměrně jednoduše sehnat? Není zvláštní, že bodovací tabulky, které neměly opustit Klimentskou ulici, se běžně objevují v médiích?

Rozhodně je to špatně - tyto informace měly být dostupné veřejně, nebo dostupné neměly být vůbec. Pravda - nyní volám značně farizejsky po nápravě, sám jsem něčí indiskrétnosti využil a rozhodně na něj neukážu prstem. Jenže prací novinářů je informace si shánět, ministerští úředníci a členové výběrové komise by si měli udělat jasno o své úloze směrem k médiím. Vzhledem k tomu, že beztak informace unikají, zní moudřeji informační embargo zrušit a informace poskytovat veřejně, než čekat s obavou na prvního, kdož hodí kamenem a bude volat po slovenské cestě či vypsání nového tendru...